Allweg-Schwinget: Wer schwingt obenaus?

Schwingen Der Weg zum Allweg-Sieg führt über fünf Eidgenossen Am Sonntag findet in Ennetmoos die 85. Auflage des Allweg-Schwingets statt. Zum engsten Favoritenkreis gehören Sven Schurtenberger, Marcel Bieri und Mike Müllestein. Simon Gerber 08.09.2022, 14.41 Uhr

Sven Schurtenberger aus Buttisholz gewann 2018 beim Allweg-Schwinget und zählt auch am Sonntag zu den Siegesanwärtern. Bild: Pius Amrein (Ennetmoos, 2. September 2022)

Die lange und ereignisreiche Saison der Sägemehlathleten biegt langsam in die Zielgerade ein. In der Innerschweiz stehen noch vier Wettkämpfe an. Das sportlich grandios verlaufene Eidgenössische Schwingfest in Pratteln macht Appetit auf mehr. Zwei Wochen nach dem Saisonhighlight kommt es am Sonntag (Anschwingen: 8.30 Uhr) beim traditionellen Allweg-Schwinget in Ennetmoos nochmals zu einem Leckerbissen. Auf der historischen Stätte treten rund 120 Teilnehmer zur 85. Auflage an.

Die Organisatoren präsentieren in der prächtig gelegenen Naturarena fünf Eidgenossen. Diese werden von Sven Schurtenberger, dem Sieger von 2018, angeführt. Zum engsten Favoritenkreis zählen aber auch der dreifache Schwyzer Eidgenosse Mike Müllestein und der Zuger Marcel Bieri. Besonders im Scheinwerferlicht stehen die beiden Neu-Eidgenossen, der Luzerner Joel Ambühl und der Obwaldner Jonas Burch. Ein Jahr nach seinem Innerschweizer Festsieg in Ibach doppelte Ambühl mit dem höchst dekorierten Eichenlaub in Pratteln nach. Eindrücklich ist auch der Aufstieg von Burch. Der 22-Jährige wurde 2017 Kategoriensieger am Innerschweizer Nachwuchsschwingertag, ein Jahr später holte das grosse Talent am Schwyzer Kantonalfest den ersten Karrierekranz. Jetzt krönte er sich schon mit dem Eidgenössischen Kranz.