Schwinger-Quartett «Ich sehe aus wie Christian Stucki»: So reagieren Schwinger-Legenden auf ihre Karikaturen Die grössten Legenden des Schwingsports sind neu in einem Quartett vereint. Das Besondere daran: Die Schwinger werden nicht mit Fotos, sondern mit Illustrationen von Künstlerinnen und Künstlern abgebildet. Einigen Schwingern gefallen die Ergebnisse durchaus, andere möchten nichts dazu sagen. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 23.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einmal löste der Luzerner Marcel Michel, 52, einen kleinen Sturm der Entrüstung aus im Glarnerland. Er hatte wieder einmal ein Quartett herausgegeben, dieses Mal mit Legenden des Skisports. Das Spezielle an seinen Kartenspielen ist, dass die Sportlerinnen und Sportler von Künstlerinnen und Künstlern illustriert werden. Manchmal bewegen sich die Bilder nahe an der Realität, häufiger sind es überzeichnete Darstellungen.

Die Illustration von Vreni Schneider. PD

Letzteres war beim Bild von Vreni Schneider der Fall, der wohl berühmtesten Skirennfahrerin des Landes, beheimatet in Glarus. Vreni Schneider lächelte auf der besagten Illustration zwar. Aber so, dass Zahnfleisch und Zähne sehr prominent in Szene gesetzt wurden und sich ein leichtes Doppelkinn bildete.

Für gewisse Leute grenzte das an Blasphemie. «Einige fanden, dass es ‹richtig wüst› aussehe. Jemand hat das bestellte Quartett sogar zurückgeschickt», sagt Marcel Michel. Selbstredend gab es auch Leute, die es liebten. Dem Bündner Dumeng Giovanoli, der selbst im Quartett verewigt ist, gefiel es so gut, dass er sich ungefragt ein Exemplar bestellte. Michel hat dem zweifachen WM-Medaillengewinner ein Gratisexemplar zugeschickt.

Geni Hasler findet seinen Schnauz zu gross

Die neuste Ausgabe ist das Schwinger-Quartett. Auf dem Cover prangt Eugen «Geni» Hasler, der wohl beste Schwinger unter den Nicht-Königen. Hasler hat dichtes Haar, einen mächtigen Schnauz und trägt ein kariertes Hemd. Alle wichtigen Zahlen seines Schaffens sind ersichtlich. 101 gewonnene Kränze, fünf Eidgenössische Kränze, ein Kilchberg-Sieg, sieben Verbandsfeste, 12 Bergkranzfeste, 16 Kantonalfeste. Es ist eine wertvolle Karte. Bei der Kranzanzahl würde Hasler 29 der 39 anderen Schwinger in diesem Spiel schlagen, etwa auch den dreifachen König Jörg Abderhalden.

Geni Hasler reagiert belustigt auf sein Bild. Er sagt: «Der Schnauz ist etwas gross geraten. Auch der Kopf ist etwas lang.» Und im Übrigen seien Nacken und Brustkorb gar breit geworden, fügt er hinzu. «Also eigentlich sehe ich von der Postur her aus wie Christian Stucki.» Hasler nimmt es mit Humor. Dafür habe die Künstlerin sein Hemd gut hinbekommen.

Der Ohrring hievt Philipp Laimbacher in die Auswahl

Nebst Hasler sind sieben andere Innerschweizer Legenden vertreten. Etwa Harry Knüsel, der einzige König der Innerschweiz, oder die Unspunnensieger Leo Betschart und Martin Grab sowie Philipp Laimbacher, der beim Kilchberger 2014 im Schlussgang stand. Laimbacher sagt: «Ich fühle mich geehrt, dass ich dabei bin. Aber ich musste etwas schmunzeln. Ich habe doch nicht solch markante Augenbrauen. Man erkennt mich jedenfalls zu 100 Prozent.»

Marcel Michel entschied sich nach langem Überlegen, Philipp und nicht seinen ebenso erfolgreichen Bruder Adi ins Quartett aufzunehmen. Von den Erfolgen her bewegen sich die beiden auf ähnlicher Flughöhe. Der Ohrring von Philipp sei letztlich mitentscheidend gewesen, weil er der Karikatur helfe.

Mit den Zahlen ist es so eine Sache in diesem Spiel. Drei Schwinger (Christian Stucki, Kilian Wenger, Arnold Forrer) sind noch aktiv. Forrers und Wengers Kranzzahlen sind bereits überholt. Doch es gibt auch andere Schwierigkeiten, wie das Beispiel von Adrian Käser zeigt. Der Schwingerkönig von Stans 1989 hätte nach heutiger Zählweise noch mehr Kantonalfeste gewonnen. Erst seit den Nullerjahren wertet der Eidgenössische Verband Gauverbandsfeste als Kantonalfeste. Käser sagt: «Das spielt aber keine Rolle mehr, das ist Vergangenheit. Ich finde die Idee jedenfalls sehr witzig und mein Bild gelungen. Auf die vier Eidgenössischen Kränze bin ich immer noch stolz.»

Button bei Schläpfer, Sünneli bei Ehrensberger

Vom amtierenden König, Christian Stucki, gibt es selbstverständlich auch eine Karte. Er ist der einzige nebst Jörg Abderhalden, der den sogenannten Schwinger-Grandslam gewonnen hat (Kilchberg-, Unspunnen- und Königstitel). Auf Anfrage lässt Stucki ausrichten, dass ihm das Quartett «sehr unbekannt» sei. Sein Bild möchte er lieber nicht kommentieren, er wolle sich auf bestehende Partnerschaften konzentrieren, schreibt sein Manager. Stucki ist derzeit beschäftigt mit seinem Comeback. Eigentlich hätte er schon am Samstag beim Bergfest auf dem Weissenstein zurückkehren wollen.

Marcel Michel ist sich die unterschiedlichen Feedbacks gewohnt. Sie sind kaum zu vermeiden, denn er lässt den Illustratorinnen und Illustratoren konsequent freie Hand bei ihrer Arbeit. Das bietet dafür viel Raum für Kreativität. Bei genauerer Betrachtung fallen verspielte Details auf. So trägt der zweifache Schwingerkönig Ernst Schläpfer einen roten Button am Hemd – eine Reminiszenz an seine Tätigkeit als Schaffhauser SP-Kantonsrat. In die gleiche Kerbe schlägt das Sünneli bei Noldi Ehrensberger, den SVP-nahen Winterthurer Schwingerkönig.

Von der Seilbahn bis zum Gipfel

Der Schwingsport war für Marcel Michel ein neues Thema. «Sagen wir es so: Ich bin nicht der grosse Kenner. Aber ich verfolge die grossen Schwingfeste interessiert aus der Ferne.» Bei der Zusammenstellung des Spiels holte er sich Rat in schwinginteressierten Kreisen. Seine Steckenpferde sind eigentlich Radsport und Fussball.

Mit diesen Themen hat er die Serie begonnen, die inzwischen zu einer beachtlichen Grösse angewachsen ist. Nebst Schwingen, Fussball und Radsport, gibt es Formel 1, Eishockey, Tennis, Ski und Boxen. Ursprünglich hat er 2009 mit alpinen Quartetten angefangen, nachdem ihm auf einer Bergtour die Idee dazu kam. Auch in dieser Sparte gibt es mittlerweile mehrere Ausgaben. Sie setzen Gipfel, Seilbahnen, Hütten, Gletscher oder Bergseen in den Fokus.

Beim Sport sei langsam das Ende der Fahnenstange erreicht, sagt Marcel Michel und lacht. Doch wahrscheinlich dürften ihm die Ideen nicht ausgehen. Die Sportgeschichte wird neue Legenden hervorbringen. Vielleicht schon am Eidgenössischen in Pratteln.

Eine Auswahl der neuen Karten

Unter www.legendenquartett.ch gibt es weitere Informationen (Stückpreis: 15.00 Franken).

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen