Hallenschwinget Sarnen: Pirmin Reichmuth triumphiert

Schwingen Beim Hallenschwinget in Sarnen triumphiert der Favorit Der Zuger Pirmin Reichmuth wird beim Hallenschwinget in Sarnen seiner Favoritenrolle gerecht. Simon Gerber Jetzt kommentieren 12.03.2023, 18.50 Uhr

So wünscht man sich den Start in die Saison. Mit Pirmin Reichmuth gewann der Topfavorit den Hallenschwinget in Sarnen nach 2019 zum zweiten Mal. In den ersten vier Duellen dominierte der Modellathlet den Wettkampf mit schnellen Siegen und lauter Maximalnoten gegen Matthias Herger, Sven Lang, Martin Grab und Leon Riebli.