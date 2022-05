Schwyzer Kantonalfest: Last-Minute-Sieg für Mike Müllestein

Schwyzer Kantonales «Reto Nötzli hat sich wohl auch schon mehr gewehrt»: Mike Müllestein erzwingt in letzter Minute den Sieg Mike Müllestein feiert in Muotathal den vierten Kranzfestsieg der Karriere. Im Schlussgang bodigt er Reto Nötzli 15 Sekunden vor Schluss. Hätten die beiden gestellt, hätte es einen lachenden Dritten gegeben. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 15.05.2022, 18.06 Uhr

Mike Müllestein gewann in Muotathal bei sommerlichem Wetter seine Leichtigkeit zurück. In der letzten Saison war sie ihm abhanden gekommen. Zuerst schwächte ihn eine Magen-Darm-Erkrankung, danach erkrankte er an Corona. Seine Bilanz von vier Kränzen fiel gemessen an seinem Renommee bescheiden aus. Beim Schwyzer Kantonalen 2021 trat er gar nicht an.

Seine Beziehung zum Schwyzer Kantonalfest wäre eigentlich eine gute. Denn dort schwang er sich 2015 erstmals ins öffentliche Interesse. In einem Teilnehmerfeld mit Martin Grab, den Laimbacher-Brüdern oder Andreas Ulrich setzte er sich durch und triumphierte. Auf dem Weg in den Schlussgang räumte er damals auch noch den aufstrebenden Joel Wicki aus dem Weg.

In Muotathal ging es Müllestein nicht ganz so leicht von der Hand. Zum Auftakt musste er sich gegen Reto Fankhauser mit einem Gestellten begnügen. «Nach dem ersten Gang habe ich aber zu meinem Schwingen zurückgefunden. Ich habe nichts mehr studiert und einfach konsequent die Schwünge durchgezogen», sagte er.

Der Reihe nach besiegte er Roman Fellmann, Martin Bättig, den nach drei Gängen unbesiegten Ronny Schöpfer, Urs Doppmann und zum Abschluss Reto Nötzli. Die beiden Schwyzer hatten im Schlussgang beinahe die gesamte Dauer von zwölf Minuten aufgebraucht. 15 Sekunden vor Ende erzwang Müllestein den Entscheid mit Gammen. «Er hat sich wohl auch schon mehr gewehrt», meinte Müllestein vielsagend. Die beiden Schwyzer agierten umsichtig im letzten Duell des Tages. Hätte es keinen Sieger gegeben, wäre Sven Schurtenberger zum lachenden Dritten geworden und hätte den Sieg geerbt. Das Luzerner Schwergewicht beendete das Fest auf Rang 2.

Wickis Niederlage gibt zu reden

Der Unterhaltungswert ist in diesem frühen Stadium der Saison durchgehend hoch. Das Zuger Kantonale in Baar brachte mit Matthias Herger einen erstmaligen Kranzfestsieger hervor. Herger befand sich am Sonntag zwar bereits am anderen Ende der Gefühlsskala. Nach dem Rencontre mit Joel Wicki im 1. Gang brach er das Fest verletzt ab.

Beim Ob- und Nidwaldner Kantonalen folgte der Premierensieg von Fabian Durrer, der im Schlussgang Nichtkranzer Christian Zemp gegenüberstand. Es war eine Sensation, die durch eine glücklose Einteilung begünstigt wurde. Und bei allen drei bisherigen Kranzfesten gab es überraschende Niederlagen von hochgehandelten Favoriten (Wicki, Schurtenberger). Joel Wicki tauchte am Sonntag bereits zum zweiten Mal gegen einen nominell schwächeren Gegner. Er verlor gegen Christoph Waser, den Sohn des Technischen Leiters des ISV, Thedy Waser.

Die Szene des Vormittags: Joel Wicki unterliegt im 3. Gang Christoph Waser (in weiss). Bild: Urs Flüeler/Keystone

Allerdings sorgte die Niederlage gegen Waser für Diskussionsstoff. Denn Wicki landete mit seinem zweiten Angriff den vermeintlichen Sieg. Das Publikum applaudierte, die Sache schien erledigt zu sein. Die Kampfrichter sahen aber kein gültiges Resultat. Kurz nach Wiederaufnahme des Zweikampfs überraschte Waser den Entlebucher, konterte einen Übersprung und siegte.

Am Ende beendete Wicki das Fest auf Rang 3c, weil er im 6. Gang noch Ueli Rohrer bezwang. Wicki wird am nächsten Sonntag kein Schwingfest bestreiten, genauso wie Mike Müllestein. Er feiert seinen 33. Geburtstag und lässt gleichzeitig das jüngste seiner drei Kinder taufen. «Nächsten Sonntag seht ihr mich nicht auf dem Schwingplatz», sagte er.

