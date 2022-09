Fussball Zu Besuch beim FC Perlen-Buchrain: Schweiss, Schmerz und Scharmützel Sursee holt mit dem 2:0-Sieg bei Leader Perlen-Buchrain die ersten Punkte. Für spielerische Qualität sorgt aber ein besonderer Gast. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 12.09.2022, 05.00 Uhr

Der Surseer Jan Schumacher (links) versucht das Abspiel des Perlen-Buchrainers Veldin Subasic abzublocken. Bilder: Dominik Wunderli (Buchrain, 10. September 2022)

1 Das Spiel

Nein, es war kein Anlass für Fussball-Feinschmecker, so viel sei vorweggenommen: Zwischen dem Gastgeber Perlen-Buchrain, der nach drei Spieltagen in der 2. Liga inter überraschend auf Platz eins stand und dem punktelosen Gast aus Sursee entwickelte sich eine ruppige, zerfahrene, zuweilen gehässige Partie. Harte Arbeit stand vor spielerischer Kunst, der Schiedsrichter hatte reichlich zu tun, pfiff unzählige Fouls, zückte zehn gelbe Karten. Erster Leidtragender des rüden Umgangs war Perlens Routinier Stefan Budmiger, der nach 18 Minuten mit einer Oberschenkelverletzung raus musste.

Die Chance auf die Führung hatten in Halbzeit eins beide Teams. Herolind Cikaqi sah seinen Foulpenalty in der 2. Minute von Perlen-Keeper Noah Schwarwiler pariert. Und Perlens Robin Funk verfehlte nach einem Goaliefehler das leere Gehäuse (34.). Beim ersten Treffer half der Zufall: Cikaqi taucht in der 52. Minute allein vor dem Tor auf, verwertet souverän und jubelt, obwohl die Fahne des Schiedsrichterassistenten gehoben ist. Offside aber ist es nicht, das Zuspiel kam vom Gegner.

Perlen-Buchrain gibt sich nicht geschlagen, ringt um den Ausgleich, vergibt aber zwei, drei Möglichkeiten und so hält ein Zuschauer resümierend fest: «Ich glaube, die wollen gar kein Tor machen. Es gibt halt solche Tage, wenigstens regnet es nicht.» Effizienter zeigt sich Sursee, das in der 69. Minute auf 2:0 erhöht – wiederum trifft Cikaqi, diesmal nach einem schönen Solo. Der Rest besteht aus Schweiss, Schmerz und Scharmützel.

2 Die Figur

Herolind Cikaqi. Der 24-jährige Stürmer liess in der jungen Saison schon einige Chancen liegen, vor einer Woche in Buochs verschoss er einen Penalty und auch gegen Perlen-Buchrain reüssierte er nach zwei Minuten nicht vom Elfmeterpunkt. Danach führte er Sursee aber mit zwei blitzsauberen Toren zum Sieg. «Ich bin froh, hat es endlich geklappt», sagte Cikaqi, der beim Jubel seiner Frau und seinem kleinen Kind auf der dritten Etage der Hinterleisibach-Tribüne zugewinkt hatte. «Sie waren erstmals am Spiel, ich war sehr motiviert», gestand der Albaner, der in Slowenien Profi war.

3 Die Stimmen

Thomas Heitzmann, Trainer Perlen-Buchrain: «Ein sehr zerfahrenes Spiel, ein absolut verdienter Sieg der Surseer. Sie waren giftiger, entschlossener, aggressiver als wir. Wir haben unser Spiel nicht durchziehen können, spielten zu viele weite Bälle. Der erste Rang tat nicht allen von uns gut. Wenn wir nicht das machen, was wir müssen, dann reicht es in dieser Liga nicht.»

Daniel Feuchter, Trainer Sursee: «Wir sind definitiv erleichtert. Trotz dem Fehlstart in die Saison haben wir nie gehadert, wir kennen unsere Qualitäten. Wir lösen die Dinge nicht nur spielerisch, sondern mit Kampf und Leidenschaft. Nun wollen wir in jedem Match punkten, um unten herauszukommen.»

4 Die Stimmung

Clubhaus des FC Perlen-Buchrain im Stadion Hinterleisibach. Dominik Wunderli

«Der Zusammenhalt der Generationen macht uns aus», sagt Präsident Kurt Wiederkehr und lebt die Identität des FC Perlen-Buchrain vor. Auf dem Platz spielen seine Söhne Kilian und Dario, am Rand tummeln sich die beiden Enkel. «Frage ich junge Leute, aus welchem Verein sie kommen, antworten sie oft: Team Seetal oder Team Rontal. Sie kennen das Vereinsleben nicht, wir müssen es ihnen beibringen.» Vom Spiel ist er wie alle Heimfans wenig angetan. Auf ein kurzes Wortgefecht mit einem Surseer Sympathisanten folgt der versöhnende Handschlag. Freundlich unterbrochen wird der Fokus aufs Spiel von Junioren, welche die Kollekte einholen. «Der Betrag ist freiwillig, niemand muss Eintritt bezahlen», verkündet der Speaker.

5 Das Stadion

Die Zuschauer im Stadion Hinterleisibach. Dominik Wunderli

Ein Hauch von internationalem Flair weht durch die Sportanlage Hinterleisibach. Denn wie in den grossen Arenen von Barcelona, Mailand, München oder Basel kann der Zuschauer das Geschehen von drei verschiedenen Etagen aus mitverfolgen: Hautnah dran auf der kleinen Steintribüne, etwas erhöht vor dem gemütlichen Klubhaus oder mit prächtiger Sicht auf der Terrasse des Schulhauses.

6 Die Bratwurst

Bratwurststand im Stadion Hinterleisibach. Dominik Wunderli

Knusprig-gebräunt und in ansprechender Grösse präsentiert sich das Exemplar für 6,50 Franken auf dem Grill, das optische Versprechen vermag es im Mund allerdings nicht einzulösen. Vielleicht ist der Hamburger im Ciabatta-Brötchen oder der Schinken-Käse-Toast die bessere Wahl? Bald soll das Sortiment mit vegetarischen Schnitzeln und Nuggets erweitert werden.

7 Auch das noch

Eine ganz andere, weitaus höhere Spielqualität bot sich dem Publikum vor dem Anpfiff und in der Halbzeitpause. Der 18-jährige Buchrainer Simon Müller zeigte sein Können, jonglierte den Ball stupend mit allen möglichen Körperteilen. Müller ist Schweizer Meister im sogenannten Freestyle Fussball, an der WM in diesem Jahr landete er in den Top 32.

