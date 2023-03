FUSSBALL SC Kriens spielt nächste Saison definitiv nicht in der Challenge League Die Geschäftsleitung des SC Kriens hat in den vergangenen Tagen beschlossen: auf einen Lizenzantrag für eine Saison in der Challenge League wird verzichtet - vor allem aus sportlichen Gründen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 07.03.2023, 16.15 Uhr

Auch nächste Saison: Promotion-League-Fussball im Krienser Kleinfeldstadion. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. 2. 2023)

Der letztjährige Challenge-League-Absteiger Kriens hat sich entschieden: Der SCK verzichtet auf einen Lizenzantrag für die kommende Challenge-League-Saison. Kriens ist in der aktuellen Promotion-League-Tabelle lediglich an 13. Stelle von 18 Rängen platziert. Nicht aufstiegsberechtigte U21-Teams, Lizenzverweigerungen und freiwillige Antragsverzichte hätten womöglich bewirken können, dass der SCK per Saisonschluss trotz ungenügender Platzierung einen Aufstiegsplatz hätte erben können. «Doch wir wollen auf dem Rasen den sportlichen Beweis erbringen», erklärt SCK-Geschäftsführer Thomas Tobler. «Vor einem allfälligen Aufstieg wollen wir auf und neben dem Platz gut aufgestellt sein und über die nötigen Ressourcen verfügen. Dazu braucht es für Kriens mindestens noch eine weitere Saison.»