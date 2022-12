RHC Uri feiert ersten Saisonsieg

Rollhockey RHC Uri steht im Cup-Viertelfinal Lange musste das NLA-Team des RHC Uri auf den ersten Saisonsieg warten. Im Schweizer Cup hat es nun endlich geklappt. Die Urner gewannen den Achtelfinal bei B-Ligist Montreux hauchdünn mit 3:2. 05.12.2022, 16.16 Uhr

Jannis Fussen (hinten) gehörte in Montreux zu den Urner Torschützen. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 22. Oktober 2022)

Montreux war der erwartet starke Gegner, den der RHC Uri von der letzten NLA-Saison noch bestens kannte. In drei von vier Aufeinandertreffen verliessen die Urner damals das Feld als Verlierer. Auch diesmal zeichnete sich zu Beginn eine Niederlage ab. Immer wieder musste Torhüter Marc Blöchlinger eingreifen. In der 15. Minute traf Rui Cova, der stärkste Spieler des Montreux HC, zur Führung der Westschweizer. Fortan verstärkte auch das Team von Spielertrainer David Esteves die Offensivbemühungen und nahm das Gehäuse des Gegners unter Beschuss. Doch die Urner scheiterten aus aussichtsreichen Positionen. Erst ein Geniestreich von Esteves brachte in der 24. Minute den Ausgleich. Eine Zeigerumdrehung später besorgte Patrick Greimel den Urner Führungstreffer.

Mit viel Schwung kehrten die Gäste aus der Pause zurück. Doch Esteves verwertete einen Penalty genauso wenig wie Marco Dubacher einen direkten Freistoss. So stand die Partie weiterhin auf Messersschneide, weil auch Montreux einige hochkarätige Chancen hatte. Am Ende ersetzte Montreux den Torhüter durch einen fünften Feldspieler. Jannis Fussen eroberte in der letzten Spielminute den Ball und schob zum entscheidenden 1:3 ins leere Tor ein. Der Anschlusstreffer von Montreux zum 2:3 eine Sekunde vor Ende tat der Freude über den ersten Sieg seit Monaten keinen Abbruch. Esteves: «Wir haben heute eine gute und solidarische Leistung gezeigt. Und endlich passt auch das Ergebnis.» (ji)

Montreux HC – RHC Uri 2:3 (1:2)

Rollhockeyhalle Montreux. – 100 Zuschauende. – RHC Uri: Blöchlinger, Esteves (1), Greimel (1), Fussen (1), Schuler, Aschwanden, Gisler, Briker, Gnos.