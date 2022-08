Ruder-EM Ein neues Flaggschiff für die Schweiz: Roman Röösli will mit dem Vierer seine Karriere vollenden Seit den Olympischen Spielen in Tokio stand der Schweizer Spitzenruderer Roman Röösli weder im Weltcup noch bei Titelkämpfen im Einsatz. Nun kehrt er an der EM in München zurück. Allerdings in einer neuen Bootskategorie. Was bewog den 28-jährigen Luzerner zu dieser Umstellung? Claudio Zanini Jetzt kommentieren 11.08.2022, 05.00 Uhr

Der Vierer ohne Steuermann in seiner neuen Besetzung (von links): Andrin Gulich, Roman Röösli, Tim Roth und Joel Schürch. Bild: Swiss Rowing/Detlev Seyb

Jahrelang ruderte er mit zwei Rudern in den Händen, eines links, eines rechts. Jetzt hat er nur noch ein Ruder, dafür mehr Teamkollegen. Vom Zweier wechselt er in den Vierer. Roman Röösli, 28, wagt eine grosse – und wohl letzte – Neuausrichtung in seiner Karriere. Und wie so oft in Gesprächen vermittelt Röösli den Eindruck, genau zu wissen, was er tut. Unbedachte Entscheidungen gibt es selten in seinem Leben. Wenn er etwas macht, geschieht es zielorientiert.

Kurzfristig ist München sein Ziel. Röösli sitzt am Dienstagmorgen mit seinen Teamkollegen Joel Schürch, Andrin Gulich und Tim Roth im Auto Richtung Deutschland. Die vier fahren nach Oberschleissheim, nördlich der bayerischen Hauptstadt, wo die Wettkämpfe der Ruder-EM ausgetragen werden.

Röösli lässt das Telefon einmal klingeln, dann ist er dran. Bezüglich der Erfolgschancen dieses frisch zusammengestellten Teams habe er «null Ahnung», sagt er. Es klingt seltsam aus dem Mund eines Oxford-Studenten, doch es ist tatsächlich schwer einzuschätzen, weil sich viele Boote neu formiert haben. In München ist alles möglich. Vielleicht scheiden sie früh aus dem Titelrennen aus, vielleicht holen sie eine Medaille.

Der Trainer steht für Erfolg

Erst seit Anfang Juli trainieren Röösli, Schürch, Gulich und Roth zusammen. Natürlich kennen sie sich schon länger. Die Grösse des Nationalkaders ist überschaubar, im Ruderzentrum in Sarnen kann man sich kaum ausweichen.

Die beiden Luzerner Röösli und Schürch verbrachten schon gemeinsame Ferien. Man kennt sich und schätzt sich – und trotzdem muss sich diese Truppe erst finden. Roth ist mit 21 Jahren der Jüngste, Röösli mit 28 der Älteste. Er sagt:

«Die Jüngeren überlegen nicht zu viel und bringen Lockerheit rein. Es ist ein guter Mix. Und Ambitionen hat jeder von uns.»

Seit vier Wochen trainieren sie zusammen (von rechts): Andrin Gulich, Roman Röösli, Tim Roth und Joel Schürch auf dem Sarnersee. Bild: Swiss Rowing/Detlev Seyb

Dass Röösli sich überhaupt für den Vierer ohne Steuermann entschied, hat auch mit Trainer Ian Wright zu tun. Denn der Neuseeländer hat sich in dieser Bootsklasse den Ruf des Erfolgsgaranten erarbeitet.

Bei den Sommerspielen in Tokio war Wright noch als Trainer beim australischen Ruderverband angestellt. Den Vierer ohne coachte er dort zu Olympiagold, den Doppelvierer führte er zur Bronzemedaille. Und bei seinem ersten Engagement für den Schweizer Ruderverband formte er Mario Gyr, Simon Schürch, Simon Niepmann und Lucas Tramèr zu Olympiasiegern, Weltmeistern und Gesamtweltcupsiegern.

«Ian hat eine klare Linie. Er weiss genau, wie er möchte, dass gerudert wird. Er ist ein wahnsinnig guter Trainer für den Vierer ohne», sagt Röösli. Wright könne im Ton manchmal sehr direkt werden.

«Er sagt immer, was er denkt. Für mich haben diese klaren Rückmeldungen aber sehr viel Wert.»

Joel Schürch beschreibt das Phänomen Wright so: «Bei ihm weisst du genau, woran du bist. Er hat eine klare Vision. Und er schafft es, dass man diesen Tunnelblick bekommt und sich voll aufs Ziel fokussiert.»

Bei Olympia hatten sie Mühe

Joel Schürch und Andrin Gulich sind schon länger im Team dabei. Die beiden waren Teil der Equipe, die im vergangenen Sommer den 9. Platz bei Olympia belegte. Das Boot gehörte nicht unbedingt zu den Favoriten, aber es war dennoch eine Enttäuschung. Schürch sagt: «Unser Boot kam nie ganz zum Fliegen. Für mich war deshalb klar: Ich kann nur nochmals zurückkommen, wenn ich bereit bin, volles Commitment zu geben.»

Als klar wurde, dass mit Roman Röösli der erfolgreichste Schweizer Ruderer der letzten Jahre zum Team stösst, war auch für Schürch klar, dass er alles geben will für einen nächsten Olympia-Zyklus. «Roman bringt sehr viel Erfahrung mit. Davon können wir nur lernen.»

Langjährige Weggefährten: Barnabé Delarze und Roman Röösli (rechts) im olympischen Rennen von Tokio. Bild: Lee Jin-Man/AP

Ernüchternd verliefen die Sommerspiele in Tokio auch für Roman Röösli ab. Gemeinsam mit Barnabé Delarze trat er im Doppelzweier, einer äusserst stark besetzten Bootskategorie derzeit, als Medaillenkandidat an. Die beiden kamen nicht über den 5. Platz hinaus. Sie hatten enorm viel investiert, sie holten den Gesamtweltcupsieg, WM-Silber und EM-Silber. Röösli sagt: «Wir haben alles versucht, alles gegeben. Nach so vielen Jahren kann man sagen, dass wir das Potenzial nahezu ausgeschöpft haben.»

Freunde fürs Leben

Delarze und Röösli gehen nun getrennte Wege. Es war ein rationaler Entscheid, frei von Emotionen. Röösli sagt:

«Wir haben sehr lange zusammengerudert. Aber letztlich hat jeder seine eigenen Ziele und schaut für sich, was für sein Leben am besten passt.»

Nebst den vielen Erlebnissen an den internationalen Ruderwettkämpfen verbindet die beiden vor allem auch das legendäre «Boat Race», welches sie mit Oxford gegen Cambridge im vergangenen Frühling gewannen. «Das war ein einmaliges Erlebnis. Ich glaube, diese Freundschaften werden fürs Leben bleiben.»

Ein Triumph für die Geschichtsbücher: Roman Röösli (ganz links) und Barnabé Delarze (Vierter von links) feiern ihren Sieg mit Oxford im «Boat Race». Bild: Neil Hall/EPA (London, 3. April 2022)

Der Achter war ein Riemenboot. Und somit wegweisend für den weiteren Karriereverlauf von Röösli. Im Vierer ohne gilt der Fokus ab sofort den Sommerspielen 2024 in Paris, dem langfristigen Ziel. Bei Weltcups, EM und WM hat Röösli bereits Medaillen gewonnen. In diesem Sommer merkte er, dass er trotz vollbepacktem akademischem Rucksack noch nicht bereit ist für die Berufswelt, weil das Ruderkapitel noch nicht vollendet sei.

Es fehlt nur noch etwas. Eine Olympiamedaille.

Zentralschweiz ist 24-fach vertreten An den European Championships in München messen sich ab Donnerstag bis am 21. August über 4700 europäische Sportlerinnen und Sportler in neun Sportarten. In den folgenden sechs Sportarten sind auch Athletinnen und Athleten aus der Zentralschweiz dabei. Beachvolleyball: Nina Brunner/Tanja Hüberli. – Sportklettern: Julien Clémence (Boulder). Nino Grünenfelder (Lead). – Leichtathletik: Géraldine Frey (4x100m), Silke Lemmens (400m/4x400m), Julia Niederberger (4x400m). William Reais (200m/4x100m). – Rad: Alessandra Keller, Linda Indergand (beide Mountainbike), Elena Hartmann (Zeitfahren), Michael Schär (Strasse). – Rudern: Patricia Merz (Leichtgewichts-Doppelzweier), Fabienne Schweizer (Doppelzweier), Lisa Lötscher, Salome Ulrich (Doppelvierer), Andri Struzina (Leichtgewichts-Einer), Jan Schäuble (Leichtgewichts-Doppelzweier), Maurin Lange (Zweier ohne), Roman Röösli, Joel Schürch (Vierer ohne), Kai Schätzle, Patrick Brunner (Doppelvierer). – Kunstturnen: Marco Pfyl.

