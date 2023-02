Schwingen Wechsel an der Verbandsspitze: André Sigrist wird höchster Schwinger der Innerschweiz Der Innerschweizer Schwingerverband (ISV) kriegt einen neuen Chef. Präsident Peter Achermann gibt nach neun Jahren sein Amt ab. Nachfolger wird der Obwaldner André Sigrist. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 07.02.2023, 14.26 Uhr

André Sigrist (links) und der abtretende Präsident Peter Achermann. Bild: PD

Der Innerschweizer Schwingerverband (ISV) stellt sich an der Spitze neu auf. An der ordentlichen Delegiertenversammlung am vergangenen Wochenende in Dagmersellen gab Präsident Peter Achermann sein Amt ab. Nachfolger wird der Obwaldner André Sigrist (Bild) aus Stalden. Sigrist bekleidete bislang das Amt des Vizepräsidenten. Der Urner Achermann war zwölf Jahre im ISV-Vorstand, neun davon in der Funktion des Präsidenten.

Eine weitere Änderung gibt es auf dem Posten des Technischen Leiters. Der Nidwaldner Thedy Waser gab nach neun Jahren seinen Rücktritt. Höhepunkt der Laufbahn von Waser war der Königstitel von Joel Wicki im letzten August in Pratteln. Auf Waser folgt der Luzerner Stefan Muff aus Gunzwil. Muff setzte sich bereits den Sieg am Unspunnen-Schwinget als Verbandsziel. Der Höhepunkt der kommenden Saison findet am 27. August in Interlaken statt.

Nebst Achermann und Muff trat auch der Entlebucher Guido Bucher als Medienchef zurück. Sein Nachfolger wird der Schwyzer Pascal Betschart. Verabschiedet wurden an der DV in Dagmersellen drei grosse Namen des Innerschweizer Schwingsports: Andi Imhof (79 Kränze), Benji von Ah (76 Kränze) und Reto Nötzli (54 Kränze). Die drei Eidgenossen traten nach der letzten Saison zurück.

Starke Gäste am Isaf in Dagmersellen

Ein weiterer Höhepunkt nebst dem Unspunnen-Schwinget werden die ISV-Schwinger am eigenen Teilverbandsfest erleben. Das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (Isaf) findet am 2. Juli in Dagmersellen statt. Im Teilnehmerfeld werden hochkarätige Gäste sein. Aus der Nordostschweiz kommen Samuel Giger und Damian Ott. Der Berner Verband schickt Michael Ledermann und Fabian Staudenmann. Und aus der Nordwestschweiz werden Adrian Odermatt und Patrick Räbmatter erwartet.

