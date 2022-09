Tessiner Kantonalschwingfest Gazosa statt Most, Luganighette statt Cervelats: Das Tessin hat nun sein eigenes Schwingfest In Cadenazzo findet am Samstag das erste Tessiner Kantonalschwingfest statt. Bei der Premiere sind mehrere Innerschweizer Spitzenschwinger dabei. Für den Anlass wurde einiges aus der Deutschschweiz importiert – ausser das Essen und das Trinken. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 16.09.2022, 15.48 Uhr

In Cadenazzo stehen zwei gedeckte Tribünen aufgebaut. Erwartet werden 2500 Zuschauerinnen und Zuschauer. ZVG

Edi Ritter ist ein unterhaltsamer Typ. Wenn er an Schwingfesten auftaucht, hat er schnell eine Traube von Menschen um sich. Ritter ist 72 Jahre alt, immer lachend, immer etwas laut, nie um einen Witz verlegen. Sein Energielevel ist generell hoch. Als er das Telefon abnimmt, sagt er feierlich: «Seid gegrüsst!» Er sei auf dem Schwingplatz in Cadenazzo, aber später, wenn er nach Erstfeld fahre, werde er zurückrufen. «Dann habe ich Zeit, dann können Sie mir 24'000 Fragen stellen.»

In dieser Woche war Ritter eigentlich rund um die Uhr für das erste Tessiner Kantonalschwingfest in Cadenazzo im Einsatz. Die Tage waren wild. Am Dienstag fuhr er noch am späten Nachmittag von Cadenazzo nach Erstfeld, um Rächen für die Sägemehlringe zu besorgen. Anschliessend folgte eine Sitzung mit dem Innerschweizer Schwingerverband bis Mitternacht. Dann fuhr er zurück ins Tessin, lud in Cadenazzo Material ab und ging um 2 Uhr nach Hause nach Gordola.

ISV-Präsident Peter Achermann (links) und der Tessiner Kantonalpräsident Edi Ritter. BIld: Paul Gwerder

Offiziell gibt es zehn Schwinger im Tessin

Ritter ist der Wegbereiter des Schwingsports im Tessin. Angefangen hat die Geschichte 2009, als vier Tessiner dem damaligen ESV-Obmann Ernst Schläpfer einen Brief schrieben und um Unterstützung baten bei der Förderung des Schwingens im Tessin. Schläpfer zog beim Treffen mit den Tessinern Ritter als Dolmetscher hinzu. Ritter – ein ehemaliger Baselbieter Schwinger – lebte schon seit der Jahrtausendwende im Tessin. Seit besagtem Treffen war er die Ansprechperson für die Schwinger im Süden der Schweiz. Unter seiner Leitung wurden Schnuppertrainings durchgeführt. 2011 gab es bereits die ersten Jungschwinger. Ein Jahr später entstand der Kantonalverband, mit Ritter als Präsidenten.

Sie meldeten sich ab: Der Urner Matthias Herger (links) und Schwingerkönig Joel Wicki. Bild: Urs Hanhart

Mittlerweile gibt es zehn Schwinger, sieben von ihnen werden heute beim Kantonalfest im Einsatz stehen. 2019 wurden die Tessiner schliesslich vom Innerschweizer Schwingerverband aufgenommen. Nun fehlte nur noch ein eigenes Kantonalfest. Gazosa statt Most, Luganighette statt Cervelats Am Samstag ist es soweit. 200 Schwinger werden in Cadenazzo erwartet. Bis auf die sieben Tessiner kommen alle aus der Innerschweiz. Ursprünglich standen auch die besten Innerschweizer auf der Teilnehmerliste. Etwa Schwingerkönig Joel Wicki, der Zuger Pirmin Reichmuth und Neu-Eidgenosse Matthias Herger. Je näher das Fest kam, desto mehr lichteten sich die Reihen aber. Die einen spüren Blessuren nach einer intensiven Saison, die anderen haben nach dem Eidgenössischen eine Trainingspause eingelegt und fühlen sich nicht bereit für ein gut besetztes Kranzfest.

Zur Pressekonferenz vor dem Fest kamen zwei Fernseh-Teams

Trotzdem werden nach aktuellem Stand zehn Eidgenossen dabei sein. Die Routiniers Andi Imhof und Benji von Ah zum letzten Mal überhaupt. Während Imhof tatsächlich schwingen wird, geht Von Ah lediglich für die Verabschiedung ins Tessin. Weil es aus finanziellen Gründen nur alle drei Jahre stattfinden kann, hat das Tessiner Kantonalschwingfest unfreiwillig einen exklusiven Charakter. Anfänglich plante Ritter im kleinen Rahmen und wollte bloss ein paar Bänke um die fünf Sägemehlringe stellen. Mittlerweile sind sie bei zwei gedeckten Tribünen und erwarteten 2500 Personen angekommen. Ritter sagt: «Das Interesse ist riesig. Ehrlich gesagt ist der Hype etwas erschreckend, im positiven Sinne.» In dieser Woche musste er eine Pressekonferenz organisieren. Es kamen über ein Dutzend Journalistinnen und Journalisten, darunter zwei Fernseh-Teams.

Benji von Ah wird sich am Tessiner Kantonalschwingfest vom aktiven Schwingsport verabschieden. Bild: Philipp Schmidli / Keystone

Schwingen oder «la lotta svizzera» (wörtlich: der Schweizer Kampf) kommt am Samstag definitiv im Tessin an. Der Anlass wird sich von Deutschschweizer Schwingfesten abheben. «Wir importieren Schwinger und Kampfrichter aus der Innerschweiz – den Rest aber nicht», sagt Ritter. Anstatt Jodelchöre treten Tessiner Blaskapellen, sogenannte «Bandellas» auf. Statt Cervelats, Bratwürste und Steaks gibt es Luganighette (Tessiner Wurstspezialität) und Risotto. Auf den Most müssen die Schwingfans ebenfalls verzichten. «Ich habe auch noch nie einen Apfelbaum im Tessin gesehen», sagt Ritter und lacht. «Dafür gibt es Gazosa.» Der Brunnen ist nicht aus Holz, sondern aus Granit. Es gibt keinen Gabentempel, sondern einen Einheitspreis – auch der besteht hauptsächlich aus Granit: Es ist ein Stein mit einer Schwingerfigur aus Bronze, als Andenken an eine wohl ziemlich legendäre Premiere.

