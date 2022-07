Saison-Aufsteigerin Premiere mit famosen Perspektiven – Géraldine Frey winkt an der Leichtathletik-WM eine Medaille Die Zugerin Géraldine Frey kommt an den Weltmeisterschaften in Eugene (USA) zu zwei Premieren – und einer Aussicht auf eine Medaille. Jörg Greb 15.07.2022, 05.00 Uhr

Géraldine Frey aus Unterägeri blickt der WM in den USA optimistisch entgegen. Bild: Michael Buholzer/Keystone

Es ist die logische Folge für die Saison-Aufsteigerin: Géraldine Frey hat sich erstmals für internationale Titelkämpfe im Freien qualifiziert. Doch sie sieht sich mit einer zusätzlichen Möglichkeit konfrontiert – einer unglaublich spannenden: Weil die Schweizer 4x100-m-Frauenstaffel, angeführt von den beiden Olympia-Finalistinnen Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte, Weltklasse repräsentiert und gar die Jahresweltbestenliste anführt, ist Géraldine Frey zu einer Medaillenkandidatin avanciert.

Dank ihrem Leistungssprung aufgrund kontinuierlicher und verletzungsfreier Arbeit unter Trainerin Rita Schönenberger scheint Frey unverzichtbar im hochkarätigen Quartett. Ein Beweis dafür: Ihr Part beim Schweizer-Rekord-Rennen von Ende Juni in Stockholm beim Diamond-League-Meeting-Sieg und den phänomenalen 42,13 Sekunden. Frey leitete das Unternehmen als Startläuferin ein und übergab perfekt an Kambundji.

Seit einer Woche weilt die 25-Jährige wie ein Grossteil ihrer Teamkolleginnen bereits an der Westküste der USA. Im Pre-Camp etwas ausserhalb der WM-Stadt erfolgte der erste Teil der Vorbereitung vor Ort. Mitte Woche dislozierte sie an den WM-Austragungsort.

Eingetaucht in eine neue Dimension

Géraldine Frey gelang die Zeitumstellung «besser als erwartet». Zwar erwachte sie anfänglich sehr früh und schlief so weniger, aber nach zwei, drei Tagen hatte sich alles eingespielt. Ihre Gefühle zeigten sich noch intensiver. Sie sind geprägt von «einer Riesenvorfreude, aber auch von Nervosität». Viel Neues erlebt sie, eingetaucht ist sie in eine neue Dimension. Ihr imponiert das Stadion, die Athletinnen und Athleten, die Bedeutung dieser ersten Leichtathletik-WM in den Vereinigten Staaten.

Auseinander setzt sich Frey mit zwei völlig unterschiedlichen Aufgaben. In Einsatz steht sie zuerst als Einzelathletin über 100 m (Vorlauf, MEZ Sonntagmorgen, 2.10 Uhr). «Schaue ich die Startliste an», sagt die LK-Zug-Athletin aus Unterägeri, «zeigt sich schnell: Ich brauche einen Toplauf und Wettkampfglück, um in den Halbfinal vorzustossen.»

Ob’s dafür reichen wird, hängt nicht nur an ihr, sondern ebenso an den Leistungen ihrer Konkurrentinnen. Darum sagt sie: «Ich will das perfekte Rennen zeigen.» Géraldine Frey verweist darauf, «dass ich das perfekte Rennen in dieser Saison noch nicht hatte».

Die persönliche Bestzeit verbessern

Gerne würde sie ihre persönliche Bestmarke von 11,23 Sekunden von den Schweizer Meisterschaften vor einem Monat in Zürich (3. hinter Kambundji und Del Ponte) weiter verbessern. Voraussetzung dafür sind aber auch gute Bedingungen. Und unabhängig davon sagt sie: «Ich freue mich riesig, mit all diesen schnellen Frauen zu laufen.»

Und eine Geschichte einer ganz anderen Dimension stellt die zweite Disziplin dar: die 4x100-m-Staffel. Dank ihrer stetigen Entwicklung und ihrer Topzeiten hat sich Géraldine Frey ins hochgehandelte Quartett gelaufen, das sich zuletzt an den Weltmeisterschaften 2019 wie an den Olympischen Spielen im letzten Sommer auf Rang 4 klassierte. Die Absicht ist nun klar definiert: Nun soll’s endlich klappen mit der Medaille.

Frey, die Pharmazie-Studentin an der ETH in Zürich, jedoch bedient sich anderer Worte: «Die Medaille würde ich per se nicht als Ziel definieren. Aber, wenn wir unsere Leistungen abrufen, die riskanten Wechsel funktionieren, liegt eine weitere Verbesserung unseres Schweizer Rekordes drin.» Wozu es dann reicht, lässt sie offen.

In der gewünschten Atmosphäre vor den Starts

Die Begeisterung und der Optimismus bringen Géraldine Frey in die gewünschte Vor-Wettkampf-Stimmung. Hinzu gesellt sich ein weiterer Punkt: «Sprinten in der Abendsession in diesem Prachtstadion bei einer Riesenstimmung.» Damit dies ihren Ansprüchen entsprechend gelingt, sie ihren Hunger stillen kann, ist sie sich der Herausforderung bewusst. Doch sie weiss wie: «Alles möglichst vertraut gestalten, gleich trainieren, die gleichen Abläufe pflegen wie immer, einfach mich wohlfühlen.»