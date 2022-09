Serie «Zu Besuch» Der FC Altdorf bricht in der zweiten Halbzeit komplett ein: Obwalden-Sieg im Urkantone-Duell Im regionalen 2.-Liga-Spiel besiegt der FC Sarnen den FC Altdorf gleich mit 5:1 (1:1). Turi Bucher Jetzt kommentieren 26.09.2022, 16.16 Uhr

1) Das Spiel

Ein 5:1-Sieg für Sarnen gegen Altdorf, für Obwalden gegen Uri. Doch so deutlich, wie es das Resultat ausdrücken will, war der Unterschied zwischen den 2.-Liga-Klubs der Urkantone nicht.

Sarnens Aurel Bode (links) sieht sich mit den Altdorfern Manuel Ruhstaller und Tobias Nickel (rechts) gleich zwei Gegenspielern konfrontiert. Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 24. September 2022)

Denn in der ersten Halbzeit – auch wenn es Sarnens Spielertrainer Cyrill Gasser anders erlebt hatte (siehe «Punkt 3 – Stimmen») – waren die Gäste aus Uri, waren die Altdorfer das stärkere und gefährlichere Team. Lange Zeit stand die Ampel nicht für Rot (Sarnen), sondern für Gelb (Altdorf) auf Grün.

Die erste Cornerflanke des Spiels verwertete Kevin Bär per Kopf zum 1:0 für Altdorf. Oguz Cil hatte in der 27. Minute das 2:0 auf dem Fuss, und zwei Minuten später prallte ein Freistoss von Tobias Nickel vom Pfosten ins Spielfeld zurück.

Ein Ballverlust der zuvor überlegenen Altdorfer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Sarnen ins Spiel zurück. Das Foul von Luca Arnold an Daniel Rohrer bedeutete Penalty – und Rohrer glich zum 1:1 aus.

Sarnen plötzlich stark – Altdorf plötzlich schwach

Nach der Pause bauten die Gäste aus Uri in derselben Weise ab, wie die Obwaldner Platzherren sich zu steigern vermochten. Beeindruckend: Die Sarner steckten dabei gleich dreifaches Verletzungspech weg: Spielertrainer Gasser (27./Zerrung), Aussenverteidiger Veimar Sinisterra (42./Knie) und Torhüter Cédric Häfliger (46./Rücken) mussten der Reihe nach ausgetauscht werden.

Mauriz von Ah schoss Sarnen in der 52. Minute mit einem satten Flachschuss aus 18 m in Führung. Sarnens Stadionspeaker Bruno Pfenniger musste per Handyanruf auf die Wende aufmerksam gemacht werden – erst dann signalisierte auch die Anzeigetafel das 2:1.

Die Altdorf-Mannschaft brach nun in sich zusammen. Drei weitere Tore folgten (62. Norman Blätter/67. Jan Wallimann/86. Daniel Rohrer), das Resultat hätte letztlich sogar noch deutlicher lauten können. Die Urner verliessen mit hängenden Köpfen das Seefeld, die Obwaldner feierten den Punktezuwachs im kameradschaftlichen Kreis.

2) Die Figur

Altdorfs linker Aussenverteidiger Philipp Zurfluh wird in der Pause ausgewechselt. Verletzt? Zu fehlerhaft? Überhaupt nicht. Sportjournalist Zurfluh muss als Eishockeyreporter rechtzeitig am Match des EV Zug sein. Man könnte auch sagen: Ohne Zurfluh verliert der FCA hoch (1:5); mit Zurfluh gewinnt der EVZ knapp (4:3).

Philipp Zurfluh (hier in einem Spiel gegen Ägeri) musste in der Halbzeit los. Bild: Urs Hanhart

3) Die Stimmen

Cyrill Gasser (Spielertrainer FC Sarnen): «Wir hatten schon in der ersten Halbzeit mehr vom Spiel. Es war also nur eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fallen würde. Es ist ein Sieg der mannschaftlichen Solidarität, ausserdem haben unsere Automatismen gut gegriffen. Diese drei Punkte tun uns gut, ja, aber die Ruhe in dieser schwierigen Saison, die nehmen wir uns sowieso.»

Cyrill Gasser Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 20. September 2022)

Enzo Palatucci (Trainer FC Altdorf): «Wir haben in der ersten Halbzeit das 2:0, 3:0 und 4:0 nicht realisiert, wollten den Ball ins gegnerische Tor ‹tragen›. Gratulation an Sarnen. Aber wir waren es, der den Gegner stark gemacht hat, auch mit einer naiven und lustlosen Leistung in der zweiten Halbzeit.»

4) Die Stimmung

Regen vor dem Anpfiff und Regen nach dem Abpfiff – dazwischen machen die Wolken über dem Sarnersee der Sonne Platz: wunderschön. Rund 150 Matchbesucher sind da – der Sarner Sturmlauf in der zweiten Halbzeit wird vom Heimpublikum erfreut, aber dezent zur Kenntnis genommen.

Fans am Spielfeldrand Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 24. September 2022)

5) Das Stadion

See und Berge – es gibt wohl nicht viele Fussballstadien in der Schweiz, die derart idyllisch gelegen sind. Früher konnte man, wenn man in der 85. Minute 1:0 führte, die Bälle zwecks Zeitgewinn noch in Richtung See kicken (dort wartete einer im Boot, um das teure Spielutensil vor dem «Ertrinken» zu retten). Heute wird auf dem von der Leichtathletikbahn umschlossenen Terrain nebenan gespielt.

Noch mehr Fans. Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 24. September 2022)

Das Restaurant wird nicht mehr vom Verein gepachtet und ist zudem ein Begegnungsort für in der Umgebung platzierte Asylsuchende. Nicht alle vom FC Sarnen scheinen mit der Klubbeiz-Situation glücklich und zufrieden zu sein. Die Asylsuchenden beschäftigen sich mehr mit Töggelen und Kartenspiel als mit dem 2.-Liga-Match. Immerhin: Einer kann schon «Gopferdammi» sagen.

6) Die Bratwurst

Sie ist heiss, feiss, kostet 6 Franken und wird direkt vom Grill an den Tisch im Restaurant geliefert. Das Fleisch mundet, der Service ist sympathisch.

Grillwürste warten auf ihre Käuferschaft. Bild: Boris Bürgisser (Sarnen, 24. September 2022)

7) Auch das noch

Die Rondelle mit sechs Glücksspiel-Bildschirmen und weiteren Spielautomaten mitten im Restaurant stehend ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig.

