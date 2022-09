Der FC Rotkreuz besiegt den FC Kriens

Serie «Zu Besuch» Der Cup-Schreck heisst Rotkreuz Der FC Rotkreuz besiegt in den Sechzehntelfinals den SC Kriens 2:1 (1:1, 0:1) nach Verlängerung. In den Achtelfinals wartet der FC Schaffhausen. Turi Bucher Jetzt kommentieren 18.09.2022, 21.34 Uhr

Es war ein Cup-Krimi mit dem besseren Ende für den FC Rotkreuz. Bild: Christian Herbert Hildebrand / Zuger Zeitung

1) Das Spiel

Eine Sensation ist es nicht, aber eine grosse Überraschung: Eine Halbzeit lang sah es überhaupt nicht danach aus, als ob die Rotkreuzer wie zuvor mit Chiasso einen weiteren Promotion-League-Klub aus dem Cup schmeissen könnten. Das Spiel lief praktisch nur in eine Richtung, und zwar in die des Rotkreuz-Tores. Kriens liess den Ball in den eigenen Reihen laufen, griff mit hohem Rhythmus an.

Doch nach der Pause kippte das Geschehen auf die Seite der nun viel mutiger und frecher agierenden Platzherren. Zwar profitierte Rotkreuz von zwei eklatanten Krienser Abwehrfehlern, doch der Cupsieg ist hoch verdient. Rotkreuz begeisterte in der zweiten Halbzeit, traf in der Verlängerung und hielt danach dicht. Das sind die vier markanten Momente des Spiels:

29. Minute. Nachdem der Krienser Baye Thiam in den Rotkreuzer Strafraum stürmt und gefoult wird, kann Patrik Gjiododa den Penalty nicht verwerten. Der angolanische Rotkreuz-Torhüter João Ngongo pariert den Schuss mit der Faust.

31. Minute. Jetzt scheint alles seinen normalen Verlauf zu nehmen. Yannick Pauli versenkt einen Freistoss sehr schön zum 1:0 für die Krienser.

55. Minute. Es ist ein katastrophaler Fehlpass von Kriens-Keeper Pascal Brügger, der die Rotkreuzer zurück in die Partie bringt. Brügger spielt den Ball in die Füsse von Genc Krasniqi, dieser schiebt die Offerte zum 1:1 ins Kriens-Netz.

105. Minute. Es ist unterdessen ein totaler Cup-Krimi. Das Stadion bebt, das Publikum kocht. Dann der Rotkreuzer Freudentaumel: Wieder ist es ein schwerer Krienser Abwehrfehler – Loic Lüthi verliert den Ball als hinterster Mann an den eingewechselten Wellington – , der Rotkreuz das Tor ermöglicht. Wellington schiesst straff zum 2:1 ein. Goalie Ngongo pflückt in der 120. Minute noch eine letzte Kriens-Flanke aus der Luft – dann ertönt der Abpfiff. Der Freudenjubel dauert minutenlang, übertönt auch den im Rücken das Stadions durchdonnernden Schnellzug.

2) Die Figur

Lange beobachtet der Rotkreuz-Trainer René Erlachner den Cup-Match gelassen und ruhig am Spielfeldrand. Doch plötzlich steht er in der 54. Minute mitten auf dem Spielfeld. Der Grund: Die Rotkreuzer wollen einen Handspenalty. Der Schiedsrichter winkt ab, der FCR-Trainer reklamiert heftig. Das trägt ihm die gelbe Karte ein.

Eine Minute später ist die Erlachner-Welt wieder ziemlich in Ordnung: Der 1:1-Ausgleich ist gefallen. Nach dem Sieg und der grossen Überraschung steht Erlachner wieder im Spielfeld, teilt ganz cool seinem Kaffeekränzchen per Whatsapp mit, was in Rotkreuz gerade los ist.

Trainer Rene Erlacher traut der Sache noch nicht ganz. Bild: Christian Herbert Hildebrand / Zuger Zeitung

Doch was wird in Rotkreuz los sein, wenn Erfolgstrainer Erlachner es dereinst geruhsamer nehmen will und in Rotkreuz aufhören wird? Immerhin: Der in der Nähe wohnhafte Trainer Mauricio Jacobacci (Kriens, Sion, Lugano) war beim Cupspiel interessierter Zuschauer.

3) Die Stimmen

René Erlachner (Trainer FC Rotkreuz): «Wir haben nach der Pause den Respekt vor dem Gegner abgelegt und hatten dann mehr Torchancen. Deshalb haben wir verdient gewonnen.»

Sven Lüscher (Trainer SC Kriens): «Wir wollten hier keinen Schönheitspreis gewinnen, sondern solide eine Runde weiterkommen. Wir hätten das 2:0 und 3:0 machen müssen. Stattdessen schenken wir dem Gegner zwei Tore. So in Rückstand zu geraten, das mag meine Mannschaft momentan einfach nicht wegstecken. Das ist ein ganz bitterer Moment für uns.»

João Ngongo (Torhüter FC Rotkreuz): «Gegen den 0:1-Freistoss konnte ich nichts ausrichten. Es war ein richtiger Sonntagsschuss. Aber in der zweiten Halbzeit sind wir resolut nach vorne marschiert und hatten die klareren Torchancen. Darum ist unser Sieg verdient. Ich bin so stolz auf das Team.»

Der Torhüter des FC Rotkreuz João Baptista Ngongo kickt aus. Bild: Christian Herbert Hildebrand / Zuger Zeitung

4) Die Stimmung

Eine Stunde vor Beginn deutet im Sportpark nichts darauf hin, dass hier bald ein Cupfest stattfinden wird. Kurze Regengüsse wechseln sich mit schüchternen Sonnenstrahlen ab. Fünf Minuten vor dem Anpfiff markieren rund 50 Kriens-Fans mit grünweissen Rauchwolken und Leuchtfackeln ihr Revier und signalisieren, wer ihr Klub des Herzens ist. Doch mit Fortdauer des Spiels werden auf der anderen Seite die Rotkreuz-Anhänger ebenso wie ihr Team des Herzens immer präsenter: «Ho-Ho-Hopp Rotchrüz!»

Die Spielerbänke und die Zuschauertribüne. Bild: Christian Herbert Hildebrand / Zuger Zeitung

5) Das Stadion

Der Sportpark ist eine grosszügige Sportanlage vis-à-vis vom Bahnhof. Seine Meisterschaftsspiele trägt der FCR in der Regel auf dem Kunstrasen aus. Auch gegen Chiasso im Cup hatte Rotkreuz auf dieser Unterlage 3:0 gewonnen. Gegen Kriens wich man auf den Naturrasen aus: weil der Umschwung mehr Zuschauerkapazität zulässt. Klar, Fussball und Leichtathletik-Rundbahn, das passt nicht mehr zusammen. Für den Cup-Hit gegen Kriens mussten provisorische Absperrgitter installiert werden. Im Achtelfinal wird der organisatorische Aufwand für den Verein sicher nicht weniger.

6) Die Bratwurst

«Ich hätte gerne eine weisse Bratwurst.» «Lieber eine normale oder eine von den verbrannten?» «Hat denn schon jemals einer eine verbrannte gewollt?» «Ja, die gehen recht gut weg.» «Ich hätte doch lieber eine normale.» Ich habe dann trotzdem – sehr freundlich bedient – eine ziemlich verbrannte, weiss-schwarze Bratwurst bekommen. Sie war gross und schmeckte recht gut ... einfach ein bisschen verbrannt.

Ein Bierchern zur Pause. Bild: Christian Herbert Hildebrand / Zuger Zeitung

7) Auch das noch

Rotkreuz hat sich die Cup-Achtelfinals redlich erkämpft und verdient. Am Sonntagabend dann die Auslosung der Paarungen im Schweizer TV: Der FC Schaffhausen kommt. Na ja, nicht gerade ein Traumlos, nicht der FCL, nicht der FCB. Doch die Partie gegen Schaffhausen im November wird nach dem vergangenen Samstag schon wieder zum grössten Spiel der Vereinsgeschichte. Die Profis um Raúl Bobadilla und Co. sind vorgewarnt. Rotkreuz ist mittlerweile ein richtiger Cupschreck. Ho-Ho-Hopp Rotchrüz!

