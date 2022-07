Folgt der nächste Durchmarsch von Pirmin Reichmuth?

Pirmin Reichmuth tritt am Zugerberg-Schwinget als Topfavorit an

Nach seinem überragenden Sieg beim Comeback am Aargauer Kantonalschwingfest, bestreitet Pirmin Reichmuth am Sonntag ein Rangschwinget. Am Zugerberg geht er als Topfavorit an den Start. Marcel Bieri ist nach dem Rigi-Kranz ebenfalls viel zuzutrauen.