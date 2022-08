Zentralschweizer Beachvolley-Teams sorgen für Furore

Beachvolleyball Schwierige Bedingungen, stolze Beteiligte: Zentralschweizer Teams sorgen für Furore Mehrere Teams mit Zentralschweizer Beteiligung sichern sich Medaillen an den Schweizer Meisterschaften der Junior Beachtour. Stefanie Meier 22.08.2022, 17.54 Uhr

Sandrine Giroud (links) und Lea Toschini verpassen Bronze knapp. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 19. August 2022)

Die Zentralschweizer Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer sorgten mit ihren Teams im Luzerner Lido gleich mehrfach für Furore. Und dies, obwohl die Bedingungen an den Schweizer Meisterschaften der Junior Beachtour alles andere als einfach waren. Bei einem Mix aus Sonnenschein und strömendem Regen kämpften total 108 Teams mit 116 Spielerinnen und Spielern um Edelmetall. So auch das U23-Duo Sandrine Giroud und Lea Toschini (Luzern/Lostallo). Nach dem ersten gewonnenen Spiel verloren sie den zweiten Match und mussten eine Extrarunde einlegen. Dank der Double-Elimination waren sie weiterhin im Rennen um den Titel und stiessen bis in den Halbfinal vor. Diesen verloren sie jedoch gegen die späteren Siegerinnen Shana Zobrist und Anna Lutz (Schafisheim/Basel).

Im kleinen Final um Bronze stand den Innerschweizerinnen das Duo Melina Hübscher und Joëlle Rohrer (Oberschrot/Spiegel b. Bern) gegenüber. Die Partie war vor allem im ersten Satz enorm ausgeglichen. Beide Teams hatten gleich mehrfach die Chance, den Sack zuzumachen. Doch ein Satzball nach dem anderen verlief sich wortwörtlich im Sand. OK-Präsident und Trainer Max Meier verfolgte das Geschehen vom Spielfeldrand aus.

«Sandrine und Lea kämpfen bis zum Letzten und spielen gut, können ihr Game aber nicht konsequent durchziehen.»

Wohlwissend, dass die Gegnerinnen Hübscher/Rohrer mit mehr Erfahrung ins Spiel gingen und letztlich den entscheidenden Punkt zur Satzführung machen konnten. Im zweiten Satz gerieten Giroud/Toschini früh in Rückstand und konnten die Partie nicht mehr drehen. Dennoch zogen sie eine positive Bilanz. «Wir sind stolz auf unsere Leistung, haben konstant gespielt und uns erfolgreich bis in den kleinen Final vorgekämpft, zumal wir nur als fünftbestes Team gesetzt waren», sagte Giroud.

U23-Gold soll noch folgen

Mit jeweils anderen Partnerinnen feierten beide Schweizer-Meister-Titel in den Kategorien U15, U17 und U19. Giroud: «Es wäre eine tolle Geschichte, wenn wir nun gemeinsam U23-Gold gewinnen könnten. Diesmal hat es nicht funktioniert. Wir haben noch zwei respektive drei Versuche.» Mit Jahrgang 2002 und 2003 gehören Giroud und Toschini zu den jüngeren Athletinnen im U23-Feld. Ihre Halbfinal- und Final-Gegnerinnen profitierten von einer grösseren Erfahrung – vor allem im mentalen Bereich. «Wenn du den ersten Satz so knapp verlierst, ist das Weiterspielen eine grosse mentale Herausforderung», weiss Toschini. Hinzu kamen die wechselhaften Bedingungen. Mal regnete es in Strömen, sodass sich grössere Löcher in den nassen Sand gruben und der Ball schwer und rutschig wurde. Im nächsten Moment zeigte sich wieder die Sonne.

«Es war ein ständiges Anpassen nötig. Wobei man damit irgendwann gut klarkommt.»

Nach der Beachsaison freut sich Sandrine Giroud auf die Hallenmeisterschaft mit Volley Luzern (NLB). Wohin es Lea Toschini verschlägt, ist noch offen. Sie startet ihr Studium an der Uni Bern. Für beide ist klar: Sie verfolgen ein ehrgeizigeres Ziel als den vierten Rang. Und dafür trainieren sie fleissig weiter.

Für eine Überraschung sorgten Flavio Sütterlin und Jonas Peter (Luzern/Winterthur). Sie gewannen bei den U23-Männern die Silbermedaille und realisierten damit ihr Saison-Bestergebnis. «Unser Ziel war der Halbfinal. Diese Medaille zu gewinnen, ist grossartig», resümierte Sütterlin, der im September an der Studenten-WM in Brasilien im Einsatz steht. «Für mich reichte es in den letzten drei Jahren immer nur zu Rang vier. Deshalb bin ich mehr als zufrieden.»

Erfolgreiche Geschwister

Die Geschwister Zoé und Luc Flückiger aus Sempach waren in der Kategorie U19 erfolgreich. Zoé gewann zusammen mit Kimi Schnegg Bronze, ebenso Luc mit Partner Tim Amrein. Das Talent zum Volleyballspielen wurde den Geschwistern durch Vater Martin Flückiger und Mutter Patrizia Dormann, die beide in der NLA aktiv waren, weitervererbt.

OK-Präsident Max Meierbilanzierte nach dem Turnier: «Der Anlass war trotz teils miesen Wetterverhältnissen gut besucht. Und die Spielerinnen und Spieler haben uns attraktive Matches geboten. Besonders stolz bin ich auf das hervorragende Abschneiden der Innerschweizer Fraktion.»

Ranglisten: beachsm-luzern.ch