Warum die Willisau Lions Geschichte schreiben werden

Ringen Sechs Gründe sprechen für die Titelverteidigung der Willisau Lions Die Willisauer Ringer wollen am Samstag im Final der NLA-Mannschaftsmeisterschaft gegen Kriessern zum vierten Mal in Serie Schweizer Meister werden. Die Chancen stehen gut. Simon Gerber 08.12.2022, 12.44 Uhr

Die Willisau Lions mit Samuel Scherrer (oben) sind im Final gegen Kriessern im Vorteil. Bild: Roger Grütter (5. November 2022)

Den ersten Finalkampf in der Best-of-3-Serie der Teammeisterschaft im Ringen gewannen die Willisau Lions vor einer Woche auswärts gegen Kriessern überraschend deutlich mit 24:11-Punkten. Die St. Galler Rheintaler haben in der Mannschaftsaufstellung hoch gepokert und sind damit kläglich gescheitert.

In der Ringerhochburg in Willisau ist am Samstag (19 Uhr, BBZ) alles angerichtet: Im zweiten Duell vor einheimischer Kulisse könnten die Luzerner Hinterländer alles klar machen und den 17. Meistertitel in der Vereinsgeschichte holen. Mit dem vierten Titel in Serie gäbe es zusätzlich einen historischen Triumph zu feiern. Sechs Gründe sprechen für eine erfolgreiche Titelverteidigung der Willisau Lions:

Das Kader

Obwohl Kriessern das ohnehin breite Kader weiter verstärkte und als Transfergewinner in die neue Saison gestartet ist, verfügen die Willisau Lions über das noch grössere Angebot an internationalen Athleten. Die Mischung zwischen Leadern und Jungspunds, zwischen Erfahrung und Siegeshunger stimmt perfekt. Es ist ein Team mit grossem Zusammenhalt am Werk, jeder setzt sich für den anderen ein. Die Dominanz im Freistil ist erdrückend und dürfte von den Ostschweizern kaum zu knacken sein. Am letzten Samstag gaben die fünf eingesetzten Freistilringer in den gewonnenen Duellen keinen einzigen Punkt ab. Etwas weniger gross ist die Dichte im Greco (griechisch-römischer Stil).

Der Trainer-Staff

Nach dem Rücktritt des langjährigen und erfolgreichen Cheftrainers Thomas Bucheli wurde der Trainer-Staff im vergangenen Jahr neu aufgestellt. Es konnten die zwei kompetenten Spartentrainer Philipp Rohrer (Greco) und Gergelys Gyurits (Freistil) engagiert werden. Die Athleten können dadurch noch optimaler und individueller betreut und unterstützt werden. Der Willisauer Cheftrainer Philipp Rohrer sorgt mit seiner akribischen Art für Seriosität und Erfolg.

Die Routine

Seit der letzten Finalniederlage 2018 gegen Kriessern haben sich die Willisauer technisch und taktisch weiterentwickelt. Seit vier Jahren sind sie das Mass aller Dinge. Die Topleute sind älter und routinierter geworden. In den letzten drei Jahren liessen sich die Luzerner mit einer fast identischen Equipe zum Titel gegen Freiamt gratulieren.

Die Formkurve

Die Rechnung der Willisauer, mit einer Topverfassung in die Finalbegegnungen zu steigen, ging voll auf. Während der Gegner am letzten Samstag einige Schwächen zeigte, schalteten die Lions einen Gang höher. Zudem kennt ihr Selbstvertrauen kaum Grenzen. Der Glaube an die vierte Goldmedaille in Folge verleiht Willisau Flügel.

Der Druck

Die Lions haben in den letzten Jahren bewiesen, dass sie mit Druck gut umgehen können. Sie nehmen ihn nicht als Ballast, sondern wandeln ihn in positive Energie um. Der Schlüssel zum Erfolg ist Lockerheit, gepaart mit der nötigen Aggressivität.

Die Fans

Die Ringerhochburg Willisau hat eine grosse Fangemeinde. In den letzten Jahren wurde eine neue Kultur mit Transparenten und Pauken etabliert. Am vergangenen Samstag begleiteten einige hundert Anhänger ihren Verein zum Auswärtsduell. Sie werden ihr Team auch am Heimmatch nach vorne peitschen.