Dank Traumtor: Der FC Brunnen bezwingt den Tessiner Gegner

SERIE «ZU BESUCH» Dank Traumtor: Der FC Brunnen sorgt für miese Stimmung beim Tessiner Gegner Im regionalen 2.-Liga-Spiel besiegt der FC Brunnen den FC Collina D'Oro mit 2:0 (1:0). Nicola Abt Jetzt kommentieren 27.03.2023, 12.16 Uhr

1) Das Spiel

Keine Diskussion: Der FC Brunnen macht am Samstagabend schnell klar, wer der Chef auf dem Platz ist. Mit giftigem Pressing stellen sie die Verteidiger des FC Collina D'oro vor Probleme. Einziges Manko: die Effizienz.

Der Brunner Sturmtank Matej Schwendt (Mitte) hat alles im Griff. Die Tessiner dürfen seine Ballkünste aus nächster Nähe betrachten. Bilder: Patrick Hürlimann

(Brunnen, 25. 3. 2023)

In der 14. Minute geht ein Raunen durchs Publikum. Brunnens Offensivspieler Jonas Truttmann setzt zu einem Solo-Lauf an, umspielt mehrere Gegenspieler, zieht ab - und schiesst den Torhüter an. Die Gäste aus dem Tessin finden offensiv kaum statt, wirken ideenlos. Oder fehlt die Spritzigkeit nach der über dreistündigen Anreise mit dem Zug?

Weil der Gegenspieler einmal mehr zu langsam ist, kommt das Heimteam in der 38. Minute zu einem Freistoss. Yahia Abaidia nimmt Anlauf. Ein Wimpernschlag später schlägt die Kugel im rechten oberen Eck ein. Traumtor!

Hitzige Penalty-Diskussion

Brunnen zieht sich zurück, rettet den Vorsprung in die Pause. Dann wacht der favorisierte Tabellendritte auf. Schnürt Brunnen ein, sucht den Ausgleich, doch findet nicht einmal eine Top-Chance.

58. Minute. Alle Augen auf dem Schiedsrichter. Brunnen-Captain Andreas Camenzind stoppt den Ball mit der Hand. Wohl auf der Linie des Sechzehners. Ein Millimeter-Krimi. Die Tessiner fordern Penalty. Der Schiedsrichter pfeift, zückt die Gelbe Karte und entscheidet auf Freistoss.

Eleganter Lupfer zum Abschluss

Wenig später herrscht wieder Aufregung im Strafraum der Zentralschweizer. Torhüter Samuel Eichhorn ruft: «Wo ist die Bahre?» Neben ihm liegt der Tessiner Stürmer Magnetti Gastón. Nach einer Kopfball-Chance verletzte er sich schwer am linken Knie.

68. Minute. Nächster Schock für die Tessiner: Brunnens Aussenläufer Berke Özyürek erzielt das 2:0. Nach einer Fehlerkette lupft er den Ball elegant über den Torhüter hinweg. Die Entscheidung. Das Team von Trainer Paul Fässler klettert auf Rang vier.

Gefühlvoll vollendet: Der Brunner Berke Özyürek (Mitte) lässt dem gegnerischen Keeper keine Chance. Das 2:0 ist die Entscheidung in dieser Partie. Bild: Patrick Hürlimann

(Brunnen, 25. 3. 2023)

2) Die Figur

Ein Tor, wie ein Gedicht. Brunnens Mittelfeldspieler Yahia Abaidia zaubert in der 38. Minute. Per Direktschuss versenkt er einen Freistoss aus knapp 20 Metern. Von der linken Seite getreten, zimmert er den Ball ins weit entfernte Eck. Nach der Partie gibt er lachend zu: «Eigentlich zielte ich auf die andere Seite.»

Er hat gut lachen: Yahia Abaidia (links) gelingt ein hervorragendes Spiel. Sein Freistoss-Treffer wird noch lange in Erinnerung bleiben. Bild: Patrick Hürlimann

(Brunnen, 25. 3. 2023)

3) Die Stimmen

Paul Fässler (Trainer FC Brunnen): «Wir haben an unsere Qualitäten geglaubt und sind marschiert. Der gute Start mit dem Führungstreffer hat geholfen. Dann kannst du eine Mannschaft schlagen, die finanziell in einer anderen Liga spielt. Doch das Ziel bleibt der Klassenerhalt.»

Francisco Aguirre (Trainer FC Collina D'Oro): «Wir sind sehr enttäuscht. Die Automatismen haben gefehlt. Unsere Winter-Neuzugänge brauchen noch Zeit, um sich an ihre Mitspieler zu gewöhnen. Das ist normal.»

4) Die Stimmung

90 Menschen trotzen der Kälte. Dabei kommen die einheimischen Fans in den «Genuss» eines speziellen Sprachkurses: Fluchen auf Italienisch. Die fünf Zaungäste aus dem Tessin sorgen mehrfach für Kopfschütteln. Nach 90 Minuten ist die sprachliche Niveaulosigkeit zu Ende. Die Pleite hat ihnen im wahrsten Sinne des Wortes die Sprache verschlagen. Lautlos zotteln sie davon.

Wer ein Schirm hat, ist an diesem Samstagabend im Vorteil. Immer wieder fallen Regentropfen vom Himmel. Bild: Patrick Hürlimann

(Brunnen, 25. 3. 2023)

5) Das Stadion

Der FC Brunnen muss improvisieren. Die Gemeinde sperrt den Naturrasen auf dem Schoeller-Meyer-Fussballplatz weiterhin. Der Schneefall vor knapp zwei Wochen hat dem Hauptfeld zugesetzt. Deshalb findet das Spiel auf Kunstrasen statt. Wenige Meter vom Klublokal entfernt. Sieben Sitzbänke aus Holz und einige Betonelemente dienen als «Tribüne».

Ein kleiner Essensstand verkauft Raclette sowie Getränke. Der Speaker steht daneben. Eine Anzeigetafel sucht man vergebens. Freie Sicht auf das traumhafte Berg-Panorama. Der Mythen und die Rigi umgeben den Fussballplatz.

Was für eine Aussicht: Im Hintergrund ist der Kleine und Grosse Mythen zu sehen. Bild: Patrick Hürlimann

(Brunnen, 25. 3. 2023)

6) Die Bratwurst

Verwirrung vor dem Grill. Mit der Bratwurst-Bestellung ist man hier am falschen Ort. «Im Klublokal musst du einen Bon kaufen», ruft der Grill-Chef. Er will sich auf die Würste konzentrieren - mit Erfolg! Für sechs Franken erhält der Gast tadellose Kost.

Pausenzeit ist Verpflegungszeit. Für die 90 Zuschauer gibt es Bratwürste, Cervelat oder ein Schnitzelbrot. Bild: Patrick Hürlimann

7) Auch das noch

Bier-Tragödie kurz vor Schluss. Eine Sitzbank kippt um und reisst zwei Personen sowie drei gefüllte Bier-Becher mit ins Verderben. Ein Bad im Alkohol. Das Wettrennen zu den Duschen ist eröffnet.