Luzerner Kantonales Schwingfest: Die Spitzenpaarungen

Rothenburg Joel Wicki trifft auf Mike Müllestein: Das sind die Spitzenpaarungen am Luzerner Kantonalschwingfest Am Sonntag findet das Luzerner Kantonale in Rothenburg statt. Jetzt stehen die Paarungen des ersten Gangs bekannt. 26.05.2022, 12.13 Uhr

Der Technische Leiter des Luzerner Kantonalen Schwingerverbandes, Stefan Muff, der auch als Einteilungspräsident in Rothenburg amtiert, hat am Donnerstagmittag die neun Spitzenpaarungen für den ersten Gang bekanntgegeben:

Wicki Joel*** (Sörenberg LU) – Müllestein Mike*** (Steinerberg SZ)

Das Duell der beiden Innerschweizer Eidgenossen gab es bereits acht Mal. Je vier Siege stehen für beide Schwinger auf dem Konto, zuletzt aber siegte Wicki dreimal in Serie. 2019 am Innerschweizer Schwingfest kreuzten sich die Wege der beiden Sennenschwinger letztmals: Schurtenberger Sven*** (Buttisholz LU) – Schuler Alex*** (Rothenthurm SZ)

Ein weiteres Duell zweier Eidgenossen, welches bisher in fünf Duellen viermal einen Gestellten als Resultat brachte. Das letzte Duell aber gewann Schurtenberger 2018: Fankhauser Erich*** (Hasle LU) – Kuster Thomas** (Altstätten SG)

Der Luzerner Eidgenosse und der Gast aus der Nordostschweiz vom Schwingklub Gais (Appenzeller Schwingerverband) treffen zum ersten Mal aufeinander.

Zwei Duelle gab es bisher zwischen den beiden Hoffnungsträgern im Innerschweizer Schwingerverband. Die Direktduelle, beide in der Saison 2019 ausgetragen, endeten gestellt.

Ein Duell zwischen dem einheimischen Turnerschwinger vom Schwingklub Rothenburg und dem Schlussgangteilnehmer am Zuger Kantonalschwingfest 2022 gab es bisher noch nicht.

Der Entlebucher und der Urner trafen bisher noch nicht aufeinander. Auch diese Begegnung wird also eine Premiere sein.

2018 am Stoos-Schwinget kam es zum einzigen Zweikampf zwischen dem Turner- und dem Sennenschwinger. Turner Suppiger behielt dabei die Oberhand. Vogel Remo** (Hasle LU) – Steinauer Adrian** (Vorderthal SZ)

Zwei Mal trafen die beiden schon aufeinander, das letzte Duell, welches mit einem Gestellten endete, liegt aber bereits acht Jahre zurück. Den ersten Zweikampf 2012 gewann Steinauer.

Der im Kanton Luzern wohnhafte Zuger Marco Reichmuth konnte die letzten beiden von drei Duellen gewinnen, zuletzt 2021 am Rigi-Schwinget. Schöpfer siegte beim ersten Duell.

* Kantonal- bzw. Gauverbandskranz

** Teilverbands- oder Bergkranz

*** Eidgenössischer Kranz

Insgesamt sind 280 Schwinger am Start, darunter sechs Eidgenossen, 34 Teilverbandskranzer und 62 Kantonalkranzer. Insgesamt sind nicht weniger als 106 Kranzschwinger am Start. Total finden 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Arena Platz. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen gibt's hier:

Der organisierende Schwingklub Rothenburg und Umgebung ist mit 25 Schwingern vertreten und hofft mit den beiden Teilverbandskranzern, Sven Lang (Emmenbrücke) und Stefan Binggeli (Ruswil) sowie den beiden Kranzern Luks Ottiger (Rothenburg) und Silvio Wyrsch (Emmenbrücke), um die Kränze mitschwingen zu können. (rem)