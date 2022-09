Turnspektakel in der Zuger Bossard-Arena: Nur Fliegen ist schöner

Schweizer Meisterschaften im Turnen Spektakel in der Zuger Bossard-Arena: Nur Fliegen ist schöner Stimmungsvolle Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen in Zug: Die Zentralschweizer Equipen bieten Höchstleistungen. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 05.09.2022, 16.55 Uhr

Ausdrucksstarke Gymnastikdarbietungen, die selten gesehene Disziplin Rhönrad, spektakuläre Abgänge an den Schaukelringen und umjubelte Sprungvorführungen: Die Schweizer Meisterschaften im Vereinsturnen präsentierten am vergangenen Wochenende in Zug das ganze Spektrum dieser Sportart.

Lange mussten die Vereine warten, bis sie sich den Zuschauerinnen und Zuschauern und dem Wertungsgericht stellen konnten. 2018 fanden die Schweizer Meisterschaften letztmals in Burgdorf statt, ein Jahr später ging das Eidgenössische Turnfest in Aarau über die Bühne – und dann kam die Pandemie und zwang die Turnerschar in die Knie.

Das OK in Zug, das bereits 2021 die Meisterschaften hatte durchführen wollen, bot den Turnerinnen und Turnern auf den Sportanlagen Herti eine optimale Plattform. Und das Publikum zeigte sich begeistert. Allein am Samstag wurden 3500 Zuschauerinnen und Zuschauer registriert, dazu bevölkerten rund 3000 Turnende die Hertianlagen.

Die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer feiern die Akteure in der Bossard-Arena. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. und 4. September 2022)

In und ausserhalb der Hallen herrschte eine tolle Stimmung. Das Publikum und die Konkurrenz feuerten die Teams an, klatschten im Rhythmus und brachten vor allem am sonntäglichen Finaltag die Bossard-Arena zum Kochen, Gänsehautfeeling inklusive.

Hünenberg freut sich nach der Vorrunde in der Gerätekombination. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. und 4. September 2022)

Medaillen für BTV Luzern und Rickenbach

Der STV Rickenbach zeigte bereits am Samstag in der Vorrunde am Sprung eine wahre Flugshow. Salti doppelt, geschraubt, gestreckt, gehockt, gebückt, rückwärts, vorwärts – ganz nach dem Motto: Nur Fliegen ist schöner. Die Michelsämter, 2018 Gewinner der Bronzemedaille, gingen mit der Höchstnote von 9,76 in den Final der besten Vier. Hier konnten sie unter tosendem Applaus noch leicht zulegen (9,79), mussten sich aber im Kampf um die Goldmedaille dem Titelverteidiger Wettingen um einen Hundertstel geschlagen geben.

Der STV Rickenbach holt Silber am Barren und beim Sprung. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. und 4. September 2022)

Am Barren, wo Rickenbach auch seit Jahren zu den national Besten gehört, holte sich der Verein mit 9,79 ebenfalls die Silbermedaille (Vorrunde 9,62). «Es war für uns ein super Wochenende, es lief sehr gut», bilanzierte der Verantwortliche Urban Furrer am Sonntag nach der Rangverkündigung und schob nach:

«Es hat grossen Spass gemacht, vor dieser Kulisse zu turnen.»

In seinen Paradedisziplinen Sprung und Schaukelringe schaffte es der BTV Luzern ebenfalls in die Endrunden. Beim mehrfachen Schweizer Meister ist ein Generationenwechsel im Gange – mit der Integration neuer und junger Akteure, was seine Zeit braucht. Doch die Equipe mit dem Mix aus jungen Talenten und erfahrenen Routiniers konnte an beiden Geräten mithalten und holte sich zwei Bronzemedaillen.

Der BTV Luzern gewinnt Bronze an den Schaukelringen und beim Sprung. Bild: Jan Pegoraro (Zug, 3. und 4. September 2022)

An den Schaukelringen resultierte im Final die Note 9,73, ein Zehntel mehr als in der Vorrunde, und am Sprung 9,72 (Vorrunde 9,61). «Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen», sagte Selina Rinert, die zusammen mit Marco Meyer für die Schaukelringe zuständig war.

«Wir haben eine schwierige Zeit hinter uns, auch wegen Corona.»

Selina Rinert gibt nach fünf Jahren ihr Leiteramt ab und wurde unter grossem Applaus verabschiedet, «das war schon emotional». Auch Fadri Zimmermann, Übungsleiter der Sprungsektion, zeigte sich sehr zufrieden mit den Leistungen seiner Truppe. Erwartet habe er den Finaleinzug nicht, aber erhofft. Der STV Buochs stand ebenfalls auf dem Podest, dies dank des Gewinns der bronzenen Auszeichnung mit dem Rhönrad.

Roggliswil verpasst Bronze um zwei Hundertstel

Unter der Leitung von Oliver Müller zeigte Hünenberg eine abwechslungsreiche und schön gestaltete Gerätekombination. «Wir waren bereit und lieferten ab», sagte Müller nach der Vorrunde. Und der Finaleinzug?

«Egal, wie man liefert, es wird immer knapp.»

Und dies wurde es auch, mit 9,29 verpassten die Zugerinnen und Zuger die Endrunde um lediglich drei Hundertstel und sind auf Platz 6 zu finden. Der STV Roggliswil, Titelverteidiger am Barren, qualifizierte sich für den Final, verpasste die Bronzemedaille als Viertplatzierter mit 9,68 jedoch um zwei Hundertstel. Mit der zweitbesten Vornote von 9,66 konnte an diesem Gerät auch Schattdorf in die Endrunde einziehen, belegte am Ende mit 9,65 den fünften Platz.

Zug darf auf gelungene Schweizer Meisterschaften zurückblicken, auf eine Veranstaltung mit grossen Emotionen und vielen hochstehenden Vorführungen.

Rangliste: stv-fsg.ch

