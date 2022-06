Seilziehen Kai und Robin Burch – die stärksten Zwillinge in Nidwalden Die Zwillinge Kai und Robin Burch sind erfolgreiche Seilzieher aus Wolfenschiessen. Am Samstag stehen sie bei der Schweizer Meisterschaft in Stans im Einsatz. Im Juli werden sie bei den World Games in Alabama antreten. Es wird ein Highlight. Claudio Zanini Jetzt kommentieren 02.06.2022, 17.00 Uhr

Kai (links) und Robin Burch auf dem Sportplatz Eichli in Stans, wo sie in dieser Woche beim Aufbau des Seilzieh-Festes mithalfen. Bild: Patrick Hürlimann (31. Mai 2022)

Robin ist etwas grösser und schwerer als Kai. Er sei auch «ein bisschen» stärker, sagt Robin und lächelt. Kai ist einverstanden. Aber das sei nicht immer so gewesen, fügt er hinzu.

«Früher war ich der Grössere. In der Oberstufe hat Robin dann aber ziemlich zugelegt.»

Optisch unterscheiden sich die Zwillinge, ansonsten eint sie vieles. Zusammen leben sie in einer Wohngemeinschaft in Wolfenschiessen. Beide gehören zum Seilziehclub Stans-Oberdorf. Am Samstag ziehen sie bei den Schweizer Meisterschaften im gleichen Team.

Kai und Robin Burch, beide 25-jährig, stammen aus einer Seilziehfamilie aus Oberrickenbach. Vater Armin hat eigentlich alles vorgespurt. Er ist vom Seilziehen angefressen. Früher war er Athlet, heute ist er Betreuer. Er tüftelt etwa in seiner Freizeit an Harzsorten und die Söhne testen, wie sich das Harz im Ernstkampf verhält. Wenn es warm ist, braucht es härteres Harz an den Händen, als wenn es kalt ist. Armin Burch könnte detailreich darüber sprechen. Seine Frau Klara lernte er an einem Seilzieh-Anlass kennen. Aus der Partnerschaft gingen Kai und Robin hervor. Schon im Kleinkindalter verbrachten sie ganze Samstage an Seilziehfesten. Sie konnten diese Sportart fast nicht verfehlen.

Kai (links) und Robin Burch. Bild: Patrick Hürlimann

Am Seil haben Kai und Robin unterschiedliche Rollen. Robin ist meist zuvorderst. Dort ist das Seil maximal gespannt, man sieht und spürt den Gegner unmittelbar, man antizipiert und taktiert auch. Kai ist oft auf Position sechs oder sieben, von acht. Dort hat man weniger Übersicht, das Seil ist lebendiger, die Bewegungen grösser. Auf den hinteren Positionen werden in der Regel kleinere Athleten eingesetzt, da das Seil näher am Boden ist.

Man kann das Seilziehen durchaus mit dem Rudern vergleichen. Auch, weil es Gewichtsklassen gibt. Robin und Kai Burch treten am Samstag bei den Schweizer Meisterschaften in der Gewichtsklasse 640 Kilogramm an. In dieser Kategorie liegen sie derzeit sehr gut im Rennen. Nach einem von fünf Turnieren führen sie die Rangliste an, mit einem Punkt Vorsprung auf Ebersecken. Die Luzerner sind derzeit die grössten Rivalen der Nidwaldner.

Gewicht verlieren für das Team

Bei 640 Kilogramm darf jeder Athlet im Durchschnitt 80 Kilogramm wiegen. Es ist nicht viel Gewicht für einen solid gebauten Mann. Robin muss seine Masse vor der Saison ziemlich stark reduzieren. Wenn man so will, gibt es ihn in einer Winter- und in einer Sommerversion. Im Winter wiegt er 102 Kilogramm, im Sommer während der Seilziehsaison nur noch 86. Das ist eine bemerkenswerte Differenz von 16 Kilogramm.

Robin Burch (vorne) beim Training im Vorfeld der EM 2019. Bild: Manuela Jans-Koch

Manchmal merkt er in der Phase des Gewichtsverlustes, dass er energielos ist, sagt Robin, vor allem während seiner körperlichen Arbeit in einem Recycling-Unternehmen.

«Man muss es schon etwas seriös anpacken. Einfach nichts zu essen, geht nicht.»

Bei Kai, dem gelernten Zimmermann, sind die Schwankungen weniger extrem. Er wiegt im Winter maximal 82 Kilo, im Sommer 76. Vor dem Wettkampf werden die Athleten jeweils gewogen. Dass jeder sich an die vereinbarten Gewichtslimiten hält, ist selbstverständlich. «Man macht das für das Team», sagt Robin.

Zwischen Sumoringern und Flossenschwimmern

Es gab sogar eine Zeit, da war Seilziehen olympisch. Zwischen 1900 und 1920 stand es im Wettkampf-Programm der Olympischen Spiele. Mittlerweile finden die grossen internationalen Vergleiche im Rahmen der Weltmeisterschaft oder der World Games statt. Mitte Juli werden in Birmingham, US-Bundesstaat Alabama, die nächsten World Games ausgetragen. Kai und Robin Burch werden mit dem Mixed-Nationalteam antreten. Es ist ein bunter Grossanlass, bei dem alle nicht-olympischen Disziplinen eine Plattform bekommen. Die einen werden Seilziehen, die anderen werden Sumoringen, Flossenschwimmen oder Ultimate Frisbee spielen.

Für die beiden Nidwaldner wird die Reise in die USA das Highlight ihrer Laufbahn. Robin dürfte es gelassen in Angriff nehmen, er ist gemäss eigenen Angaben der ruhigere der beiden. Kai ist eher wilder. Robin sagt, bei Turnieren fange Kai schnell Feuer. Kai schmunzelt. «Ich weiss ... manchmal übertreibe ich es. Aber im Alltag bin ich ruhiger. Ich bin nicht einer, der mit der Türe ins Haus fällt.» Ein bisschen Feuer werden sie sicher brauchen können. Ob in Stans oder in den Staaten.

Schweizer Meisterschaft in Stans Der Seilziehclub Stans-Oberdorf veranstaltet am Freitag und Samstag auf dem Sportplatz Eichli in Stans ein Seilzieh-Fest. Am Freitag findet ab 20 Uhr ein Plauschturnier statt (ohne Startgeld). Am Samstag beginnt das Programm bereits um 9 Uhr, ab 11 Uhr werden die verschiedenen Kategorien der Schweizer Meisterschaft ausgetragen. Zur nationalen Meisterschaft gehören insgesamt 12 Turniere. Die Veranstalter können jeweils selbst entscheiden, in welchen Gewichtsklassen sie Wettkämpfe durchführen wollen. Mehr Infos unter www.tow-stans.ch

