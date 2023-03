Hallenschwinget Engelberg 2023 - Am 25. März 2023 im Livestream

SCHWINGEN Mit Schurtenberger, Herger und Burch: Drei Eidgenossen treten beim Formtest in Engelberg an – am Samstag im Livestream Am Samstag, 25. März, findet der Hallenschwinget in Engelberg statt. Die drei Eidgenossen Sven Schurtenberger, Matthias Herger und Jonas Burch gehören zu den Topfavoriten. Wir übertragen den Wettkampf ab 17 Uhr im Livestream. Jetzt kommentieren 23.03.2023, 09.05 Uhr

Sven Schurtenberger aus Buttisholz ist mittlerweile schon dreifacher Eidgenosse. Bild: Patrick Hürlimann

Über 120 Aktivschwinger haben sich für den traditionellen Hallenschwinget in Engelberg eingeschrieben, der am 25. März in der Tennishalle des Sporting-Parks stattfinden wird. Mit von der Partie sind die drei Eidgenossen Matthias Herger aus Altdorf, Jonas Burch aus Stalden und der Vorjahressieger Sven Schurtenberger aus Luzern. Bereits am Vormittag nehmen die Jungschwinger die Schwingerarbeit auf und auch die Steinstösser sind im Einsatz. Neben den Vertretern der Innerschweizer Schwingklubs nehmen in diesem Jahr auch Athleten aus Meiringen und Unterlandquart teil.

In diesem Jahr sind bis auf die Vertreter aus Schwyz alle übrigen Kantonalverbände des Innerschweizerischen Schwingerverbandes in Engelberg vertreten. Zu ihnen gesellen sich elf Teilverbandskranzer sowie 16 Schwinger mit einer kantonalen Auszeichnung. Diese breite Palette an Kranzträgern unterstreiche den Stellenwert, den der Rangschwinget von Engelberg seit Jahren im Saisonvorbereitungsprogramm der Schwinger einnehme, heisst es in einer Mitteilung der Organisatoren. Spannende Zweikämpfe in den vier Sägemehlringen seien garantiert. Anschwingen im Sporting-Park für die Aktiven ist um 17 Uhr.

Sven Schurtenberger liess sich im letzten Jahr als Festsieger feiern. Bild: Beat Christen

Verfolgen Sie das Fest in unserem Livestream

Beim Hallenschwinget Engelberg können auch Sie hautnah dabei sein. Als Abonnentin oder Abonnent unserer Zeitung haben Sie exklusiv die Möglichkeit, das traditionelle Schwingfest völlig ortsunabhängig mitzuerleben. Egal, ob über Ihr Smartphone, Tablet oder PC – ab 17.00 finden Sie den Livestream hier in diesem Artikel. (lur/cza)

