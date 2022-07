Joel Wicki doppelt am Rigi-Schwinget nach

Rigi-Schwinget Joel Wicki doppelt nach – das ist Balsam für die zuletzt gescholtene Innerschweizer Schwingerseele Joel Wicki gewinnt zum zweiten Mal den Rigi-Schwinget nach 2018. In einem attraktiven Schlussgang kommt er gegen Lario Kramer jedoch an den Rand einer Niederlage. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 10.07.2022, 20.05 Uhr

Szene aus dem Rigi-Schlussgang: Joel Wicki (rechts) im Duell mit Lario Kramer. Bild: Urs Fleüler/Keystone

Innerhalb von zehn Minuten ploppten am Sonntag Pushnachrichten auf den Handybildschirmen der Schwingergemeinde auf, die unmissverständlich waren. Sie erzählten von der Innerschweizer Schwing-Grossmacht. Kurz nach 17 Uhr bezwang Pirmin Reichmuth auch seinen sechsten Gegner am Aargauer Kantonalen, zehn Minuten verstrichen, bis sich die Nachricht von Wickis Rigi-Sieg verbreitete.

Es war Balsam für die zuletzt gescholtene Innerschweizer Schwingerseele. Nur: Sind die Innerschweizer Schwinger denn so mächtig, wie es die beiden Siege vermuten lassen?

Wer die Duelle auf Rigi Staffel mitverfolgte, müsste das eigentlich verneinen. Eigentlich bekundeten die ISV-Athleten in der Breite Mühe. Vor allem die arrivierten Kräfte, die Eidgenossen. Sven Schurtenberger startete mit zwei Gestellten, Marcel Bieri mit einem Gestellten und einer Niederlage.

Reto Nötzli und Mike Müllestein mussten nach zwei Gängen verletzungsbedingt aufgeben. Wie schlimm ihre Blessuren sind, ist unklar. Joel Wicki war der Einzige, der mit den Gästen aus der Nordost- und der Südwestschweiz mithalten konnte. Doch man fragte sich früh, ob das gut geht, wenn einer alle Spitzenathleten selbst aus dem Weg räumen muss.

Wicki löste die Aufgabe insofern gut, da er Maximalnoten ablieferte. Schlussgang eingerechnet gelang ihm viermal eine Zehn. Im 2. Gang gegen Philipp Lehmann, im 3. Gang gegen Benjamin Gapany, im 4. Gang gegen Mario Schneider. Im 5. Gang konnte er sich gegen Shane Dändliker sogar einen kontrollierten Sieg am Boden und eine 9,75 erlauben, um den Schlussgang zu erreichen.

Wickis Solo war eindrücklich. Im Schlussgang hätte er erneut auf Armon Orlik treffen können, gegen den er im 1. Gang einen Gestellten einsteckte. Es wäre eine Duplizität der Ereignisse von 2018 gewesen. Damals trafen Orlik und Wicki im ersten und letzten Gang aufeinander. Wicki hatte das bessere Ende für sich. Die Einteilung liess nun aber Lario Kramer, der punktgleich war mit Orlik nach fünf Gängen, in den Schlussgang.

Kramer gegen Wicki hatte es vor der Rigi erst einmal gegeben. Damals gewann Wicki. Jetzt wollte er wieder dominant auftreten. «Ich wollte ihm meine Schwingart aufzwingen, was mir aber nicht ganz gelungen ist», sagte Wicki rückblickend. Dasselbe hatte sich eben auch Kramer vorgenommen. Er sagte: «Ich habe probiert, ihm meinen Stil aufzuzwingen. Rein körperlich kann ich aber nicht mit Joel mithalten.»

Innerschweizer holen vier von 14 Kränzen

Es ergab sich ein höchst attraktiver Schlussgang, indem beide ihre Chancen hatten. Wicki kam an den Rand einer Niederlage, doch der Freiburger schaffte es nicht, ihn vom Rücken auf den Bauch zu drehen. Schliesslich war es Wicki, der nach gut vier Minuten mit Kurz angriff und schliesslich mit Kniekehlengriff vollendete.

«Ich habe mich nicht aus dem Konzept bringen lassen, obwohl die Gegenwehr gross war», sagte Wicki. Für ihn ist es der zweite Triumph auf der Rigi und der dritte Kranzfestsieg in dieser Saison nach dem Zuger Kantonalen und dem Isaf-Sieg vor einer Woche.

Lange Zeit hat es nach sehr wenigen Kränzen für die Innerschweizer ausgesehen. Am Ende holten sie dennoch vier Exemplare. Joel Wicki, Marcel Bieri, Sven Schurtenberger und Jonas Burch. Bieris Aufholjagd war bemerkenswert mit vier Siegen hintereinander. Es ist ein Lebenszeichen des Zugers und sein erster Kranz 2022. Stark war überdies, wie der Obwaldner Jonas Burch im 6. Gang einen vollkommen geladenen Werner Schlegel mit der Maximalnote bezwang.

Doch wie gross ist die Stärke des ISV-Kaders in dieser Saison tatsächlich? Wie sieht die Bilanz aus, wenn die Berner und die Nordostschweizer mit Samuel Giger antreten? Antworten dazu wird es wohl erst am Eidgenössischen in Pratteln geben.

