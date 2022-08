Ruder-EM: Gmelin nach Vorlauf im Halbfinal

Ruder-EM Schwere Bedingungen in München: Gmelin im Halbfinal – Röösli und Schürch müssen in den Hoffnungslauf Bei der Ruder-EM in München fanden am Donnerstag die Vorläufe statt. Der Vierer ohne Steuermann mit den Luzernern Roman Röösli und Joel Schürch verpasst die direkte Finalqualifikation. Jan Schäuble und Raphaël Ahumada müssen im leichten Doppelzweier in den Hoffnungslauf. Jeannine Gmelin schafft es derweil in den Halbfinal. Claudio Zanini 11.08.2022, 14.29 Uhr

Jeannine Gmelin gelingt an der EM ein Auftakt nach Mass. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Die Regattastrecke in Oberschleissheim, am Nordrand von München, wurde ursprünglich für die Sommerspiele 1972 errichtet. Um möglichst faire Bedingungen zu schaffen, hatte man das künstliche Becken parallel zur Hauptwindrichtung ausgelegt. Am Donnerstag zeigte sich anlässlich der Vorläufe der Ruder-EM, welchen Faktor der Wind in Oberschleissheim spielen kann. Das Gewässer war äusserst unruhig, die Bedingungen waren teilweise sehr schwer.

Die Schweizer Boote kamen mal mehr, mal weniger gut zurecht mit den Verhältnissen. Einen guten Auftritt zeigte Jeannine Gmelin. Die Skifferin kämpfte sich durch die Wellen und holte am Ende die führende Griechin Evangelia Anastasiadou beinahe noch ein. Gmelin qualifizierte sich mit Rang 2 für den Halbfinal am Samstag.

In den Hoffnungslauf muss das potenzielle neue Schweizer Flaggschiff mit Roman Röösli, Joel Schürch, Andrin Gulich und Tim Roth. Das Quartett landete beim ersten gemeinsamen Wettkampf im Vierer ohne auf Rang 3. Röösli und Co. werden am Freitag den Hoffnungslauf bestreiten. Das Team startete bei der EM mit dem Ziel, in den A-Final vorzustossen.

Ist der Frauen-Doppelvierer der Geheimfavorit?

Ebenfalls in den Hoffnungslauf müssen die Gesamtweltcupsieger im leichten Doppelzweier, Jan Schäuble und Raphaël Ahumada. Die beiden überzeugten mit einem gewohnt aktiven Rennen, mussten sich aber letztlich von Olympiasieger Irland geschlagen geben. Nur das Siegerboot kam direkt in den A-Final. Andri Struzina musste nach seiner Nicht-Nomination für den Doppelzweier im leichten Einer antreten. Mit dem zweiten Rang schaffte er den Sprung in den Halbfinal.

Der Doppelvierer der Frauen - bestehend aus Pascale Walker, Lisa Lötscher, Salome Ulrich und Célia Dupré - belegte im Vorlauf den starken zweiten Rang. Das Boot machte in dieser Saison bereits mit dem zweiten Rang beim Weltcup in Posen auf sich aufmerksam und hat in München mindestens Aussenseiterchancen. Am Freitag geht es für die vier Athletinnen weiter mit dem Hoffnungslauf.

Den zweiten Rang belegte der Männer-Doppelvierer mit Kai Schätzle, Patrick Brunner, Nils Schneider und Dominic Condrau. Nach einem harten Schlagabtausch verwies das Schweizer Boot Litauen auf Rang 3. Für den Doppelvierer bedeutet dies die Halbfinal-Qualifikation.

Frédérique Rol und Patricia Merz ruderten in ihrem Vorlauf auf den vierten Rang. Auch sie haben noch die Chance, sich am Freitag via Hoffnungslauf für den A-Final zu qualifizieren. Mit dem dritten Rang im Männer-Einer verpasste Scott Bärlocher die direkte Halbfinal-Qualifikation - auch er geht in den Hoffnungslauf.