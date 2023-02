Maurizio Jacobacci in Tunesien entlassen

SC Kriens Fussballtrainer Jacobacci in Tunesien entlassen Der ehemalige Aufstiegs- und Challenge-League-Trainer beim SC Kriens wurde nach einer Heimniederlage freigestellt – obwohl er erst im Dezember nach Tunesien flog. 06.02.2023, 10.20 Uhr

Trainer Maurizio Jacobacci beim einem Spiel des FC Lugano. Bild: Alexandra Wey/Keystone

Keine zwei Monate hat das Tunesien-Abenteuer für Fussballtrainer Maurizio Jacobacci gedauert: Der in Zug domizilierte Jacobacci flog am 8. Dezember nach Sfax und startete seine Arbeit beim Club Sportif Sfaxien am 16. Dezember.

In der am Mittelmeer gelegenen Hafen- und Industriestadt hätte der Berner mit italienischen Wurzeln CS Sfax in die Playoffs coachen sollen. Jacobacci, der im Januar seinen 60. Geburtstag feierte, siegte 2x, spielte 3x unentschieden und verlor mit seinem Team 3x.

Der ehemalige Aufstiegs- und Challenge-League-Trainer beim SC Kriens, in der Schweiz zuletzt im FC Lugano erfolgreich tätig, wurde letzte Woche nach der 0:1-Heimniederlage gegen Tataouine freigestellt. Sfax kann am Mittwoch im letzten Qualispiel mit einem Heimsieg und mit fremder Hilfe noch den Sprung in die Playoffs schaffen. Jacobacci wird in den nächsten Tagen zurück in die Schweiz nach Zug reisen. (tbu.)