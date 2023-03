FC Schattdorf und SC Goldau spielen 2:2

Fussball 2:2 im Spitzenduell: Der FC Schattdorf hält den SC Goldau auf Distanz Der FC Schattdorf und der SC Goldau trennen sich im 2.-Liga-Spitzenkampf 2:2. Nach einer eher enttäuschenden ersten Halbzeit wurde das Derby zusehends attraktiver und zum Schluss sogar richtig dramatisch. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 20.03.2023, 18.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Goldauer Gabriel Persson (links) im Zweikampf mit dem Schattdorfer Ramon Scheiber. Bild: Urs Hanhart (Schattdorf, 18. 3. 2023)

Zum Auftakt des wetterbedingt verschobenen Rückrundenstarts gab es gleich ein Knüllerspiel. Die beiden Topteams Schattdorf und Goldau kreuzten die Klingen, wobei die mit vier Punkten Vorsprung an der Spitze der Tabelle liegenden Urner zu Hause antreten durften. In der Vor­runde hatten die Schwyzer eine 0:3-Heimschlappe kassiert. Nun konnten sie sich zumindest halbwegs revanchieren und im Rückkampf einen Punkt entführen. Dazu meinte Goldau-Captain Konrad Huser nach dem Schlusspfiff: «Mit dem Remis können beide Teams sicherlich gut leben. Es ist angesichts der gezeigten Leitungen ein gerechtes Ergebnis. Eine erneute Niederlage wäre für uns sehr bitter gewesen, zumal der Rückstand auf sieben Punkte angewachsen wäre. Nun sind wir weiterhin in Schlagweite, was sehr wichtig ist. Es bleibt also spannend.»

Gastgeber Schattdorf startete beinahe mit einem Paukenschlag in den Spitzenkampf. In der 2. Minute leitete Sturmtank Ramon Scheiber den Ball nach einer flachen Hereingabe von Noel Gisler direkt Richtung Tor weiter. Allerdings etwas zu ungenau, traf er doch nur den rechten Pfosten. Sieben Minuten später war es erneut Scheiber, der die Hintermannschaft der Gäste forderte. Gabriel Persson konnte ihn erst im letzten Moment am erfolgreichen Abschluss hindern. Goldau trat erst nach etwas mehr als einer Viertelstunde offensiv erstmals gefährlich in Aktion. Ademi Julet drückte aus rund zwölf Metern ab, doch Schattdorf-Keeper Livio Mahrow zeigte sich auf dem Posten. Etwas später hämmerte der gleiche Spieler einen Weitschuss knapp übers Tor. In der 37. Minute konnten die einheimischen Fans auf den Rängen erstmals jubeln, jedoch nur ganz kurz. Ein spektakulärer Volleytreffer von Captain Patrik Stampfli wurde wegen einer Abseitsposition annulliert. So ging es mit einem gerechten torlosen Remis in die Pause.

Schattdorf hadert mit dem Unparteiischen

Nach dem Wiederanpfiff nahm die Partie dann deutlich mehr Fahrt auf. In der 49. Minute bescherte Simon Wipfli dem Heimteam nach toller Vorarbeit von Noel Gisler an der rechten Seite den Führungstreffer. Aber nur zehn Minuten später glich Goldau-Captain Konrad Huser das Skore wieder aus, indem er einen Freistoss aus zirka 18 Metern gekonnt an der Mauer vorbei in die linke untere Ecke zirkelte. Schlussmann Mahrow konnte trotz eines gewaltigen Hechtsprungs nichts mehr ausrichten. Auch beim erneuten Führungstreffer zum 2:1 für die Platzherren in der 76. Minute war eine Standardsituation der Ursprung. Skander Agrebi setzte einen Freistossball aus grosser Distanz an den rechten Pfosten. Von dort flog das Spielobjekt genau vor die Füsse von Kevin Gamma, der nicht lange fackelte und gekonnt einnetzte.

Ein Einstand nach Mass für den Stürmer, der kurz zuvor für Scheiber aufs Feld gekommen war. Die Schlussphase bot dann Spannung und Dramatik pur. Goldau setzte gewaltig Druck auf und wurde dafür mit dem ­allerdings sehr umstrittenen 2:2-Ausgleichstreffer belohnt. Nach einem Tohuwabohu im Schattdorfer Strafraum, das an einen Flipperkasten erinnerte, landete die Kugel irgendwie vor den Füssen von Marco Steinegger, der das Leder kompromisslos in die Maschen knallte. Bei diesem Durcheinander prallte der Ball am Schiedsrichter ab, der die Partie jedoch weiter­laufen liess, weil die Goldauer in Ballbesitz blieben.

Ein wildes Hin und Her

Um ein Haar kassierten die Hausherren in der Nachspielzeit noch ein weiteres Gegentor. Doch Mahrow rettete mit einem sensationellen Reflex den wichtigen Punkt für den Leader. «Zum Rückrundenauftakt hätten wir natürlich gerne drei Punkte geholt. Aber unter dem Strich müssen wir mit dem eingefahrenen Zähler sicherlich zufrieden sein, und wir können durchaus damit leben», bilanzierte Schattdorfs Co-Trainer Jonas Enz. Dann fügte er noch an: «In der zweiten Halbzeit gab es ein wildes Hin und Her. Wir haben uns auf recht glückliche Art die Führung zurückerkämpft und mussten dann unglücklich kurz vor Schluss nochmals den Ausgleich hinnehmen. Immerhin konnten wir den Abstand zum ersten Verfolger halten. Unser Team hat sehr engagiert gekämpft. Aber spielerisch war es sicherlich nicht einer besten Auftritte in dieser Saison.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen