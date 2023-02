RHC Uri verliert Kellerduell

Rollhockey RHC Uri verschläft zweite Halbzeit gegen Wimmis und bleibt abgeschlagen am Tabellenende Der RHC Uri verliert das NLA-Kellerduell auswärts gegen den RHC Wimmis mit 1:2. Die Urner finden nach einer ­ansprechenden ersten Halbzeit den Tritt im zweiten Abschnitt nicht mehr. Ein Penalty in der 36. Spielminute bricht den Gästen das Genick. 05.02.2023, 13.37 Uhr

Patrick Greimel (am Ball) erzielt den einzigen Urner Treffer. Bild: Urs Hanhart (Seedorf, 31. Dezember 2023)

Die Urner Rollhockeyaner befinden sich seit längerem im Überlebensmodus und versuchen derzeit alles, um endlich wieder auf die Siegesstrasse einzubiegen. Eines ist bereits jetzt klar: Will der RHC Uri nicht absteigen, gilt es in der alles entscheidenden Rückrunde, den RHC Wimmis hinter sich zu lassen. Die Urner starteten konzentriert und wehrten sich nach Kräften. Durch spielerische Klasse glänzten sie zwar nicht, aber sie schafften es dennoch immer wieder, mit Distanzschüssen für Gefahr zu sorgen. Wie bereits so oft in der laufenden Saison ging der erste Treffer jedoch auf das Konto der Gastgeber. Ein Tor, welches durchaus als kurios bezeichnet werden darf, weil der Ball via Oberkörper eines Urner Verteidigers den Weg ins Gehäuse fand. Die Unparteiischen erachteten den Zähler nichtsdestotrotz als regelkonform.

Goalie Blöchlinger mit vielen Rettungsaktionen

Zwar waren die Gastgeber über weite Strecken spielbestimmend, allerdings kamen die Urner regelmässig zu Konterchancen. Ein Energieausbruch von Patrick Greimel in der 19. Spielminute führte zum verdienten Ausgleich. Der Stürmer war mit einem Distanzschuss erfolgreich. In der Folge zeichnete sich vor allem der Urner Goalie Marc Blöchlinger durch Rettungsaktionen in extremis aus.

Nach der Pause waren die Urner wie ausgewechselt – im negativen Sinn. Statt dort anzuknüpfen, wo sie vor der Pause aufgehört hatten, leisteten sie sich zahlreiche Fehler im Spielaufbau und überliessen Wimmis so das Spieldiktat. Doch erst in der 36. Spielminute, als die ­Unparteiischen auf den Penaltypunkt zeigten, musste sich Blöchlinger im Duell mit Andrin Gottwald geschlagen geben. Nun mussten die Urner mehr riskieren. In der letzten Spielminute wurde sogar noch der Urner Torhüter durch einen fünften Feldspieler ersetzt. Aber auch dies zeigte nicht die erhoffte Wirkung. Die Zeit rannte Uri allmählich davon, am Ende blieb es beim knappen 1:2. Damit bleiben die Urner mit zwei Punkten aus zwölf Spielen abgeschlagen am Tabellenende. Spielertrainer David Esteves versuchte dennoch, positive Worte zu finden: «Wir waren heute vor allem in der ersten Halbzeit auf der Höhe unserer Aufgabe», sagte er. «In der zweiten Halbzeit haben wir nachgelassen und waren im ­Abschluss zu wenig zwingend. Nun ist es wichtig, dass wir uns auf die nächsten Spiele fokussieren.» (ni)

Wimmis – Uri: 2:1 (1:1)

Rollhockeyhalle. – 100 Zuschauende. – Uri: Marinho, Blöchlinger, Esteves, Briker, Aschwanden, Greimel (1), Gisler, Levyn Fussen, Jannis Fussen.