SCHWINGEN Pirmin Reichmuth gewinnt Engelberger Rangschwinget Pirmin Reichmuth bezwang im ersten Zug Michael Zurfluh mit Fussstich. Nicht auf Touren kam Vorjahressieger Sven Schurtenberger. Mit fünf angetretenen Eidgenossen war der Rangschwinget in Engelberg sehr gut besucht. Beat Christen Jetzt kommentieren Aktualisiert 26.03.2023, 08.23 Uhr

Pirmin Reichmuth gewinnt den Engelberger Rangschwinget mit sechs Siegen und lässt sich nach dem Schlussgang feiern. Bild: Beat Christen

Er kam kurzfristig – und siegte. Eigentlich stand bei Pirmin Reichmuth der Frühjahrsschwinget in Oberarth in der Wettkampfagenda. «Nach der wetterbedingten Absage dieses Wettkampfes entschloss ich mich für die Reise nach Engelberg.» Auch wenn er noch mitten in der Saisonvorbereitung stecke, nehme er solche Wettkämpfe sehr ernst, sagte der Zuger nach dem Schlussgang.

Entsprechend konzentriert ging er von Anbeginn ans Werk und siegte beim Anschwingen gegen Vorjahressieger Sven Schurtenberger. In der Folge reihte der 28-jährige Zuger Sieg an Sieg und machte im Schlussgang gegen den Urner Marcel Zurfluh gleich mit einem ersten unwiderstehlichen Zug alles klar. «Der Aufbau für die neue Saison stimmt.» Dankbar zeigt sich der Modellathlet auch dafür, «dass ich bis jetzt ohne irgendwelche Blessuren oder Schmerzen die Trainingseinheiten absolvieren konnte.» Das sah bei ihm auch schon anders aus.

Gleich mit seinem ersten, unwiderstehlichen Zug bettete Pirmin Reichmuth seinen Schlussganggegner Michael Zurfluh ins Sägemehl. Bild: Beat Christen

Für Schurtenberger war nach vier Gängen Schluss

Im Gegensatz zu Pirmin Reichmuth lief es Vorjahressieger Sven Schurtenberger alles andere als rund. Nach der Startniederlage gegen Reichmuth kassierte der Luzerner auch gegen Christoph Waser und den jungen Engelberger Nichtkranzer Tobias Hurschler überraschende Niederlagen. Da half auch die Note Zehn gegen Roman Bucher nicht mehr. Am Ende fehlte Schurtenberger der berühmte Viertelpunkt zum Weiterkommen nach vier Gängen.

Auch wenn der Engelberger Hallen-Rangschwinget für einige Spitzenleute ein Training unter Wettkampfbedingungen war, machten vor allem die Nachwuchsathleten mit zum Teil überraschenden Resultaten sehr zur Freude der 1000 Schwingerfans auf sich aufmerksam.

Bereits am Samstagvormittag griffen die Jungschwinger ins Wettkampfgeschehen ein. Mit total 227 gemeldeten Buebeschwinger knüpften die Engelberger Organisatoren an die grossen Teilnehmerzahlen der Vorjahre an. Bei den Jahrgängen 2014–2015 bezwang Linus Horat aus Spirigen im Schlussgang Siljan Durrer aus Kerns. Den ersten Platz in der Kategorie der Jahrgänge 2012–2013 belegte Flavian Achermann aus Büren. Mit seinem Vollerfolg im Schlussgang verwies er seinen dortigen Gegner Lukas Vogler aus Stalden auf den zweiten Platz.

In der Kategorie der Jahrgänge 2010–2011 gewann der Emmetter Thil Würsch mit einem Sieg im Schlussgang über Ben Arnold aus Unterschächen. Bei der ältesten Kategorie der Nachwuchsschwinger (2008–2009) profitierte der Schattdorfer Tobias Bissig vom gestellten Schlussgang zwischen David Eberli aus Isenthal und André Betschart aus Ried/Muotathal und konnte sich als Sieger dieser Kategorie feiern lassen.

Wie schon vor einem Jahr absolvierten auch die Steinstösser im Rahmen des Engelberger Rangschwinget mit dem 48 Kilogramm schweren ONSV-Stein einen Vorbereitungswettkampf. Dabei siegte Martin Jakober aus Stalden mit 4,24 Meter. Platz zwei belegte Rolf Sommer aus Strengelbach mit einer Weite von 4,16 Meter. Vorjahressieger Damian Schleiss erreichte mit 3,95 Meter den dritten Platz.

