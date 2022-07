Schwimmer Luca Pfyffer hört auf - und zieht ein ehrliches Fazit

Kriens Für Schwimmer Luca Pfyffer ist die Zeit gekommen, ein neues Kapitel aufzuschlagen Der Krienser Schwimmer Luca Pfyffer (26) beendet seine Karriere. Sein ehrliches Fazit: «Um ganz vorne auf der grossen Bühne mitzumischen, reichte es nicht.» Nun plant er seine berufliche Zukunft. Theres Bühlmann Jetzt kommentieren 18.07.2022, 16.12 Uhr

Luca Pfyffer an seinen letzten «Schweizer» Meisterschaften im März in Uster. Bild: Roldy Cueto / PD

Dieser Wettkampf hätte seine lange Karriere beenden sollen, die Universiade in China, geplant vom 26. Juni bis 7. Juli. Doch daraus wurde nichts. Verschoben auf nächstes Jahr. Dies ist bereits die zweite Verschiebung dieses Anlasses. Nun zieht der Krienser Schwimmer Luca Pfyffer, dessen Paradedisziplinen die 100m und 200m Brust waren, einen Schlussstrich unter seine aktive Laufbahn und tritt zurück.

So kam es, dass die Schweizer Meisterschaften in Uster vom vergangenen März, bei denen er über 100m Brust die Goldmedaille gewann, zu seinem letzten Wettkampf wurden, ohne dass er sich dies damals bewusst war. An der Sommer-Schweizer-Meisterschaft am Wochenende im Campus Sursee verfolgte er das Geschehen als Zuschauer:

«Ich bin jetzt 26 Jahre alt und es ist für mich Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, nun bleibt mehr Raum für andere Aktivitäten.»

Mit dem Schwimmsport begann er im Alter von sechs Jahren, als er zusammen mit seinem Vater Kurse beim Schwimmverein Kriens besuchte. «Das Element Wasser gefiel mir sehr, und ich war in der Lage, mich schnell zu verbessern», blickt er zurück.

2012 wechselte er vom SV Kriens zu den Limmat Sharks Zürich und die Karriere nahm Fahrt auf. Er krönte sich unter anderem zum nationalen Meister über 200m Brust sowohl auf der Kurz- als auch auf der Langbahn und holte 2015 den Schweizer Rekord über diese Distanz auf der 25-m-Bahn. Er vertrat die Schweiz auf internationaler ­Ebene, war bei den Olympischen Jugendspielen 2014 dabei, an den Junioren- und Elite-Europameisterschaften und an der ­Universiade 2019 in Neapel.

Leben und trainieren in den USA

Neben dem Leistungssport legte er immer ein Augenmerk auf seine berufliche Ausbildung, ­besuchte die Kantonsschule Alpenquai in Luzern, wechselte dann ans Sport-und Kunstgymnasium nach Zürich, wo er mit der Matura abschloss. «Mir war damals klar, dass ich neben meinem Studium mit dem Leistungssport weitermachen will.» Er suchte eine Möglichkeit, beide Bereiche ideal zu verbinden, und fand sie in den USA. Motiviert wurde er auch von seinen Trainern und Kollegen, diesen Schritt zu wagen. So zog er 2017 nach Baton Rouge, studierte an der Louisiana State University Maschinenbau, trainierte wöchentlich 20 Stunden und bestritt für das Universitätsschwimmteam Wettkämpfe.

Dieser Aufenthalt sollte aber auch dazu dienen, die Selektion für die Olympischen Spiele in Tokio zu erreichen, was ihm aber nicht gelang. «Ich habe vor Tokio sehr seriös trainiert und erhoffte mir gute Resultate. Leider konnte ich meine Trainingsleistung im Wettkampf nur bedingt zeigen und blieb deshalb auch über den nötigen Limiten. Während dieser trainingsintensiven Zeit habe ich gemerkt, dass man bessere Leistungen erbringen kann, wenn man locker ist und Spass hat, anstatt sich zu sehr zu verkrampfen. Dies habe ich dann in den folgenden Jahren umgesetzt.»

Er habe aber viel von diesem Aufenthalt profitiert: neue Anreize, ein anderer Trainingsstil mit mehr Krafttraining und intensiveren Einheiten im Wasser. «Schwimmerisch habe ich Fortschritte erzielt und auch viel über mich gelernt.» Und er zieht eine ehrliche Karrierebilanz:

«National war ich auf einem hohen Level und konnte auch Erfolge verbuchen, im Alter von 18 bis 20 Jahren liess es sich auch international gut an, doch um ganz vorne auf der grossen Bühne mitzumischen, reichte es nicht, irgendeinmal trat eine Stagnation ein.»

Der Sport habe ihm aber viel fürs Leben mitgegeben, zum Beispiel sich auf ein Ziel zu fokussieren, «und dass alles mit viel Fleiss verbunden ist, denn von allein geht nichts». «Und wenn man Einsatz zeigt, öffnen sich auch immer wieder Türen.»

Pfyffer kehrte während seines USA-Aufenthalts jeden Sommer in die Schweiz zurück. 2020 trat er diese pandemiebedingt bereits im März an, machte ein dreimonatiges Praktikum bei General Electric in Baden und bekam einen Einblick in den Ingenieurberuf. Anfang dieses Jahres schloss er an der Louisiana State University sein Studium mit dem Bachelor ab und beginnt im September an der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) ein Masterstudium in Energie und Umwelt. Momentan möchte er zusammen mit seinem Cousin ein Start-up gründen, welches sich mit der Nachhaltigkeit befasst, insbesondere mit der Reduktion von Plastikmüll beim Getränkekonsum.

Badeaufsicht in der Ufschötti

Dem Schwimmen wird er erhalten bleiben. «Wenn es die Zeit erlaubt, würde ich gerne sporadisch neben dem Studium als Vereinstrainer tätig sein, denn ich möchte mein Wissen und meine Erfahrungen weitergeben.» Zurzeit ist in der Luzerner Ufschötti als Badeaufsicht tätig, denn Luca Pfyffer ist im Besitze des Rettungsschwimmer-Brevets der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, bevor im September ein neuer Abschnitt ohne Wettkämpfe ansteht, eben mit mehr Raum für andere Aktivitäten.

