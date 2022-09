Sven Schurtenbergers List mit dem Kreuzgriff

Schwingen Schurtenbergers List mit dem Kreuzgriff: So bezwingt der Allwegsieger seinen Schlussganggegner Mit Sven Schurtenberger gewann einer der fünf Eidgenossen den traditionellen Allweg-Schwinget in Ennetmoos. Simon Gerber 11.09.2022, 20.06 Uhr

Im Schlussgang überlistete der Buttisholzer den Schwyzer Dario Gwerder in der vierten Minute mit einem bärenstarken Kreuzgriff und Nachfahren am Boden. Im Siegerinterview sagte er mit heiserer Stimme:

«Die beiden Siege von 2018 und 2022 unterscheiden sich sehr. Vor vier Jahren war ich gesund, heute bin ich erkältet angetreten. Ich musste meine ganze Energie von Beginn weg gut einteilen, damit ich den Wettkampf durchstehe. Umso schöner ist für mich nun dieser Triumph.»

Sein härtester Gegner sei Mike Müllestein gewesen. Ein Gestellter sei das Ziel gewesen. Gegen ihn sei es brutal hart. Bei Sven Schurtenberger passte im Sägemehlring dank seiner Vielseitigkeit vieles zusammen. Am Vormittag schien der Luzerner mit den beiden Maximalnoten gegen den zähen Stefan Arnold und Joel Kessler durch zu marschieren. Dann bremste ihn der dreifache Eidgenosse Mike Müllestein mit einem Unentschieden. Gegen Marcel Betschart und Marco Reichmuth holte der Buttisholzer weitere zwei Maximalnoten, die ihn verdient in die Endausmarchung brachten. Der Schlussgangverlierer Dario Gwerder beeindruckte durch seine technische Vielseitigkeit. Jeder der vier besiegten Gegner bezwang er mit einem anderen Schwung. Nach drei Durchgängen lag der 24-Jährige mit drei souveränen Erfolgen noch an der Spitze. Doch das Jungtalent Luca Müller bekam der Netzelektriker nicht in den Griff und musste stellen. «Grosse Schwinger liegen mir einfach nicht», betonte Gwerder. Dank der Maximalnote gegen Dominik Hess erreichte der Muotathaler den Schlussgang. Im Gespräch war auch der Obwaldner Toni Omlin mit der gleichen Punktzahl. Gwerder wies allerdings das bessere Notenblatt auf, fiel nach der Schlussgangniederlage noch auf den vierten Rang zurück.

Neu-Eidgenosse Ambühl kommt zu vier Siegen

Eine imposante Aufholjagd mit seinem hohen Kurzzug brachte den Zuger Marcel Bieri noch auf den zweiten Platz. Der Schwyzer Mike Müllestein hatte nach den beiden Unentschieden gegen Jonas Burch und Sven Schurtenberger schon nach drei Gängen nichts mehr mit dem Festausgang zu tun. Dank drei Maximalnoten am Nachmittag rückte der Zügelfachmann noch auf den dritten Rang vor, den er mit dem ebenfalls ungeschlagenen Ueli Rohrer teilt.

«Gegen Schurtenberger machte ich mit meinen Angriffen alles für einen Sieg, aber sie fruchteten leider nicht. Dafür habe ich gegen drei unbequeme Gegner schnell gewonnen. Deshalb bin ich mit meiner Leistung zufrieden»,

resümierte Mike Müllestein.

Der Neu-Eidgenosse Joel Ambühl kam mit den beiden gestellten Duellen gegen Marcel Bieri und Ueli Rohrer schon früh in Rücklage. Mit drei souveränen Erfolgen kam der Hergiswiler wieder nach vorne. «Gegen den defensiv eingestellten Rohrer habe ich meine Taktik zu spät umgestellt. Mit vier Siegen kann ich jedoch zufrieden sein», gab Ambühl zu Protokoll. Die 120 angetretenen Teilnehmer zeigten zum Saisonabschluss vor 2300 Zuschauerinnen und Zuschauern nochmals attraktiven Schwingsport.