Claudia Schoch verriegelt das Willisauer Tor

Handballerin Claudia Schoch gefällt in Willisaus Tor mit überragenden Abwehrquoten. Am Wochenende wechselte sie in den Sand. Stephan Santschi 24.10.2022, 17.23 Uhr

Claudia Schoch (33) genoss das Turnier in Portugal. Bild: PD

Sommerlich ist es nicht mehr, auch nicht auf der portugiesischen Atlantikinsel Porto Santo, wo der Himmel zuweilen seine Schleusen öffnet. «Beach-Feeling kommt trotzdem auf, wir spielen am Strand, 15 Meter daneben beginnt das Meer», berichtet Claudia Schoch. Die 33-jährige Nottwilerin, mittlerweile in Sursee zu Hause und in der Halle als Goalie bei Handballerstligist Willisau im Einsatz, verbrachte einige Tage auf der Feriendestination, nahm mit den Beachqueens am Champions-Cup teil.

«Es ist das letzte internationale Turnier des Jahres, die besten Klubteams aus Europa sind am Start.»

Die Schweizerinnen hatten einen schweren Stand, belegten den 15. von 16 Plätzen. «Wir setzen uns vor allem aus 1.-Liga-Spielerinnen zusammen, während andere mit Nationalspielerinnen hier sind. Trotzdem haben wir das Turnier genossen, es hed gfägt», sagt Schoch. Handball im Sand unterscheidet sich stark vom grossen Bruder unter geschlossenem Dach. Eine Halbzeit dauert zehn Minuten, wird als Satz gewertet, nach der Pause beginnt das Skore wieder bei null. Steht es nach zwei Durchgängen 1:1-Remis, entscheidet das Penaltyschiessen.

Die verteidigende Equipe befindet sich stets in Unterzahl. Vier gegen vier stehen auf dem Platz, die Torhüterin wird im Angriff durch eine Offensivspezialistin ersetzt. Tore nach Pirouetten oder Fliegern zählen ebenso doppelt wie erfolgreiche Abschlüsse der zusätzlichen Angreiferin oder des Goalies. «Die Zusammenarbeit mit der Abwehr ist noch etwas wichtiger als in der Halle. Zudem ist es im Sand viel strenger», erzählt Schoch, die mehr Kraft braucht, um sich mit den Beinen vom Boden abzustossen.

Claudia Schoch wie einst Susi Erni

Die Beachqueens gehören zum BHV Wasserschloss, einem Beachhandballverein aus dem Kanton Aargau. Schoch zählt zu den prominentesten Teammitgliedern, in der Halle spielte sie in der SPL1 für die Spono Eagles und den BSV Stans. Mit den Nottwilerinnen gewann sie zweimal den Schweizer Cup und errang viermal Silber in der Meisterschaft. Vielleicht wäre ohne ihr Verletzungspech noch mehr möglich gewesen. Kreuzband- und Meniskusprobleme an beiden Knien, Hüftschmerzen: Mehrmals musste sich Schoch operieren lassen. «Ich fühle mich gut, es ist ein Wunder, dass ich noch spielen kann.»

Aktuell steht sie beim STV Willisau in der dritten Saison. Wie einst Susi Erni, die ihre Spitzensportkarriere bei Malters ausklingen liess, bringt auch Schoch die Angreiferinnen im Regionalhandball zur Verzweiflung – in drei von vier 1.-Liga-Spielen erreichte sie eine Fangquote von mindestens 50 Prozent. «Im Moment ist es megacool, wir haben ein super Team mit gutem Spirit.» U18-Juniorinnen heizen den Konkurrenzkampf an, ergänzen sich gut mit Leistungsträgerinnen wie Spielmacherin Denise Egli oder Kreisläuferin Céline Cranz.

Wie lange Claudia Schoch ihre Laufbahn noch fortsetzt, ist ungewiss, «diese Saison spiele ich sicher noch zu Ende, dann ist möglicherweise Schluss», erklärt sie.

«Schaffen wir den Aufstieg in die SPL2, hänge ich vielleicht noch ein Jahr dran. Mittlerweile sind wir personell breit genug aufgestellt, um dieses Ziel anvisieren zu können.»

Am Wochenende gewann Leader Willisau gegen Emmen mit 38:21, wobei Schoch von der 18-jährigen aufstrebenden Linda Bieri (49 Prozent Abwehrquote) glänzend vertreten wurde.

