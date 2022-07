Ruder-Weltcup in Luzern Jan Schäuble ist der Shootingstar der Schweizer Ruderszene Jan Schäuble eilt derzeit von Erfolg zu Erfolg. Im Doppelzweier der Leichtgewichte holte der 22-jährige Nidwaldner in diesem Jahr seinen ersten Weltcupsieg. Bei den Schweizer Meisterschaften war er letzte Woche eine Klasse für sich. Und nun steht der Weltcup in Luzern auf dem Programm. Allerdings wird er zum Bootswechsel gezwungen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Jan Schäuble, Patrick Brunner, Nils Schneider und Dominic Condrau (von links) bei ihrem Einsatz am Freitag auf dem Luzerner Rotsee. Bild: Philipp Schmidli/Keystone

Jan Schäuble und seine drei Kameraden vom Doppelvierer sehen nicht wie ein homogenes Team aus. Schäuble wirkt neben den schweren Ruderern etwas dürr, er ist auch 20 Kilogramm leichter. Normalerweise würde der 22-jährige Nidwaldner nicht in diesem Boot der offenen Kategorie sitzen. Aber nach einigen coronabedingten Ausfällen musste der Ruderverband kurz vor dem Weltcup-Final in Luzern mehrere Formationen neu zusammenzustellen. Weil der Luzerner Kai Schätzle erkrankte, rückte das Leichtgewicht Jan Schäuble nach.

Schäuble wäre eigentlich mit dem Leichtgewichts-Doppelzweier bei der Regatta an diesem Wochenende angetreten. Nationaltrainer Ian Wright entschied aber, den formstarken Schäuble auszubooten. Um die beiden Sitze gibt es ein Gerangel zwischen drei Athleten: Raphaël Ahumada, Andri Struzina und eben Jan Schäuble. Alle drei sind jung und derzeit kaum zu bändigen. Beim ersten Weltcup in Belgrad gewannen Ahumada und Schäuble Gold. Beim zweiten Weltcup holten Struzina und Schäuble Silber.

Jan Schäuble nach einer Trainingseinheit auf dem Luzerner Rotsee. Bild: Dominik Wunderli

Und jetzt in Luzern will Wright die dritte Kombination testen, nämlich Ahumada und Struzina. Das ist legitim, denn der Nationaltrainer hat die Entscheidungsgewalt und muss die beste Besetzung finden. Schäuble hätte aber vor dem Heimpublikum und in Topform um den Gesamtweltcupsieg rudern können. Dass ihm diese Gelegenheit verwehrt wird, scheint ihn nicht zu verstimmen. Im Gegenteil. Er sagt: «Wir wollen letztlich die schnellste Kombination finden für die EM und die WM. Mir kommt es nicht drauf an, in welchem Boot ich sitze.» Die EM findet ab dem 11. August in München statt. Die WM startet am 18. September im tschechischen Racice.

Das Leichtgewicht schlägt die schweren Kollegen

Wahrscheinlich ist es derzeit unerheblich, in welches Boot man Schäuble setzt. Schnell ist er immer. Bei den Schweizer Meisterschaften am vergangenen Wochenende gewann er innerhalb von zwei Stunden den Titel im Leichtgewichts-Einer und den Titel im Einer der offenen Gewichtsklasse. Als Leichtgewicht schlug er auch die schweren Kollegen, mit denen er dieses Wochenende das Boot teilt.

Jan Schäubles Fokus gilt den kommenden Titelkämpfen. Bild: Dominik Wunderli

Es sind Ergebnisse, die Jan Schäuble zum Shootingstar des Schweizer Rudersports machen. Es sei ungewohnt, plötzlich im Rampenlicht zu stehen, sagt er. «Aber es motiviert mich, weiterhin Vollgas zu geben.» Es geht kontinuierlich aufwärts in seiner Karriere. Bei den U23-EM 2018 holte er Silber, bei der U23-WM ein Jahr später Bronze. Über die Gründe seines Aufstiegs denkt der ETH-Chemiestudent nicht mehr nach als nötig. «Wir haben ein hartes Trainingsprogramm. Das zahlt sich langsam aus.» Im Ruderzentrum in Sarnen trainiert er mit der Mannschaft aktuell 25 Stunden pro Woche. In einer Wettkampfwoche wie jetzt ist es weniger, weil die Regeneration höher gewichtet wird. «Deshalb sind Weltcup-Wochen auch so schön», sagt er.

Sein Vater ist kein Unbekannter

Geboren ist Schäuble in Zürich, aufgewachsen ist er in Hergiswil. Ein deutscher Akzent ist in seiner Mundart unüberhörbar, seine Eltern stammen aus Deutschland. Seinen Vater Günter Schäuble kennt man in der Geschäftswelt, er ist Verwaltungsrat des Liftkonzerns Schindler, der nur wenige Kilometer vom Luzerner Rotsee entfernt seinen Sitz hat. Der Vater sei ein begeisterter Ruderer, erzählt Schäuble. An Sonntagen würde er manchmal Ausfahrten mit seinen Kollegen planen. An diesem Sonntag aber nicht. «Dann wird er an die Regatta kommen und mitfiebern. Darauf freue ich mich.»

Am Freitag musste Jan Schäuble mit seinen neuen Teamkameraden Patrick Brunner, Nils Schneider und Dominic Condrau im Doppelvierer in den Hoffnungslauf. Dort ruderten sie knapp auf den zweiten Rang und qualifizierten sich für den Halbfinal vom Samstag.

Das Ergebnis an diesem Weltcup-Wochenende wird Jan Schäuble nicht überbewerten. Sein Fokus gilt ohnehin den Europa- und Weltmeisterschaften. Seine Saisonplanung ist so aufgebaut, dass er bis Mitte September die Topform erreicht. Jan Schäuble wird bereit sein. In welchem Boot auch immer er sitzen wird.

