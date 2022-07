Schwingen Der Brünigschwinget muss ohne Joel Wicki stattfinden Der Sörenberger Schwinger Joel Wicki wird nicht am Brünigschwinget vom kommenden Sonntag teilnehmen, schreibt er auf Facebook. Die Woche danach will er in seiner Heimatgemeinde wieder starten. 27.07.2022, 08.28 Uhr

Er werde nicht am Brünigschwingen vom 31. Juli teilnehmen, lässt Joel Wicki auf seinem Facebook-Account verlauten:

Somit wird es am Brünig nicht zum grossen Treffen zwischen Wicki und Saison-Dominator Samuel Giger kommen. Letzterer beabsichtigt teilzunehmen, wie er auf seiner Website schreibt.

Gründe, weshalb Wicki auf das Schwingfest verzichtet, gibt er keine an. Am Bergschwinget in seiner Heimatgemeinde Sörenberg vom 7. August will der Sieger vom diesjährigen Rigi Schwingen wieder teilnehmen. (se)

Joel Wicki (rechts) und Lario Kramer im Schlussgang beim traditionellen Schwing- und Älplerfest auf der Rigi. Urs Flüeler / KEYSTONE (10. Juli 2022, Rigi)

