Schattdorfer Ringer geben das Schlusslicht ab

Ringen Schattdorf gibt das Schlusslicht ab: Nun liegt sogar der Halbfinal drin Im NLA-Kellerduell setzt sich die Ringerriege Schattdorf knapp mit 20:18 Punkten gegen Oberriet-Grabs durch. Urs Hanhart 09.10.2022, 17.13 Uhr

Sven Epp (rechts) gewinnt seinen Kampf gegen Nicolas Steiger. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 8. Oktober 2022)

Die grossartige Kulisse in der zum Bersten gefüllten Grundmatte-Halle in Schattdorf liess schon erahnen, dass es um sehr viel ging. Gastgeber Schattdorf und Aufsteiger Oberriet-Grabs, die sich in der Hinrunde 20:20 unentschieden getrennt hatten, machten in diesem mit Spannung erwarteten Rückkampf den verhassten Platz in der Auf-/Abstiegsrunde unter sich aus. Dem Sieger dieses Kellerduells winkte die vorzeitige Sicherung des Klassenerhalts.

Die beiden Schlusslichter der obersten Liga begegneten sich auch diesmal wieder auf Augenhöhe. Erst in den letzten Kämpfen fiel die Entscheidung zu Gunsten der Gastgeber. «Unser Team hat eine Topleistung gezeigt. Alle in unseren Reihen haben ihr Bestes gegeben und sind dafür letztlich belohnt worden», freute sich Schattdorf-Trainer Michael Jauch. Dann fügte er noch an:

«Ich bin extrem erleichtert, dass diese Zitterpartie auf unsere Seite gekippt ist.»

Im Auftaktkampf (57 Kilogramm Greco) besiegte Lokalmatador Lion Husmann seinen Gegner vorzeitig durch technische Überlegenheit. Danach zog Elias Kempf im Schwergewicht gegen Vihar Andrii deutlich den Kürzeren, und die Gäste rissen die Führung an sich. Thomas Epp (61 Kilogramm Freistil) und Simon Marti (97 Kilogramm Greco) brachten die Platzherren durch Punktesiege jedoch wieder in Front. Im letzten Fight vor der Pause vergaben die Urner die Chance, vorentscheidend wegzuziehen. Sven Gamma musste in der 65-Kilogramm-Greco-Klasse gegen Jonas Müller eine dankbar knappe Punkteniederlage hinnehmen. Immerhin retteten die Urner zwei Längen Vorsprung (11:9) ins lange Break.

Nicolas Christen sorgt für die Vorentscheidung

Im zweiten Durchgang setzte sich das spannende Kopf-an-Kopf-Rennen weiter fort. Sven Epp baute das Polster durch seinen Punktesieg im 86 Kilogramm Freistil gegen Nicolas Steiger zunächst aus. Aber durch die darauffolgende Niederlage von Lars Epp (70 Kilogramm Freistil) schmolz es wieder auf drei Zähler zusammen. Für die Vorentscheidung sorgte Aushängeschild Nicolas Christen im achten Kampf. Er liess seinem Gegner Maurus Zogg in der 80-Kilogramm-Greco-Klasse keine Chance und gewann überlegen nach Punkten. Weil auch Benjamin Gander im vorletzten Fight (75 Kilogramm Greco) im Kräftemessen mit Jurek Szeibinger die Oberhand behielt, ging Schattdorf uneinholbar mit 20:14 in Führung. Dadurch spielte es keine Rolle mehr, dass Yannick Epp im letzten Kampf (75 Kilogramm Freistil) von Krizstan Milan durch technische Überlegenheit besiegt wurde.

Halbfinal-Chancen sind noch intakt

«Nach dem vielen Verletzungspech war das Glück endlich einmal auf unserer Seite», meinte Jauch und ergänzte:

«Es hat sich ausbezahlt, dass wir unseren jungen Akteuren in den letzten Jahren immer wieder Einsatzmöglichkeiten geboten haben. Von den dort gesammelten Erfahrungen konnten sie nun profitieren.»

Schattdorf liegt jetzt vier Runden vor Schluss mit zwei Punkten Vorsprung auf Oberriet-Grabs an fünfter Stelle. Dazu sagte Jauch: «Es sieht ganz gut aus für uns. Oberriet-Grabs müsste noch zwei der vier ausstehenden Kämpfe gewinnen, um uns noch zu verdrängen. Das ist sehr unwahrscheinlich. Trotzdem dürfen wir uns noch nicht zurücklehnen.» Rechnerisch liegt für die Urner sogar noch der Sprung in die Halbfinals drin. Dazu müssten sie im übernächsten Kampf auf der heimischen Matte den aktuellen Tabellenvierten Einsiedeln, der bislang nur einen Punkt mehr geholt hat, besiegen. Dieser Derby-Fight verspricht nochmals ein Highlight zu werden.

Ringen NLA. Mannschaftsmeisterschaft. 6. Runde: Einsiedeln – Willisau 14:21. Schattdorf – Oberriet-Grabs 20:18. Freiamt – Kriessern 14:22. – Rangliste (je 6 Begegnungen): 1. Kriessern 12 Punkte. 2. Willisau 10. 3. Freiamt 6. 4. Einsiedeln 4. 5. Schattdorf 3. 6. Oberriet-Grabs 1.

Schattdorf – Oberriet-Grabs 20:18

57 kg: Lion Husmann s. Andrin Vetsch 4:1. – 61 kg: Thomas Epp s. Janis Steiger 3:1. – 65 kg: Sven Gamma v. Jonas Müller 1:2. – 70 kg: Lars Epp v. Flavio Freuler 1:2. – 75 kg: Benjamin Gander s. Jurek Szeibinger 2:1. Yannick Epp v. Milan Krizstan 0:4. – 80 kg: Nicolas Christen s. Maurus Zogg 3:1. – 86 kg: Sven Epp s. Nicolas Steiger 3:1. – 97 kg: Simon Marti s. Illir Fetahu 3:1. – 130 kg: Elias Kempf v. Andrii Vishar 0:4.

Einsiedeln – Willisau Lions 14:21

57 kg: Dany Kälin s. Timo Koch 3:0. – 61 kg: Oleksandr Golin v. Timon Zeder 1:2. – 65 kg: Sulayman Quraishi v. Marc Kaufmann 1:2. – 70 kg: Lars Neyer s. Florian Bissig 3:1. – 75 kg: Jan Walker v. Jonas Bossert 1:4. Jan Neyer v. Tobias Portmann 0:4. – 80 kg: Sascha Schmid s. Yanick Bucher 4:0. – 86 kg: Yves Neyer v. Mansur Mavlaev 0:3. – 97 kg: Davide Stanisci v. Daniel Häfliger 1:2. – 130 kg: Sven Neyer v. Samuel Scherrer 0:3.