Nidwalden Schmerzfrei auf der Achterbahn: Nun will sich Nathalie Gröbli wieder an den Weltcup herantasten Nach einer schweren Verletzung kämpft die Nidwaldnerin Nathalie Gröbli (26) für ihre Karriere als Rennfahrerin. Peter Gerber Plech Jetzt kommentieren 06.03.2023, 19.00 Uhr

Nathalie Gröbli bei der Abfahrt in Crans-Montana, wo sie sich auf Rang 43 klassiert. Bild: Dominik Wunderli (Emmen, 3. 3. 2023)

Eigentlich gibt der Winter 2022/23 den Rahmen für Nathalie Gröblis Comeback-Saison. Auch wenn der Tag, an dem sich die Nidwaldnerin im Abfahrtstraining von Garmisch-Partenkirchen die schwere Beinverletzung zugezogen hat, bereits drei Jahre und einen Monat zurückliegt. Die Verletzung war gravierend. Ein Unterschenkelbruch ist für Skirennfahrerinnen – aufgrund der langen Reha-Phase und der möglichen Nachwirkungen – eine die Karriere am stärksten beeinflussende Verletzung.

Im Fall der Gewinnerin von drei Bronzemedaillen bei den Schweizer Meisterschaften 2019 bedeutete der Bruch von Schien- und Wadenbein einen Winter ohne Skirennen. Im Juni 2021 konnte der Marknagel, der das Schienbein stabilisierte, entfernt werden, sodass die junge Frau aus Emmetten zwei Monate später mit der Vorbereitung auf den Winter 2021/22 beginnen konnte. «Das war ein wichtiger Schritt für mich. Als der Marknagel draussen war, ging es in der Reha endlich vorwärts», erzählt die 26-Jährige. Gröbli, die in den Wochen vor dem Unfall regelmässig im Weltcup zum Einsatz gekommen war, musste sich zurückkämpfen.

Schlechtes Wetter macht ihr zu schaffen

Im Europacup tastete sie sich im Dezember 2021 langsam wieder heran, und im Januar 2022 fuhr sie wieder in die Top 10 in Abfahrt und Super-G. Der Schritt zurück in den Weltcup aber erwies sich noch als zu gross. Und das hatte seine Gründe: Nathalie Gröbli hatte permanent Schmerzen. Sie wirkten sich doppelt aus, weil die Nidwaldnerin im Kopf nicht frei war und sich diese Blockade negativ auf das sonst mutige Skifahren übertrug. So gesehen wurde erst dieser Winter zur eigentlichen Comeback-Saison. 22 Rennen hat die Speed-Spezialistin seit Dezember bestritten. Der langsam zu Ende gehende Winter weise Ähnlichkeiten mit der Fahrt auf einer Achterbahn auf, sagt Gröbli. «Mit dem vierten Platz im Europacup-Super-G und zwei guten Resultaten in den FIS-Rennen von Sölden bin ich im Dezember gut gestartet», sagt sie. «Danach aber bin ich Rennen gefahren, die fast nur bei schlechtem Wetter stattgefunden haben.» Zwar sei sie endlich schmerzfrei unterwegs, aber gerade bei schlechten Sichtverhältnissen fehle ihr das nötige Selbstvertrauen. «Obwohl ich den Unfall auch dank der Hilfe eines Mentaltrainers gut verarbeitet habe, bin ich noch nicht dort, wo ich vor dem Beinbruch gewesen bin.»

Diese Selbsteinschätzung hat sich auch Ende Februar bei der Weltcup-Abfahrt von Crans-Montana bewahrheitet. Mehr als Rang 43 lag nicht drin. Wechselnde Licht- und Sichtverhältnisse, Nebel, ein gestürzter Vorfahrer und eine aufgeweichte Unterlage – alles Voraussetzungen, die an Gröblis Selbstvertrauen genagt haben. Da halfen auch die an identischer Stelle Tage zuvor erreichten Ränge 10 und 12 in den Europacup-Rennen wenig. Abgesehen von den Resultaten aber konnte die Rennfahrerin, die gerne auch in der Kletterwand hängt oder auf dem Tennisplatz den Filzbällen hinterherjagt, eine wichtige Erkenntnis gewinnen:

«Ich weiss jetzt, dass das Fahren im Renntempo wieder funktioniert. Diese Gewissheit hatte ich in den zwei letzten Jahren wegen des schmerzenden Beines nicht.»

Jüngere Fahrerinnen ziehen vorbei

Weil die zu Ende gehende Saison bezüglich der Resultate nicht wunschgemäss verlaufen ist und Swiss Ski im Speed-Bereich über ein breit aufgestelltes Team im Weltcup verfügt, kann Gröbli den kommenden Winter nicht vorausschauend betrachten. Jüngere Fahrerinnen wie Juliana Suter, Stephanie Jenal oder Delia Durrer sind während Gröblis Verletzungs- und Comeback-Zeit an der 26-Jährigen «vorbeigefahren». Dennoch ist das Ziel klar: Starts im Weltcup sollen 2023/24 die Regel sein. Aber der Weg dorthin wird zur Herausforderung, dessen ist sich die Nidwaldnerin bewusst. «Ich werde mich im Sommer und im Herbst in den Trainings beweisen müssen, um für den Speed-Auftakt in Zermatt oder in Übersee einen Startplatz zu bekommen», sagt sie. «Es ist cool, dass die Jungen so starke Leistungen zeigen. Das pusht alle Teammitglieder und damit auch mich. Ich habe eine schwierige Zeit hinter mir. Aber ich gehe meinen Weg positiv gestimmt weiter.»

