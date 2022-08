Fussball Nach dem Abstieg aus der Challenge League folgt ein kompletter Neuanfang für den SC Kriens Auftakt in die Promotion League mit dem Hit-Derby: Kriens – Cham (Samstag, 17.30, Kleinfeld). Mit Sven Lüscher ist nicht nur der Trainer neu, praktisch der ganze Spielerkader wurde ausgewechselt. 04.08.2022, 05.00 Uhr

Sven Lüscher will mit dem SC Kriens neue Euphorie entfachen. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 20. Juli 2022)

Die Wunden sind nach dem bitteren Abstieg in die Promotion League noch nicht verheilt im SC Kriens, das wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Aber es ist zu spüren im Kleinfeld: Man will wieder nach vorne schauen, positive Signale senden, den Weg zurück zum Erfolg finden. Ein erster Gradmesser ist am Samstag (17.30, Kleinfeld) beim Saisonstartspiel im Derby der SC Cham. Ja, es ist ein richtiges Hitspiel.

Dass der SCK einen kompletten Neuanfang will, zeigt insbesondere ein Blick auf das Spielerkader: Mit Pascal Brügger und Joel Russo sowie Elis Isufi und Nikola Sukacev sind genau noch zwei Torhüter und zwei Spieler der miserablen Challenge-League-Saison mit dabei.

Auch die Trainerbank ist neu besetzt. Sven Lüscher heisst nun eine Liga tiefer der neue SCK-Coach, er hat den Holländer René van Eck ersetzt. Das Saisonziel sei, so Lüscher, «nach dem Abstieg ein komplexes Thema. Dieser Abstieg hat Spuren im ganzen Verein hinterlassen.» Nun gelte es, sich langsam wieder heranzutasten, «neue Euphorie zu entfachen». Und Lüscher sagt das, was im Kleinfeld momentan wohl jeder sagt oder zumindest denkt, was die sportlichen Belange betrifft:

«Ich schaue nicht gerne in die Vergangenheit.»

Der sportliche Neuanfang könne laut Lüscher auch eine Chance sein. «Wir haben eine junge Mannschaft, deshalb sind wir vorsichtig mit Zielsetzungen, vorsichtig mit Parolen nach aussen. Aber klar, der SC Kriens ist ein ambitionierter Verein, wir wollen nicht irgendwo herumdümpeln, sondern mit dieser Mannschaft erfolgreich Fussball spielen. Dafür braucht es eine verschworene und homogene Truppe auf dem Feld. Das ist unser aktuelles Ziel, daran arbeiten wir.»

Von Hirschthal in die Toskana und ins Kleinfeld

Das Wort «ambitioniert» fällt. Das bleibt der SCK weiterhin, die Krienser möchten auch in Zukunft die fussballerische Nummer zwei in der Zentralschweiz sein, hinter dem FC Luzern. «Ich bin auch ein ambitionierter Trainer», sagt Lüscher, der beim SCK seine erste Station als Chefcoach einer 1. Mannschaft antritt.

«Ich will hier etwas bewegen.»

Der im aargauischen Hirschthal wohnhafte Lüscher verbrachte im Sommer noch eine Woche mit seiner Familie in der italienischen Toskana, nun gilt die volle Konzentration wieder dem Fussball. Lüschers Bub kehrt in die Fussballschule beim FC Schöftland zurück, der neue SCK-Trainer steht vor dem ersten wegweisenden Spiel gegen den regionalen Konkurrenten Cham.

Lüscher bezeichnet sich selbst nicht als Trainer, der im Training oder an der Seitenlinie die Peitsche schwingt, vielmehr «ist mir die gute Beziehung zu den Spielern extrem wichtig. Schliesslich bin ich auch auf sie angewiesen. Ich bin nicht einer, der an einem Spiel an der Seitenlinie grundlos rumschreit. Klar, ich kann schon auch mal laut werden. Aber immer sachbezogen.» Und doch ist die Ansage an seine Spieler klar:

«Lustig sein, das können sie vor und nach dem Training. Im Training und im Spiel verlange ich 1000 Prozent Qualität und Konzentration.»

Auf die Krienser wartet in dieser Promotion-League-Saison nicht nur mit den Zugern von Cham, sondern auch mit dem U21-Team des FC Luzern nachbarschaftliche Konkurrenz. Die FCL-Talente stiegen dank einer «Wildcard» auf, was nicht überall auf Begeisterung stiess. In Kriens sicher nicht. «Jetzt müssen wir gegen unsere eigenen Junioren spielen», beanstandete Kriens-Präsident Werner Baumgartner bei Bekanntwerden dieser Wildcard. Andererseits wird jetzt auch die Ausleihe von FCL-Talenten nach Kriens zum Problem, dürfte die Partnerschaft zumindest diesbezüglich zum Stillstand gekommen sein. Lüscher bestätigt, dass momentan kein FCL-Spieler an Kriens ausgeliehen ist. Er bringt es auf den Punkt: «Perfekt für die Zusammenarbeit wäre, wenn der SC Kriens in der Challenge League spielen würde. Das wäre die Wunschlösung, die Wunschkonstellation.»

Lüscher freut sich auf den Saisonstart, freut sich auf die erste Partie am Samstag gegen Cham. «Das Kleinfeld soll wieder eine Festung werden. Wir wollen zeigen, wer hier der Chef ist, wollen wieder erfolgreich sein. Das haben dieser Verein und seine Fans verdient.» Erste Aufschlüsse zur Festung Kleinfeld gibt es am Samstag bald einmal nach 17.30 Uhr.

Testspiele

Kriens – SAFP (vertragslose Spieler) 2:1. Aarau – Kriens 3:1. Kriens – FC Luzern U21 2:3. Kriens – FC Zürich U21 3:4. Kriens – Baden 1:3. Kriens - Schötz 1:1.

Zuzüge

Lars Hunn (SC Freiburg); Fabrice Suter (Aarau U21), Yannick Pauli (Cham), Mauro Bender (Cham), Mario Bühler (Cham); Luka Riedmann (Cham), Leandro Aversa (FC Zürich U21), Marco Rüedi (Cham), Ferhat Saglam (Vaduz), Ensar Huruglica (Emmenbrücke), Nik Dubler (Aarau U18), Julian Hermann (Cham), Yan Britschgi (Kickers Luzern); Patrik Gjidoda (Schötz), Rrezart Hoxha (Cham), Célien Wicht (Cham), Leonardo Gubinelli (Basel U21), Loïc Lüthi (Winterthur U21).

Promotion League

1. Runde. Samstag. 16.00: Breitenrain Bern – Luzern U21, Bavois – Zürich U21, Baden – Basel U21, St. Gallen U21 – Young Boys U21, Brühl St. Gallen – YF Juventus Zürich. – 17.00: Etoile Carouge – Rapperswil-Jona, Bulle – Chiasso. – 17.30: Kriens – Cham. – 20.00: Biel-Bienne – Stade Nyonnais.