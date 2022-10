Serie «Zu Besuch» Wenn sogar die Wurst ausrutscht: Beim SC Buochs ist Schlammschlacht angesagt Die Schlammringer des SC Buochs machen den Gast aus Emmen nass und kommen zu einem dreckigen 3:0-Sieg. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 03.10.2022, 16.00 Uhr

1) Das Spiel

Solche Anlässe sind auf dem Buochser Seefeld auch schon verschoben worden. Der Regen hatte den Rasen aufgeweicht, die Unterlage war rutschig, matschig, zuweilen erinnerte das Kräftemessen eher an Schlammringen als an ein Fussballspiel. Auch für den Schiedsrichter war es nicht leicht, die Übersicht zu bewahren, in der 44. Minute beispielsweise glitt ein Emmer derart schwungvoll zu Boden, dass sein Gegenspieler die gelbe Karte erhielt, ohne viel zum Fall beigetragen zu haben.

Emmens Verteidiger Nicolas Meier (links) im Laufduell mit dem Buochser Markus Niederberger. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

Aufsteiger Emmen, der aus den letzten vier Spielen zehn Punkte ergatterte, war mit mehr Selbstvertrauen am Werk als Absteiger Buochs, das mit einem völlig neu zusammengestellten Team in der Findungsphase steckt. Emmens Rinor Gashi liess jedoch zwei gute Chancen liegen, und so kam Buochs nach einer halben Stunde zur glücklichen Führung: Florant Veseli traf per Foulpenalty, Marc Koch hatte Mato Marinovic zu Boden gelegt, das Terrain war für einmal nicht schuld.

Der Buochser Mato Marinovic wird im Strafraum vom Emmer Marc Koch gefoult. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

Auch in Halbzeit zwei startete Emmen besser, liess aber wieder die eine oder andere gute Abschlussgelegenheit ungenutzt. Ganz anders das äusserst effiziente Buochs: Ein langer Ball von Goalie Janis Bachmann setzte einmal tückisch auf, überlistete die ganze Hintermannschaft der Gäste und ermöglichte Markus Niederberger den ungehinderten Lauf zum 2:0 (64.).

Danach war die Partie entschieden, der nächste Rush von Niederberger mündete in einen weiteren Foulpenalty, den Rückkehrer Jérôme Bühler souverän zum 3:0-Endstand versenkte (79.).

Die Buochser können jubeln. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

2) Die Figur

Jérôme Bühler. Auf den Tag exakt elf Monate waren seit seinem letzten Auftritt vergangen. Damals, im Heimspiel gegen Münsingen, erlitt der Buochser Captain einen Kreuzbandriss. Gegen Emmen gab er sein Comeback, in der 65. Minute wurde er eingewechselt, «und es fühlte sich so an, als wäre ich nie weggewesen».

Tatsächlich setzte der 27-Jährige auf der ungewohnten Position hinter der Spitze sofort Akzente, spielte präzise Pässe und feierte seinen Treffer zum 3:0 enthusiastisch. «Ich habe mit unserem Konditionstrainer Wisi Barmettler hart gearbeitet», berichtet Bühler, und er betont: «Um aufzuhören, bin ich nicht alt genug. Dafür liebe ich den Fussball zu sehr.»

3) Die Stimmen

Sandro Marini, Trainer Buochs: «Diese drei Punkte sind enorm wichtig. Das war fast unser schlechtestes Spiel bisher, diesmal haben wir aber die Tore gemacht. Fast alles ist neu bei uns, die Automatismen müssen sich erst einspielen. Der Teamspirit ist viel besser als letzte Saison, es macht riesig Freude. Früher oder später gehört Buochs wieder in die 1. Liga.»

Der Linienrichter hinterlässt viele Spuren im Dreck. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

Claudio Vogel, Mittelfeldakteur Emmen: «Wir haben gut begonnen, auch nach der Pause kamen wir nicht schlecht aus der Kabine. Mit mehr Effizienz hätten wir dieses Spiel gewinnen können. Gefühlt waren wir voll dabei, trotzdem stand es plötzlich 0:2. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung ist in dieser Liga aber gegen jedes Team etwas möglich.»

4) Die Stimmung

Die meisten Schaulustigen verfolgten das Geschehen vom Regen geschützt auf der Tribüne oder der Chalet-Terrasse. Nur die fünf Franken Zuschlag für einen Platz auf der Tribüne sorgten bei einem Gästefan für Frust: «Furchtbar, für ein Spiel in der 2. Liga inter so viel zu bezahlen.»

Wenig später geniesst aber auch er die Sitzgelegenheit im Trockenen: «Picobello, dieser Platz.» Für Dauerlärm sorgen die beiden Junioren, die alleine auf der Gegenseite stehen. Der eine oder andere wünscht sich, dass ihrem Megafon, dem auch ein Fangesang zu entlocken ist, die Batterien ausgehen.

Das Chalet bietet Unterschlupf, wenn es regnet. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

5) Das Stadion

Zeitungsausschnitte und Matchprogramme erzählen an den Wänden des Kabinengangs von den legendären Cup-Highlights, vom 2:7 nach Verlängerung gegen den FC Basel anno 1997 bis zum Derby gegen den FC Luzern im letzten Jahr (1:2 n. V.). Unvergessen sind die Sensationen gegen St.Gallen (1999; 1:0) und die Young Boys (2014; 1:0), oder der Cup-Viertelfinal gegen St.Gallen (0:5) vor 4400 Zuschauern.

Besetzte Stehtische während der Pause. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

6) Die Bratwurst

Sie hat ihren Preis, die Alpenbratwurst (halb/halb), sieben Franken kostet das Stück. Doch sie ist jeden Rappen wert, genau so muss eine Bratwurst schmecken – bravo!

Schlangestehen für Bratwurst und Getränke. Bild: Patrick Hürlimann (Buochs, 1. Oktober 2022)

7) Auch das noch

Nicht jedes Exemplar der Alpenbratwurst schaffte es in den Gaumen des Geniessers. Ein Matchbesucher jonglierte etwas gar eifrig mit der Senf- und Ketchup-Tube, der Papp­teller geriet in Schieflage, die Wurst rutschte auf den nassen Asphalt. Der Service hinter der Theke ist jedoch tadellos, die ­Ersatzwurst ist kostenlos.

