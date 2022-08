Reiten Mirjam Wernli erlebt Glücksgefühle auch abseits der Podestplätze Mirjam Wernli Zemp aus Escholzmatt lebt fürs Reiten. Der Heimparcours ist für die «Chrampferin» ein grosses Highlight. Michael Wyss 08.08.2022, 17.46 Uhr

An den Pferdesporttagen in Schüpfheim startete Mirjam Wernli Zemp (45) zu drei Prüfungen. Bild: PD

«Sie hilft überall. Egal, ob in der Festwirtschaft oder wenn man den Rasen mähen muss. Sie ist eine grosse Chrampferin», schwärmte ein Vereinsmitglied des KRV Amt Entlebuch an den Pferdesporttagen in Schüpfheim. Die Rede ist von Mirjam Wernli Zemp. Die 45-Jährige ist im aargauischen Dintikon aufgewachsen und der Liebe wegen nach Escholzmatt gezogen. Beruflich arbeitet sie als Sekretärin der Schule Escholzmatt. Seit 2011 ist sie Mitglied beim KRV Amt Entlebuch. «Im Verein gefällt es mir sehr gut. Es ist alles sehr familiär, wir helfen einander. Die Pferdesporttage sind immer ein grosses Highlight für mich. Da bin ich zehnmal nervöser als sonst», sagt sie mit einem Lachen.