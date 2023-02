Volleyball Showdown für Volley Luzern: Zwei Spiele, sechs Punkte, und die Playoffs sind geschafft Trotz Resultatkrise: Die Playoffs sind noch immer möglich. Dazu braucht es zwei klare Siege in den letzten beiden Spielen. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 18.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jonas Peter, Libero Volley Luzern. Bild: PD

Drei Niederlagen in Serie kassierte Volley Luzern zuletzt, doch die Chance auf einen Platz in den NLA-Playoffs (Top 4) ist zwei Spieltage vor Abschluss der Qualifikation intakt. Die Ausgangslage könnte dabei kaum klarer sein: Am Sonntag im Heimspiel gegen das zweitklassierte Näfels (17 Uhr, Sporthalle Bahnhof) und eine Woche später auswärts gegen Schlusslicht Jona braucht Luzern zwei Dreipunktesiege (3:0 oder 3:1), dann hat es das grosse Saisonziel ­definitiv erreicht. «Es gibt keinen anderen Weg, als Vollgas zu ­geben. Wir haben es in den eigenen Händen», sagt Libero Jonas Peter.

Libero Jonas Peter, eine Bezeichnung, die in Luzern etwas Surreales an sich hat. Jörg Gautschi ist seit einer halben Ewigkeit Stammspieler auf dieser Position, an ihm gab es nie einen Weg vorbei. Nun steht das 38-jährige Energiebündel in der letzten Saison, ein Nachfolger wird aufgebaut und der heisst Jonas Peter. Auch dessen Einsatzzeiten sind zwar bescheiden, doch es gibt sie, die Momente, in denen er Gautschi ablöst. «Ich bin zufrieden, wie es läuft, auch wenn ich als junger Spieler natürlich immer spielen will. Künftig möchte ich eine Leaderposition einnehmen», erklärt Peter.

Beim Debüt feiert er den Cupsieg

Der 20-jährige Winterthurer wechselte im letzten Sommer aus dem Nationalen Trainingszentrum von Rapperswil-Jona zu Volley Luzern. Bei den St. Gallern genoss er eine vorzügliche Ausbildung, gewann mit der U20-Auswahl zweimal die Schweizer Meisterschaft und feierte im März 2021 sogar eine bemerkenswerte Premiere auf höchster Stufe. Peter stand ausgerechnet im Cupfinal zum ersten Mal im Aufgebot eines NLA-Teams. Mehr noch: Im zweiten Satz und im Tiebreak kam er für den Service aufs Feld und trug sein Scherflein zum 3:2-Sieg gegen Schönenwerd bei.

Dass er nun in Luzern und nicht für Jona NLA-Volleyball spielt, hat drei Gründe. Erstens, der Trainer: Marco Fölmli, ­Peters früherer Chefcoach im Schweizer U20-Nationalteam, forcierte den Wechsel, ehe er ­bekanntlich vor dem ersten Saisonspiel aus finanziellen Gründen freigestellt wurde. Zweitens, die Position: Aufgrund von Knieproblemen legt der 1,87 Meter grosse Athlet den Fokus auf seine Aufgabe als Libero und verzichtet fast gänzlich auf den Nebenjob im Aussenangriff. Drittens, die Freundin: Lora Erni spielt beim Frauenteam von Volley Luzern in der NLB und wohnt in Kriens.

Seine Mutter triumphierte beim BTV Luzern

Die starken Reflexe, die er als Defensivspezialist braucht, förderte er zunächst in einer anderen Sportart, dem Fussball. «Ich war zwölf Jahre lang Goalie», erzählt der leidenschaftliche Fan des FC Winterthur, sein Stammklub war der SC Veltheim. «Nacho, mein Trainer in Luzern, sagt mir heute noch, ich solle mich nicht wie ein Torhüter bewegen», erzählt Peter und lacht. Für Volleyball entschied er sich, weil die Dichte an der Spitze kleiner ist. Und weil er in der Familie ein kompetentes Vorbild hat. Seine Mutter Lea Peter-Windlin spielte beim Erfolgsteam des BTV Luzern in der NLA.

Nun strebt Jonas Peter nach sportlichen Meriten, trotz Resultat- und Formkrise können es die Luzerner noch in die Playoffs schaffen. Da bei Punktgleichheit am Ende nicht das Satzverhältnis, sondern die ­Anzahl Siege über die bessere Klassierung entscheidet, steht schon jetzt fest: Ergattert ­Luzern in den letzten beiden Spielen zwei Dreipunktesiege, ist ihnen Platz vier nicht mehr zu nehmen. Mut macht der jüngste Auftritt bei Leader Chênois, der trotz 0:3-Niederlage gut war und die Stimmung im Team anhob. «Näfels haben wir als einziges Team in dieser Saison noch nicht bezwingen können», sagt Peter. «Am Sonntag ist es nun höchste Zeit, dies nachzuholen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen