Windsurfen Am Anfang ihrer Beziehung sagte er zu ihr: «Heidi, ich mache dich zur Weltmeisterin» Die Urner Windsurfer Heidi Ulrich und Christian Arnold verfolgen die gleichen Ziele: Sie soll die Weltrekorde holen – und das, obwohl auch er Chancen dazu hätte. Jule Seifert Jetzt kommentieren 13.10.2022, 14.05 Uhr

Es war einmal … an einem Ort in der Schweiz, an dem der Wind meist täglich weht und die aufgeheizten Felsen für die beste Thermik des Landes sorgen. Auf dem Urnersee bei Flüelen sind sich Heidi Ulrich und Christian Arnold schon öfters mit dem Surfbrett begegnet. An einem stürmischen Tag machte es klick. An Land stellen sie dann fest, dass sie auch neben dem Wasser auf einer Wellenlänge sind.

Heidi Ulrich und Christian Arnold haben am Urnersee ideale Bedingungen zum Windsurfen. Bild: Nadia Schärli (Flüelen, 13. September 2022)

Beim Kennenlernen erzählt sie ihm von ihrem Traum. Ulrich will gut genug surfen, um beim Speedevent im Kanal Namibia mit den Weltbesten mitsurfen zu können. Der Kanal wird jedes Jahr für die Profis gebaut, um die Weltrekorde zu egalisieren. Nach dem ersten Besuch ist Ulrich so beeindruckt, dass der Kanal in ihrem Kopf bleibt. Sie fasst den Entschluss, dort auch zu starten und den Weltrekord für die Schweiz zu holen.

Voller Fokus aufs Windsurfen

Arnold erkennt ihren Willen und sieht ihre Chance, Profi zu werden. Er habe schnell gemerkt, dass sie Leidenschaft mitbringe, dazu Mut und Kraft habe. Der 45-Jährige ist ein erfahrener Urner Windsurfer. Er sagte:

«Heidi, ich mache eine Weltmeisterin aus dir.»

2019 beschliessen sie, alles auf die Karte Speed-Windsurfen zu setzen. Das Paar organisiert sich den Alltag so, dass sie täglich auf dem Urnersee trainieren können. Vier bis sechs Monate im Jahr reisen sie mit ihrem Camper ans Mittelmeer, zum nächstgelegenen Speedspot in Südfrankreich.

Schon vor der Homeoffice-Pflicht arbeitet Ulrich von unterwegs. So kann sie professionell trainieren und dennoch 100 Prozent arbeiten. Arnold ist selbstständig und legt sich seine Einsätze so, dass er sie an den Events und im Training unterstützen kann.

Er ist ihr Partner und Trainer

Auf dem Wasser motivieren sich Ulrich und Arnold gegenseitig. Im stärksten Sturm geht sie trotzdem aufs Wasser und probiert es. Er analysiert die Weltspitze und gibt das Wissen an sie weiter. Wie stellt man das Brett im Wasser auf, wo ist der Körperschwerpunkt und wie ist der Winkel vom Segel zum Wind. Das sind die entscheidenden Faktoren, um die optimale Beschleunigung zu erhalten.

Genervt über seine Tipps sei sie nie, nur manchmal über sich selbst. Sie braucht manchmal etwas länger, um seine Vorschläge zu adaptieren, und ist deshalb ungeduldig mit sich selbst. Doch in einer Risikosportart sei es wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen. Der Partner muss das akzeptieren. Ulrich sagt:

«Man muss die eigenen Grenzen kennen.»

Teilnahme in Namibia von ihm ist noch ungewiss

Wenn Ulrich an den Weltcups startet, gewinnt die 38-Jährige. Die Liste ihrer Erfolge ist lang. Auch Arnold profitiert von den vielen Stunden auf dem Wasser. In den letzten vier Jahren machte er grosse Fortschritte. Er ist Schweizer Rekordhalter der nautischen Meile und hält mittlerweile mit den Weltbesten mit.

Ob er im November in Namibia ebenfalls startet, entscheidet er vor Ort. «Wer im Kanal um den Weltrekord mitfahren will, muss übers Limit gehen», sagt er. Der Kanal ist nur wenige Meter breit, zum Abbremsen gibt es nur wenig Platz. Stürze bei Geschwindigkeiten von 90 bis 110 km/h machen das Windsurfen gefährlich. Das Risiko einer Verletzung möchte Arnold nicht mehr eingehen. Zu oft war er schon im Spital wegen Sportunfällen.

Sie hat noch eine offene Rechnung zu begleichen

Ebenfalls spielen die Teilnahmegebühren eine Rolle: 1250 Franken pro Woche kostet es, in der afrikanischen Wüste zu starten. Der Wettkampf dauert vier Wochen.

«Titel sind mir nicht so wichtig»,

sagt Arnold. Er möchte das Material ausreizen, mit dem Element Wasser spielen und das absolute Freiheitsgefühl erleben. Es stört ihn nicht, dass seine Partnerin meist im Vordergrund steht: «Damit kann ich sehr gut leben. Ich weiss, was ich kann und bin damit zufrieden.»

Das Windsurfpaar beim Aufbau des Windsegels. Bild: Nadia Schärli (Flüelen, 13. September 2022)

Auch Ulrich geht es nicht darum, sich zu profilieren: «Windsurfen macht uns Spass. Natürlich wollen die Sponsoren eine gewisse Öffentlichkeit.» Sie weiss, dass irgendwann jemand schneller surft als sie. «Ich möchte es noch einmal in diesem Herbst im Kanal probieren», sagt sie. 2019 verpasste sie den Weltrekord um 0.1 km/h.

Beide freuen sich auf Abwechslung

Danach will es Ulrich etwas ruhiger angehen lassen, sich anderen Sportarten widmen und neue Orte sehen. Arnold hat nichts dagegen: «In den letzten sechs Jahren haben wir sehr viel Zeit und Geld ins Windsurfen investiert. Es ist auch cool, Neues zu erleben und andere Länder zu bereisen.»

Doch was ist mit dem versprochenen Weltmeistertitel? Die WM in Frankreich steht im nächsten Jahr auf dem Programm. Dort wollen Ulrich und Arnold noch antreten, immerhin muss ja noch eine Vorhersage bewiesen werden. Bei den Speed-Windsurfprofis gehören sie übrigens zu den Jüngeren, ein Comeback ist möglich. Und sowieso:

«Wir werden weiter windsurfen.»

