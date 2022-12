Badminton Die Schweizer wollen in Sursee die Grossen ärgern Sechs Badminton-Nationalteams kämpfen von Donnerstag bis Sonntag auf dem Campus Sursee um einen Platz an der Endrunde der Team-Europameisterschaft. Die Schweiz steigt als Aussenseiter ins Turnier, hat aber Ambitionen. Marco Keller Jetzt kommentieren 12.12.2022, 16.34 Uhr

Die Spanierin Carolina Marin ist Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin. Bild: Fazry Ismail/Keystone (Kuala Lumpur, 18. Januar 2019)

Vor sportlichen Grossveranstaltungen sind Teambuilding-Anlässe hoch im Kurs. Sich gemeinsam auf die kommenden Herausforderungen einzuschwören, ist en vogue. Verständlich, dass auch das Schweizer Badminton-Nationalkader unlängst einen solchen Anlass plante, schliesslich steht ein Jahreshöhepunkt mit dem Qualifikationsturnier zur Mixed-Team-EM unmittelbar bevor. Und weil das Turnier für einmal praktisch vor der Haustüre – auf dem Campus Sursee – stattfindet, ist der Reiz dieses Wettbewerbs heuer noch einmal etwas grösser.

Eine Bowlingrunde, ein Abstecher in einen Escape-Room oder ein gemütlicher Fondueabend – es war nicht das, was dem Team vorschwebte. «Wir wollten etwas anderes machen», sagt Tobias Künzi, einer der beiden Teamleader neben Jenjira Stadelmann. Und so hätten sie eine frühere Idee weiterentwickelt: «Wir waren im Shoppingcenter im Wankdorf in Bern und haben zuerst zusammen zu Mittag gegessen und dann Versteckis gespielt.» Der Spassfaktor war gross und das Ziel damit erreicht.

Diese Freude, welche die verschworene Einheit, die praktisch immer geschlossen im Sportcenter Thalmatt trainiert, ohnehin stets auszeichnet, will die Schweizer Equipe in den nächsten Tagen auch auf den Court bringen. Und obwohl sie in der Dreierpoule mit Spanien und Island nicht der Favorit auf den Gruppensieg ist, will sie der iberischen Auswahl das Leben so schwer wie möglich machen. Künzi fasst die Ausgangslage so zusammen:

«Im allfälligen Gruppenfinal am Samstag wären wir sicher nicht chancenlos. Wir wollen sie ärgern und glauben daran, dass wir gewinnen können. Wir sind alle sehr heiss.»

Pro Begegnung werden fünf Partien ausgetragen: je ein Frauen- und Männer-Einzel, ein Frauen- und Männer-Doppel und ein Mixed.

Die einzige Frau, welche die Asiatinnen ärgern kann

Spanien weiss den klaren Star des Turniers in seinen Reihen. Carolina Marin führt nicht nur ihre Equipe an, die 29-Jährige verströmt viel Glanz. Sie gilt nicht nur wegen ihrer linken Schlaghand, sondern vor allem auch wegen ihres unbändigen Kampfgeists als badmintonspielende Antwort auf Rafael Nadal. Ihr Palmarès: Olympia-Gold 2016 in Rio de Janeiro, dreimal Weltmeisterin, sechsmal Europameisterin und ehemalige Weltnummer 1. Aktuell ist sie nach Verletzungen «nur» die Nummer 11 der Welt, aber immer noch Europas Nummer 1. Sie ist die einzige Frau, die in dieser so extrem von Athletinnen und Athleten aus Asien dominierten Weltsportart die übermächtigen Kontrahentinnen aus China, Indonesien oder Malaysia regelmässig ärgern kann. «Dass sie dabei ist, wertet den ganzen Anlass noch einmal sehr auf», sagt Künzi. Bewundernd bezeichnet er sie als «Mentalitätsmonster».

In Ehrfurcht erstarren muss die Schweiz allerdings auch vor so einer Überspielerin nicht. Jenny Stadelmann, hiesige Nummer 1 und aktuell die Nummer 75 der Welt, zeigte beim Premierenduell Ende September in Calgary keinerlei Berührungsängste – die Favoritin konnte sich letztlich erst nach grossem Zittern durchsetzen. Stadelmann, die ebenso wie Tobias Künzi die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2024 in Paris anstrebt, hat von jener Partie viel Positives mitnehmen können, wie sie betont: «Da habe ich gesehen, dass ich es auch kann.» Falls es am Samstag also zur Revanche kommen sollte, dürfte man sehr gespannt sein.

