Schwingen Er galt als grosses Schwingtalent – doch dann kam Noe van Messel in einen Teufelskreis Noe van Messel erlebte 2019 einen schnellen Aufstieg im Schwingsport. Mit attraktiver Schwingweise holte er den prestigeträchtigen Stoos-Kranz. Der Zuger wurde medial gefeiert. Doch seither hat er nie wieder einen Kranz gewonnen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Das Lachen ist zurück bei Noe van Messel. Bild: Pius Amrein (Stans, 4. August 2022)

Noe van Messel wohnt mittlerweile in St.Gallen, wegen des Studiums. In diesem Sommer hat der 20-Jährige sein erstes Jahr in Volkswirtschaftslehre an der HSG abgeschlossen. Aktuell sind Semesterferien. Er hat sie auch genutzt, um sich innerhalb der Stadt St.Gallen eine neue Wohnung zu suchen. «Ich bin am Einrichten», sagt er.

Theoretisch könnte sich der Schwinger aus Oberägeri nun umteilen lassen und für den Nordostschweizer Teilverband antreten. Van Messel winkt aber ab.

«Ich habe mich entschieden, weiterhin für den ISV zu starten. Denn ich fühle mich nach wie vor als Innerschweizer.»

Mit den Nordostschweizer Schwingern hat er dennoch Berührungspunkte. Er schwingt in einer hochkarätigen Trainingsgruppe, zu der nationale Grössen wie Werner Schlegel, Damian Ott oder Marcel Räbsamen gehören. Sie sind alle jung und erfolgreich. Schlegel gilt als Königskandidat, Ott wurde Co-Sieger beim Kilchberger, Räbsamen gewann zuletzt auf Brünig und Rigi den Kranz.

Und Van Messel? Er wusste bis vor kurzem gar nicht, ob er beim Eidgenössischen in Pratteln dabei sein darf. In dieser Woche kam der Anruf von Thedy Waser, dem Technischen Leiter des ISV. Waser gab grünes Licht. Van Messel rutschte in der letzten Selektionsrunde ins Aufgebot.

Sein bisher grösster Erfolg: Kranzgewinn auf dem Stoos 2019 – mit 17 Jahren. Bidl: Sven Thomann/Freshfocus

Es ist nicht lange her, da hätte man Noe van Messel als Innerschweizer Teamstütze bezeichnet. 2019 schoss er aus den Tiefen des Schwingkellers in Oberägeri auf die vorderen Plätze der Stoos-Rangliste. Beim Bergfest, wo Spitzenschwinger schnell die Kranzränge verpassen, belegte Van Messel den dritten Rang – nur Joel Wicki und Pirmin Reichmuth waren besser.

Van Messel war 17 Jahre alt und bestritt seine erste Saison bei den Aktiven. Seine Leistungen liessen nur einen Schluss zu: Wer in diesem Alter solche Wundertaten vollbringt, ist zu Höherem berufen. Van Messel schrieb die Geschichte des Shootingstars. Im «Blick» erschien der damalige Kantonsschüler in einer Ausgabe prominenter platziert als Roger Federer. Die Mitschülerinnen und Mitschüler trauten ihren Augen nicht.

Meniskus, Kreuzband, Pfeiffersches Drüsenfieber

Es gab gute Gründe, um Noe van Messel Aufmerksamkeit zu geben. Denn für einen 17-Jährigen nahm er die sportliche Karriere erstaunlich professionell in die Hand. Um sich herum hatte er ganz viel Know-how geschart. Er hatte einen Athletiktrainer, einen ehemaligen Spitzenschwinger für die Technik sowie eine Mentaltrainerin. Es gab schnell eine professionelle Website sowie einen Mann für die Kommunikation. Heute hat er grösstenteils dasselbe Team.

Noe van Messel war eine Verheissung. Doch seit dem Stoos-Kranz stolperte er von einem Tief ins Nächste. In der Saison 2019 wuchs er nicht mehr über sich hinaus. Er sagt rückblickend:

«Ich hatte extrem viele Wettkämpfe bestritten. Und dann kam ich in einen Teufelskreis.»

Im September 2019 begann der Leidensweg mit einem Meniskusriss. Doch es sollte erst der Auftakt einer trostlosen Serie sein. 2020 wäre er eigentlich wieder bereit gewesen, um anzugreifen, sagt er. Doch die Pandemie versperrte den Weg ins Sägemehl. Weil Van Messel nicht mehr trainieren durfte, nahm er eine Anfrage von Bobfahrer Timo Rohner an. Der Schwinger sollte als Anschieber fungieren. Es schien so, als würde sich Van Messel in einem Nebenprojekt verzetteln. Er hält aber entschieden dagegen:

«Ausschlaggebend war, dass ich nicht mehr schwingen durfte. Ich bin also nie zweigleisig gefahren. Mittlerweile ist das Bobprojekt auch wieder abgeschlossen.»

Noe van Messel mit dem Baarer Bobfahrer Timo Rohner. Bild: Stefan Kaiser

2021 durften sie wieder schwingen. Van Messel aber wurde das Pech nicht los. Am Schybi-Schwinget, einem Regionalfest, das als Vorbereitung dienen sollte, kassierte er einen Schlag aufs gestreckte Bein. Ein Anriss des Kreuzbandes wurde diagnostiziert.

Beim Stoos-Schwinget trat er trotzdem an, gab aber nach zwei Gängen verletzt auf. «Ein Schalter legte sich plötzlich um. Ich hatte auf einmal kein Vertrauen mehr in mein Knie», sagt er. Nach Operation und Reha wollte er 2022 zurückkehren. Doch im Juni kam das Pfeiffersche Drüsenfieber.

Ende Juni 2021 muss Noe van Messel nach zwei Gängen den Stoos-Schwinget beenden. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

«Das war quasi der Todesstoss», sagt Van Messel. Es begann mit Schlafproblemen, dann schwollen seine Lymphknoten dermassen an, dass er nicht mehr essen konnte. Acht Kilogramm hat Noe van Messel in dieser Zeit verloren. Bei 191 Zentimeter wiegt er aktuell 110 Kilogramm, normalerweise läge sein Gewicht bei maximal 120 Kilo.

Fünf Wochen durfte er nicht trainieren. Keinen einzigen Kranz hat er diese Saison gewonnen. Beim Brünig kehrte er dann Ende Juli aber erholt und wiedererstarkt auf die Wettkampfbühne zurück. Van Messel wirkte angriffig und frisch. Nur gegen Kilian Wenger und Thomas Sempach verlor er.

Er sendete damit das richtige Signal an die Selektionäre. Sie nehmen ihn nach Pratteln mit. «Ich habe mich noch nicht recht mit meiner Zielsetzung befasst, weil lange nicht klar war, ob ich dabei sein kann», sagt er. Die Symbolik seiner Selektion ist enorm. Sie markiert das Ende seines Leidenswegs.

