Serie «Zu Besuch»: Der Match Obergeissenstein gegen Horw

Serie «Zu Besuch» SC Obergeissenstein mit zu wenig Luft in der brütenden Hitze: Das war der Match gegen den FC Horw Der SC Obergeissenstein verliert beim regionalen 2.-Liga-Start daheim gegen Aufsteiger FC Horw mit 1:2 (1:1). Der Derby-Sieg der Horwer Gäste ist durchaus verdient. Turi Bucher Jetzt kommentieren 14.08.2022, 10.29 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

1) Der Match

Das ist schon erstaunlich: Horw kommt eben erst aus der 3. Liga und überrumpelt das 2.-Liga-erfahrene OG. Und dabei konnte der SC OG in der zweiten Halbzeit rund 25 Minuten mit einem Mann mehr spielen und in der Schlussphase sogar einige Minuten noch mit zwei Mann mehr auf dem Feld. Der Siegtreffer für die Horwer fiel zwischen den beiden gegen das Gästeteam diktierten roten Karten.

Die beiden Klubs bekämpften sich mit viel Biss, harten, zuweilen auch giftigen Zweikampfattacken. Die beiden gegen Horw ausgesprochenen roten Karten gegen bereits verwarnte Spieler (64./87.) waren durchaus berechtigt.

Die Horwer gingen schon nach sieben Minuten mit einem kuriosen Tor in Führung. Der OG-Torhüter schien den Ball auf seiner linken Seite auf Lattenhöhe bereits pariert zu haben, wurde möglicherweise durch die Sonne geblendet. Der Ball jedenfalls tanzte der Latte entlang auf die andere Pfostenseite, wo Horws Lars Unternährer ihn irgendwie zum 1:0 über die OG-Linie drücken konnte.

Umstrittener Penalty für OG

Das 1:1 für die OGaner schien ein Penalty-Geschenk gewesen zu sein. Die Foulszene begann schon ausserhalb des Horwer Strafraums, aber weil der OG-Spieler am Ball blieb, signalisierte der Schiedsrichter die Vorteilregel und liess das Spiel laufen. Erst als der OG-Mann dann im Strafraum definitiv zu Boden fiel, pfiff der Ref. Das Foul, das den Sturz verursachte, hatte seinen Ursprung aber ausserhalb des 16-m-Raums. Marc Wattenberg versorgte den Elfmeter in der 41. Minute zum 1:1 in die Mitte des Tores.

Lars Unternährer Doppeltorschütze für Horw

Als der Horwer Olivier Kleiner in der 64. Minute wegen einer groben Intervention am Boden vom Platz geschickt wurde, hätte die Partie auf die Seite von Obergeissenstein kippen können. Doch der Stadtluzerner Quartierverein, der am nächsten Samstag sein – wegen Corona um zwei Jahre verschobenes – 100-Jahr-Jubiläum feiert, war nicht in der Lage, Horw so richtig in Bedrängnis zu bringen. Ein unverzeihlicher Ballverlust von OG-Captain Christian Mutter ermöglichte Horw den Siegtreffer in der 82. Minute. Eti Toska schnappte sich den Ball, scheiterte mit seinem Schuss am OG-Goalie Jérome Hajnal, doch den Abpraller konnte Lars Unternährer zum 2:1 einköpfeln.

Die OG-Spieler hatten sogar in Überzahl keine Chance, den Horwer Vorsprung aufzuholen. Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2022)

Weil in der 87. Minute mit Roger Heer ein weiterer Horwer die gelb-rote Karte gezeigt kriegte, hatte OG rund sechs Minuten Zeit, mit 11 gegen 9 den Ausgleich zu suchen. Diese Suche verlief erfolglos, OG fand den Weg nicht, es blieb beim 1:2.

Obergeissenstein – Horw 1:2 (1:1)

Wartegg. – 150 Zuschauer. – SR Krajnovic.

Tore: 7. Lars Unternährer 0:1. 41. Wattenberg (Foulpenalty) 1:1. 82. Lars Unternährer 1:2.

Obergeissenstein: Hajnal; Fries, Kok (85. Ramadani), Mutter, Mosses; Egloff (66. Schneuwly), Illi, Bassi, Wattenberg (72. Stalder), Uebelmann, Albisser.

Horw: Minder; Lechner, Heer, Mangold, Gut; Blum, Kleiner, Brunner (71. Marc Unternährer); Leyers (75. Fuhrer), Schmid (46. Toska), Unternährer (90. Roth).

Bemerkungen: 64. Platzverweis gegen Kleiner (Gelb-Rot, Foul). 87. Platzverweis gegen Heer (Gelb-Rot, Foul).

Olivier Kleiner vom FC Horw erhält in der 64. Minute eine Gelb-Rote Karte. Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2022)

2) Die Figur

Mit dem zweifachen Horwer Torschützen Lars Unternährer schickte ausgerechnet ein ehemaliger OG-Junior seinen Ex-Verein in die Niederlage. Noch im letzten Winter hatte OG-Trainer Marco Häfliger beim gemeinsamen Nachtessen den ehemaligen Kriens-, Buochs- und Schötz-Spieler angefragt, zurück zum SC Obergeissenstein zu kommen.

Unternährer entschied sich für Horw. «Weil ich dort mehr Spieler persönlich kenne», erklärte Unternährer nach Spielschluss. Und nicht etwa, weil es in Horw mehr zu verdienen gibt. Unternährer lachend: «In der 2. Liga gibt es überall nichts!» Und zum 2:1-Sieg: «Es ist vielleicht ein glücklicher Sieg, aber wir haben es gut gemacht. OG ist in der zweiten Halbzeit müde geworden.»

3) Die Stimmen

Marco Häfliger (OG-Trainer): «Wir haben den Horwern zwei Geschenke gemacht. Vielleicht hätte der Schiedsrichter den Penalty für uns nicht geben müssen. Aber schon in einer Szene vor diesem Elfmeter gab es noch eine deutlichere Penaltyszene. Wir vermochten in der zweiten Halbzeit den Vorteil der Überzahl nicht zu nutzen und konnten Horw nicht unter Druck setzen. Irgendwie war einfach die Luft draussen.»

Marco Mangold: (Horw-Spielertrainer): «Ich bin mega zufrieden mit diesem Start in die 2. Liga. Ich denke, wir haben insgesamt verdient gewonnen.»

OG-Penaltytorschütze Marc Wattenberg rief nach einer halben Stunde auf dem Spielfeld: «Wir müssen leben!» Das, was Wattenberg meinte, gelingt OG nur ansatzweise. Da hatte Horw-Mangolds Alarm kurz vor dem Halbzeitpfiff schon mehr Wirkung: «Jungs, wir glauben zu wenig daran.»

4) Die Stimmung

Die Sonne brannte unerbittlich auf die Sportanlage Wartegg. Da war der eine oder andere viel mehr damit beschäftigt, ein Schattenplätzli zu finden, statt für Stimmung zu sorgen. Es gibt nur auf einer Längsseite des Spielfeldes Stehplätze und auf einer Torseite ein paar Sitzplätze auf der Steinrampe. Deshalb verlagert sich die Stimmung hauptsächlich zwischen die beiden Trainerbänke und auf die Stehplätze dahinter. Dort erhitzten sich die Gemüter zuweilen zusätzlich zu den heissen Temperaturen – weil der eine oder andere Schiedsrichterentscheid umstritten war.

Trotz der Hitze fanden sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer beim Spielfeld des SC Geissenstein ein. Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2022)

5) Das Stadion

Zuerst fällt beim SC OG ein paar Stunden vor dem Anpfiff der Vorhang. Und zwar ein grüner Vorhang. Dieser versperrt den Blick auf den Kunstrasen und zwingt die Zaungäste zur Kasse. Der Eintrittspreis beträgt 8 Franken, Jugendliche können das Spiel gratis sehen. Das OG-Daheim, es ist eine kleine, feine Sportanlage; in der Stadt Luzern eingebettet zwischen Tribschen- und Schönbühl-Quartier. Das OG-Rüümli (die Klubbeiz) sowie die Umkleidekabinen liegen etwas abseits vom Fussballplatz, ein paar Meter quer über die Strasse.

Mitten im Quartier liegt das Spielfeld des SC Obergeissenstein. Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2022)

6) Die Bratwurst

10 Franken für die Bratwurst und einen halben Liter Cola – das gibt’s nichts zu meckern. Zumal die Bratwurst mundet und empfehlenswert ist. Allerdings: Die beliebte OG-Bratwurst mit Paprikazusatz ganz nach den orangen Klubfarben gefärbt, fehlte an diesem Samstag. Dafür waren die Servietten … orange.

7) Auch das noch ...

OG-Match oder Tribschenbadi? Gar nicht so einfach, die Wahl an diesem schönen, heissen Samstagabend auf Wartegg. Ist das nicht der uruguayische FCL-Stürmer Joaquin Ardaiz, der da in der Badi Volleyball spielt? Ach nein, kann nicht sein, der ist ja mit dem FC Luzern in St. Gallen. Auch ein Spaziergang in der Idylle rund ums Richard-Wagner-Haus ist eine Variante. Als dann kurz vor Anpfiff auch noch die Glocken der St.-Anton-Kirche zur Messe rufen, stellt sich langsam die Frage: Wird im Kirchenschiff etwa mehr Stimmung aufkommen? Rund 150 Fans finden dann schliesslich den Weg zum Fussball – für den SC Obergeissenstein mehr oder weniger die übliche Zahl.

Rund 150 Fans versammeln sich lieber am Spielfeld als in der Tribschenbadi. Dominik Wunderli (Luzern, 13. August 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen