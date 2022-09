Schweizer Cup Frauen Schön war’s trotz hoher Niederlage: Team Uri verliert gegen den FC Luzern beim Cupspiel In der ersten Hauptrunde des Schweizercups der Frauen verliert das Team Uri gegen den FC Luzern 0:12. Gefeiert wurde in Schattdorf trotzdem. Jule Seifert 12.09.2022, 18.06 Uhr

Am Samstagabend fand ein Fussballfest in Schattdorf statt. Nach dem Lokal-Derby verfolgten mehrere hundert Zuschauende auch die erste Hauptrunde des Schweizercups der Frauen. Für das 1/32-Final hatte das Los entschieden: Zweitligist Team Uri I empfing den FC Luzern aus der Women’s Super League.

Die Spielerinnen von Team Uri zeigten während des Cupspiels grossen Einsatz. FCL-Spielerin Flavia Laich (am Ball) wird von Vanessa Müller (links) attackiert. Urs Hanhart (Schattdorf, 10. September 2022)

Die Vorfreude der Urnerinnen auf das Cupspiel war gross, denn nicht jeden Tag heisst ihr Gegner FC Luzern. Ihr Vorsatz lautete: spielen und dieses Erlebnis geniessen. «Es ist eine coole Erfahrung gegen ein Team aus einer viel höheren Liga zu spielen», sagt Uri-Captain Silvana Baumann. Der Spass und Teamgeist standen bei diesem Spiel im Vordergrund, denn: «Als unterklassige Mannschaft müssen wir so ein Spiel nicht gewinnen.»

Grosse Motivation und starker Teamgeist

Die spielerische Überlegenheit der Mannschaft aus der höchsten Liga war allen Beteiligten im Vorfeld bewusst. Einschüchtern lassen haben sich die Urnerinnen aber dennoch nicht: Sie versuchten, das Unmögliche möglich zu machen. Während die mitgereisten Gästefans eine zweistellige Torausbeute der Luzernerinnen erwarteten, freuten sich die Urner Fans über schöne Defensivmomente.

Die Motivation und der Kampfgeist von Team Uri waren zu Beginn gross. Dem Ball wurde hinterhergesprintet und sich dem Zweikampf gestellt. Das Team hielt zusammen und blieb kompakt. Mit einer kämpferisch starken Mannschaft rechnete auch der FC Luzern rechnete im Vorfeld. «Der Cup ist immer etwas Besonderes», sagt FCL-Captain Melanie Müller. Es sei immer schwer gegen Mannschaften zu spielen, die hinten reinstehen. «Wir wussten, dass wir konzentriert spielen müssen.» Und Teamkollegin Nicole Remund gibt zu:

«Am Anfang hat Team Uri Druck und uns das Leben schwer gemacht.»

Dies zeigte auch der Stand zur Halbzeitpause: Nur drei Tore kassierte das Heim-Team in den ersten 45 Minuten. «Mit unserer Einstellung und grossem Willen konnten wir einigermassen mitspielen», fasst Baumann das Urner Erfolgsrezept der ersten Halbzeit zusammen.

Anstrengendes Spiel für Team Uri

In der zweiten Halbzeit begannen die Luzernerinnen ihre Klasse auszuspielen. «Wir haben uns auf die Gegnerinnen eingestellt», sagt Müller. Die neue Taktik: «Wir haben schneller und mit weniger Ballkontakten gespielt, dadurch konnten wir besser nach vorne spielen», so Torschützin Remund. So fanden die Luzernerinnen immer öfters die Lücken in der Urner Abwehr.

Das höhere Tempo führte schnell zur Erschöpfung bei den Urnerinnen, die konditionell auf einem ganz anderen Niveau wie die Profis stehen. Auch eine richtige Vorbereitung gab es beim Zweitligisten nicht: Einige Spielerinnen waren in den Ferien und hatten wochenlang nicht trainiert.

«Das Spiel war sehr anstrengend. Uns sind mit der Zeit einfach die Kräfte ausgegangen», sagt Baumann. «Irgendwann magst du einfach nicht mehr hinterher.» Die Müdigkeit der Gegnerinnen wurde von den Luzernerinnen natürlich genutzt, um Tore zu schiessen. Insgesamt zwölf Treffer verbuchten sie.

Nach Abpfiff strahlten aber nicht nur die Gewinnerinnen. Erschöpft, aber glücklich liess sich das Heim-Team von den Zuschauenden feiern. Es war ein besonderes Spiel, auch wegen der vielen Fans. «Es war ein Highlight, trotz der hohen Niederlage», sagt Baumann.

«Vor allem war es schön, vor so vielen Leuten zu spielen.»

Und auch ihre Teamkolleginnen sind sich einig: Es war eine super Atmosphäre und ein einmaliges Erlebnis. Die beiden Halbzeiten haben die Urnerinnen zwar verloren, dafür hatten sie gute Chancen die dritte zu gewinnen. Während die einen einer Riesen-Party und einer langen Nacht entgegen schauten, lag bei den anderen eine schnelle Regeneration für das nächste Spiel vom Mittwoch gegen die Young Boys im Fokus.

Team Uri – Luzern 0:12 (0:3)

Schattdorf. — 500 Zuschauer. — Tore: 17. Brülhart 0:1. 21. Vogl 0:2. 23. Laich 0:3. 48. Jost 0:4. 59. Kenel 0:5. 62. Klotz 0:6. 64. Vogl 0:7. 69. Wyser 0:8. 72. Klotz 0:9. 77. Remund 0:10. 85. Vogl 0:11. 87. Jost 0:12. — Uri: Novacic; Vanessa Müller (46. Vanoli), Jasmin Müller, Noreen Häfliger, Van der Ven, Scheiber, Svenja Arnold, Eller, Eliane Furger (60. Deplazes),Anita Arnold (60. Manz), Silvana Baumann (77. Linda Baumann). — Luzern: Van Weezenbeek; Brülhart, Ruf, Häring, Laich, Melanie Müller, Jost, Wyser (77. Remund), Kenel, Anja Furger, Vogl.