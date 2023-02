SC Kriens und der FC Basel U21 spielen 2:2

Serie «zu Besuch» Der SC Kriens holt fast drei Punkte gegen Basel II: Die Tore im Video Dank einer starken Leistung holen sich die Krienser einen Punkt gegen die Basler Nachwuchsmannschaft. Trotz leiser Enttäuschung sind sich die Teams einig: Es ist ein faires Unentschieden. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 19.02.2023, 17.24 Uhr

Der SC Kriens schrammt am Samstag nur knapp an der grossen Überraschung vorbei. Nicht viel hat zum 3:2-Sieg gegen den Tabellensiebten gefehlt. In den letzten Minuten lag das Tor förmlich in der Luft, die Spannung bei Spielern und Zuschauenden war enorm. Trotzdem: Ein 2:2 gegen Basel U21 lässt sich sehen – gerade auch nach der harzigen ersten Saisonhälfte.

Bereits kurz nach dem Anpfiff zeigen sich die Krienser mutig. Obwohl die Gäste das Spiel grundsätzlich unter Kontrolle haben, kommen die Krienser immer wieder zu guten Chancen. Das letzte Abschlussglück fehlt aber – ausser beim Penalty in der 4. Minute landet der Ball in der ersten Halbzeit nicht im Netz. Das nutzen die Basler: Mit viel Tempo beim Konter und grosser Effizienz vor dem Tor drehen sie den Rückstand um. Kurz vor der Pause haben sie sogar die Chance, den Vorsprung zu vergrössern: In der 39. Minute steht der Basler Krasniqi alleine vor dem Torhüter Pascal Brügger. Dank einer Parade des Krienser Goalies verlieren die Krienser vor der Pause den Anschluss nicht.

In der zweiten Halbzeit drehen die Krienser auf. Trotz vieler Ungenauigkeiten im Mittelfeld steigt der Druck auf die Basler. Nach nur fünf Minuten trifft Riedmann zum 2:2. Den Rest des Spiels dominieren die Krienser. Einzig in den letzten Minuten bäumt sich der Gegner noch einmal auf. Die junge Krienser Mannschaft lässt aber nichts mehr anbrennen, sondern kämpft bis am Schluss für einen Sieg. Nach dem Schlusspfiff hört man in den Reihen der Zuschauer die leise Enttäuschung: «Ja immerhin.»

Der Krienser Rrezart Hoxha umkurvt die Basler Abwehr. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

SC Kriens – Basel U21 2:2 (1:2)

Kleinfeld. – 650 Zuschauende.

Tore: 4. Rrezart Hoxha (Foulpenalty) 1:0. 12. Kanga Liam Aaron Akale 1:1. 29. Albin Krasniqi 1:2. 50. Lukas Riedmann 2:2.

SC Kriens: Brügger; Isufi, Hermann, Lüthi; Willimann, Bender, Gubinelli, Rüedi (91. Dubler), Riedmann (79. Huruglica); Hoxha, Manicone (79. Wicht).

Basel U21: Spagnoli; Vukelic, Adjetey, Dundas, Vogel; Uruejoma, Onyegbule (73. Frokaj), Moulin, Krasniqi, Beney (88. Mühlethaler); Akale (73. Babic).

Bemerkung: Verwarnungen: 46. Hermann (Foul), 71. Manicone (Hands).

Der Krienser Julian Hermann vorne gegen Basels Albin Krasniqi. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

Einer der jüngsten Spieler des SC Kriens ist Loïc Lüthy. Der Innenverteidiger ist zur Leihe von Winterthur zu Kriens gekommen – wie die meisten anderen Spieler ist er also noch nicht lange in der Mannschaft. Die praktisch komplett neue Zusammensetzung im Sommer hat sich laut ihm aber eingependelt: «Wir werden immer mehr zu einem Team, das macht Freude.» Das junge Team habe aber den Druck gespürt:

«Wir müssten eigentlich spielen, wie mit Kollegen auf dem Pausenplatz.»

Sven Lüscher (SCK-Trainer): «Es ist eine leise Enttäuschung, dass wir trotz grossen Drucks in der zweiten Halbzeit das 3:2 nicht geschafft haben. Aber es ist eine gute Leistung, auf der wir aufbauen können. Auf die nächste Partie hin wollen wir noch daran arbeiten, die Box besser zu verteidigen, damit wir nicht einem Rückstand nachrennen müssen und dabei viel Energie verbraten.»

Kriens-Trainer Sven Lüscher Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

Ognjen Zaric (Basel U21-Trainer): «Es waren zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Hälfte haben wir gut gespielt, vor allem das 2:1 war überragend. Aber dann hätten wir das 3:1 vor der Pause machen müssen. In der zweiten Halbzeit waren wir immer einen Schritt zu spät und hatten zu wenig Ballbesitz.»

Marco Rüedi (Inneres Mittelfeld SCK): «Wir sind gut ins Spiel gekommen, mit dem Penalty war es ein riesiger Anfang für uns. Dann haben wir aber unglücklich das 1:1 erhalten. Wir müssen noch stärker darauf achten, unsere Angriffe wirklich fertigzuspielen. Aber insgesamt ist klar: Es kann so weitergehen.»

Die Kriens-Fans auf den Stehplätzen haben ordentlich Stimmung gemacht. Der beeindruckende Sonnenuntergang und die Trommeln im Stadion sind ein guter Vorbote für das spannende Spiel, bei dem die Stimmung immer wieder hochkocht. Vor allem kurz vor Spielende strapazieren die Fans ihre Stimmbänder, um die Krienser zum Siegestreffer zu bewegen. Ein zehnjähriger Junge ist immer lautstark dabei und schreit: «Schiri, das muss Gelb geben, das war ein Foul!»

Die SCK-Supporter machen Stimmung. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

Eine halbe Stunde vor dem Spiel reihen sich einige bunt Verkleidete vor einem Kabäuschen. Sie wollen nicht etwa an die Fasnacht, sondern an den SC-Kriens-Match vom Samstagabend. Kinder und Jugendliche können gratis rein, Erwachsene ohne Ermässigung zahlen 25 Franken. Am Samstag sind die 860 gedeckten Sitzplätze trotz Fasnacht fast vollständig besetzt. Zwei Bratwurststände und ein Restaurant sorgen dafür, dass niemand hungrig oder durstig den Match verfolgen muss.

650 Zuschauer und Zuschauerinnen kamen ins Kleinfeld. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

Nach dem frühlingshaften Nachmittag wird es während des Matchs kalt. Dank einer würzigen Schweinsbratwurst mit einem Stück Ruchbrot für sieben Franken können die Fans aber aufgewärmt und gestärkt in die zweite Halbzeit starten. Die zusätzliche Energie hat sich wohl auf die Krienser Spieler übertragen: Sie sind in der zweiten Halbzeit klar die bessere Mannschaft.

Mayonnaise und Ketchup dürfen nicht fehlen. Bild: Boris Bürgisser (Kriens, 18. Februar 2023)

Fasnacht oder Fussball? Diese Frage stellten sich am Samstag wohl viele Krienser und Krienserinnen. «Beides», sagte sich wohl ein guter Teil. Bereits im Kostüm erschienen sie am Match. Nach dem Abpfiff gab es eine regelrechte Völkerwanderung zur Krienser Dorfplatzfasnacht.

Die Partie zum Nachschauen:

