Wicki gegen Orlik: Hochkarätige Gäste am Rigi-Schwinget

Schwingen Hoher Besuch auf der Rigi: Die Innerschweizer Schwinger treffen auf hochkarätige Nordostschweizer Gäste Die Sieger der letzten beiden Jahre fehlen beim Rigi-Schwinget am Sonntag. Der grosse Abwesende wird Samuel Giger sein. Und trotzdem schicken die Nordostschweizer eine starke Equipe in die Innerschweiz. Ihr Leader Armon Orlik fordert im Anschwingen Joel Wicki. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 09.07.2022, 05.00 Uhr

Zurück zur Normalität: Auf der Rigi wird erstmals seit 2019 wieder geschwungen. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Das Rigi-Schwingfest kehrt am Sonntag nach dreijähriger Abwesenheit auf den Berg zurück. 2020 fand keine Schwingsaison statt, 2021 wurde der Anlass hinunter nach Ibach verlegt, um die damaligen Schutzmassnahmen umsetzen zu können. Auf dem Fussballplatz Wintersried gewann Samuel Giger. Er stürmte mit sechs Siegen zum Titel. Auf Rang zwei platzierte sich sein Nordostschweizer Teamkollege Werner Schlegel.

Schlegel wird am Sonntag dabei sein auf der Rigi. Giger meldete sich kurzfristig ab, er ist angeschlagen. Beim Teilverbandsfest der Nordostschweizer verstauchte er sich in einem umkämpften Gang gegen den Berner Adrian Walther den Nacken.

Giger verschreibt sich nun eine Pause, eine Teilnahme am Eidgenössischen scheint ungefährdet. Auf Instagram teilt er mit: «Ich bin guten Mutes und freue mich auf die kommenden Schwingfeste.»

Orlik und Wicki schenkten sich 2018 nichts

Joel Wicki (links) und Armon Orlik standen sich 2018 im Schlussgang gegenüber. Bild: Urs Flüeler/Keystone

50 Innerschweizer, 20 Nordostschweizer und 20 Südwestschweizer stehen am Start. Unter den Gästen der Nordostschweiz befinden sich auch ohne Giger hochkarätige Schwinger. Allen voran Armon Orlik, der im Anschwingen auf Joel Wicki trifft. Orlik und Wicki lieferten sich vor vier Jahren einen packenden Zweikampf auf der Rigi. Auch damals trafen sie im ersten Gang aufeinander. Wicki entschied das Duell für sich. Es sollte aber am gleichen Tag zur Neuauflage kommen. Im Schlussgang standen sie sich nochmals gegenüber – und der Luzerner siegte erneut.

In diesem Jahr dürfte es eine enge Entscheidung werden. Die beiden scheinen sich auf Augenhöhe zu befinden. Orlik hatte lange mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Am Glarner-Bündner Schwingertag konnte er einen Kranzfestsieg feiern. Wicki wird es nach seinem Isaf-Sieg nicht an Selbstvertrauen mangeln.

Benji von Ah rechnet nicht mit einer Selektion

Er verzichtet am Sonntag auf einen Einsatz: Benji von Ah. Bild: Marc Schumacher/Freshfocus

Nebst Samuel Giger hat sich auch der Sieger von 2019, Benji von Ah, abgemeldet. Der Giswiler war der bisher letzte Sieger auf dem originalen Festplatz. Von Ah spürt Knieschmerzen und will deshalb auf einen Einsatz verzichten. In dieser Woche musste der 35-Jährige eine Enttäuschung verkraften, als sein Name nicht auf der Selektionsliste für das Eidgenössische in Pratteln auftauchte.

Eine kleine Chance hätte Von Ah noch. Bis zum 7. August wird der Innerschweizer Schwingerverband die drei verbliebenen freien Plätze vergeben. «Ich rechne aber nicht damit, dass ich noch selektioniert werde», sagt Von Ah. Möglich sei, dass er auf dem Brünig ins Sägemehl zurückkehre. Ob der vierfache Eidgenosse danach seine Karriere beendet, will er noch nicht definitiv entscheiden. «Das möchte ich noch ein wenig offenlassen.»

Ebenfalls ein ehemaliger Sieger ist Sven Schurtenberger. Er triumphierte 2017 nach einem dramatischen Schlussgang, der für seinen Gegner Joel Wicki im Rega-Helikopter endete. Wicki verletzte sich, war aber letztlich beim Saisonhöhepunkt, dem Unspunnen-Schwinget, wieder dabei. Schurtenberger wird im ersten Gang auf Werner Schlegel treffen. Er ist nach seinem Sieg beim St. Galler Kantonalen und der Schlussgangteilnahme beim Nordostschweizer Teilverbandsfest der stärkste Gast hinter Orlik.

