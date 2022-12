RC Willisau Lions feiern 17. Schweizermeistertitel

Ringer Das war eine Machtdemonstration: Willisau Lions feiern ihren 17. Schweizermeistertitel Mit einem 22:14-Sieg gegen Kriessern sichern sich die Willisauer den Titel. Eine Klasse für sich war einmal mehr Stefan Reichmuth. Simon Gerber Jetzt kommentieren 11.12.2022, 15.38 Uhr

Um 21.10 Uhr gab es in der BBZ-Halle in Willisau kein Halten mehr. Das gesamte Team des RC Willisau Lions stürmte auf die Matte und begrub Mansur Mavlaev unter sich. Der 20-Jährige hatte das letzte Duell im zweiten Finalkampf in der Teammeisterschaft in der Premium League (NLA) gewonnen. Mit dem 22:14-Sieg gegen Kriessern sicherte sich der Rekordmeister den 17. Titelgewinn. Die Ringer umarmten sich, schrien, tanzten, tobten. Die Wettkampfarena hatte sich im Nu in ein Tollhaus verwandelt. Willisaus Jubel kannte keine Grenzen.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 11. Dezember 2022)

Mit dem vierten Titel in Serie haben die Grafenstädter Vereinsgeschichte geschrieben. Wenn Glückseligkeit perfekt sein kann, ist sie es für die Luzerner Hinterländer in diesem Moment. Sie liefen zum richtigen Zeitpunkt zur Hochform auf. Der Löwe ist zu bissig, hiess es denn auch auf einem der Transparente. Das Publikum wartete auf packenden Ringsport und bekam diesen ab dem ersten Fight auf der Matte zu sehen. Wie erwartet sorgte Kriessern im ersten Kampfabschnitt für die Musik und lag mit drei Siegen und mit 12:6-Punkten in Führung. Bei den Gastgebern dominierte Timon Zeder das Duell gegen Christoph Wittenwiler durch Beinangriffe mit 5:0. In den letzten Sekunden gab der 26-Jährige allerdings noch einen Punkt ab. «Dieser Verlust tut zwar weh, aber mit meiner Leistung bin ich trotzdem zufrieden», erklärte das Leichtgewicht. In der schwersten Gewichtsklasse sorgte der zweifache Vize-Europameister Samuel Scherrer mit seiner konsequenten Beinarbeit gegen den defensiven Damian Dietsche für klare Verhältnisse und siegte mit 16:0 Punkten. «Trotz dem Rückstand sind wir noch im Fahrplan. Wir haben es immer noch in der eigenen Hand zu gewinnen», erklärte Sportchef Fredy Infanger nach fünf Kämpfen.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 11. Dezember 2022)

Machtdemonstration nach der Pause

Nach der Pause gelang den Willisau Lions eine eigentliche Machtdemonstration. Sie gewannen sämtliche fünf Kämpfe und gaben nur gerade zwei Mannschaftspunkte ab. Die 1800 Zuschauer sorgten für Hexenkessel-Stimmung und brachten die Halle zum Beben. Eine Klasse für sich war einmal mehr Stefan Reichmuth.

Stefan Reichmuth (rechts) gegen Philipp Hutter in der Kategorie 86 kg Freistil. Bild: Pius Amrein (Willisau, 11. Dezember 2022)

Der Olympiateilnehmer holte wie schon vor einer Woche gegen den defensiven Philipp Hutter erneut das Punktemaximum. Der körperliche überlegene Tobias Portmann nutzte seine Chancen gegen den aufstrebenden Dominik Laritz gnadenlos aus und gewann mit 4:0 Punkten. Damit glichen die Gastgeber nach sieben Kämpfen zum 12:12-Unentschieden aus. Obwohl die Kampfrichter den Kriessner Fabio Dietsche bei der Punktevergabe bevorteilten, feierte der Altmeister Jonas Bossert dank einer abgeklärten Leistung einen 6:5-Punktesieg. Als Fighter des Abends wurde Michael Portmann bestimmt.

Bild: Pius Amrein (Willisau, 11. Dezember 2022)

Der 21-Jährige verdiente sich diese Auszeichnung mit spektakulären Würfen aus Stand gegen David Loher. Der Titelverteidiger führte vor dem letzten Duell mit 18:14. Für den krönenden Abschluss des gelungenen Abends sorgte Mansur Mavlaev mit einer perfekten Leistung gegen Tobias Betschart. Der Berufsmaturand feierte den dreizehnten Saisonsieg und ist mit dieser konstanten Leistung der Klassenbeste in der NLA. «Die vorgesehene Taktik ging voll auf. Ich spürte zwar einen gewissen Druck, konnte damit aber gut umgehen» freute sich Mansur Mavlaev. Sehr erleichtert zeigte sich Philipp Rohrer, der Cheftrainer der Willisau Lions, nach dem Schlusspfiff. «Wir konnten nach dem 24:11-Sieg vor einer Woche die Spannung weiter hochhalten. Die Boys haben einen unglaublich guten Job gemacht. Sie gewannen sieben der zehn Begegnungen. Beeindruckt hat mich vor allem der Erfolg des Altinternationalen Jonas Bossert gegen den fünf Kilogramm schwereren Gegner».

Die erfolgreiche Titelverteidigung sei nur dank einer professionellen Arbeit während des Jahres im ganzen Verein möglich gewesen. Während die Willisauer tüchtig feierten, waren bei den St. Galler Rheintalern die Athleten mit hängenden Köpfen zu beobachten. Der Cheftrainer Marco Hutter sagt: «Wir wollten unbedingt einen dritten Kampf. Ein Exploit ist jedoch ausgeblieben. Dazu fehlte uns auch noch der verletzte Teamleader Marc Dietsche. Nach drei Jahren erreichten wir als Saisonziel wieder den Final. Willisau war klar das bessere und ausgeglichenere Team.»

Der Schwingerkönig übergab den Pokal

Der Höhepunkt des Abends war die Übergabe des Meisterpokals und die Verteilung der Medaillen. Diese Aufgabe übernahm kein Geringerer als der Schwingerkönig Joel Wicki. Der Sörenberger gratulierte jedem einzelnen Ringer für seine Leistung. «Der Ringsport gefällt mir. Es war eine eindrückliche, grandiose Stimmung und Spannung bis zum Schluss», fasste Joel Wicki seine Eindrücke zusammen.

Schwingerkönig Joel Wicki mit dem Trainergespann Gergely Gyurits (links) und Philipp Rohrer Bild: Pius Amrein (Willisau, 11. Dezember 2022)

Willisau Lions – Kriessern 22:14

57 kg: Timo Koch v. Sandro Hungerbühler 0:4. – 61 kg: Timon Zeder s. Christoph Wittenwiler 2:1. – 65 kg: Mathias Martinetti v. Dimitar Sandov 0:3. – 70 kg: Tobias Portmann s. Dominik Laritz 2:0. – 75 kg: Michael Portmann s. David Loher 4:1. – 75 kg: Mansur Mavlaev s. Tobias Betschart 4:0. – 80 kg: Jonas Bossert s. Fabio Dietsche 2:1. – 86 kg: Stefan Reichmuth s. Philipp Hutter 4:0. – 97 kg: Daniel Häfliger v. Ramon Betschart 0:4. – 130 kg: Samuel Scherrer s. Damian Dietsche 4:0.

