Das Frauen-Nationalteam strebt an der Eishockey-WM Bronze an

Eishockey Der Schweizer Nationaltrainer der Frauen ist beeindruckt: «Sie geben fast alles auf für das Eishockey» Colin Muller coacht das Frauen-Nationalteam zum zweiten Mal an einer WM. Einst feierte er mit dem EV Zug den ersten Meistertitel. René Barmettler Jetzt kommentieren 25.08.2022, 19.00 Uhr

Colin Muller zeichnet Trainingsübungen auf die Taktiktafel: Das Schweizer Nationalteam hat sich im OYM in Cham intensiv auf die WM in Dänemark vorbereitet. Bild: Dominik Wunderli (Cham, 13. August 2022)

«Fritsche, Laurence, Colin Muller!» Das war im alten Zuger Herti-Stadion von 1986 bis 1991 ein sehr oft gehörter Schlachtruf der EVZ-Fans in der Nordkurve. Die Stürmer mit den Trikotnummern 15 (John Fritsche), 19 (Donald «Red» Laurence) und 27 (Muller) führten den EV Zug 1987 zum Aufstieg in die damalige NLA und lehrten danach auch die Teams in der höchsten Liga das Fürchten.

Colin Muller, am 1. Dezember 1963 in Toronto geboren, fand den Weg in die Schweiz dank einer Annonce in den «Swiss News». Ein Agent war auf der Suche nach Spielern mit Schweizer Vorfahren, da diese dank eines etwas eigenwillig gestalteten Reglementes das Ausländerkontingent nicht belasteten. Via Luganos Nachwuchs und Basel (NLB) wechselte er 1986 zusammen mit Bruder Blair zum EV Zug. Der Offensivspieler war nicht nur Skorer, sondern auch das defensive Gewissen seiner Flügelspieler, deren Hauptaufgabe das Toreschiessen war. Muller avancierte zum Kultspieler beim EVZ, krönte seine Spielerkarriere 1998 mit dem Meistertitel.

1999, mit 35 Jahren und 562 Spielen für den EVZ, wurde dem Publikumsliebling kein neuer Vertrag mehr angeboten. Das sorgte für gewaltige Fanproteste – ein wohl einmaliger Vorgang im Umfeld des EV Zug. Der Stürmer erzielte für den Verein 215 Tore und gab 195 Vorlagen: Das ist hinter Paul Di Pietro (486 Skorerpunkte) und Josh Holden (457) drittbester Wert in der EVZ-Historie.

Im Dezember 1999 beendete Muller bei Fribourg-Gottéron seine Spielerkarriere in der NLA und ersetzte bis Saisonende den gefeuerten Ueli Schwarz als Headcoach.

Fortan erlebte man Muller vorwiegend als Assistenzcoach. Und als treuer Begleiter von Sean Simpson, der 1998 den EV Zug zum Meistertitel gecoacht hatte. Die beiden verbindet eine tiefe Freundschaft, insgesamt war das Gespann 14 Jahre zusammen an der Bande des EVZ, der ZSC Lions, der Schweizer Nationalmannschaft (WM-Silber 2013), von Lokomotive Jaroslavl, der Kloten Flyers und Adler Mannheims. Dort wurde das Duo 2018 entlassen. Dann trennten sich die Wege. Simpson wurde von 2020 bis zum Aufstieg in die Top-Division dieses Jahres Coach der ungarischen Nationalmannschaft. Simpson sagte einst über Kumpel Colin Muller: «Colin ist der Co-Coach, den ich mir wünsche. Ein Co-Coach, dem ich vertrauen und den ich respektieren kann. Der weiss, was ich will, der loyal ist und auch meine Launen versteht. Bei Colin und mir passt alles, deshalb hat sich auch neben dem Eis eine so gute Freundschaft entwickelt.»

Es müssten noch mehr Mädchen Eishockey spielen

2020 löste der Schweiz-Kanadier Daniela Diaz als Headcoach des Frauen-Nationalteams ab. An der WM 2021 und Olympia 2022 erreichte er mit seiner Equipe jeweils Rang vier. Am Freitag beginnt für die Schweizerinnen die WM im dänischen Herning. Startgegner ist Japan (18.30 Uhr/SRF Livestream). Kann die Schweiz nach Bronze greifen? Muller wiegelt ab:

«In den letzten paar Jahren waren wir nahe an Finnland dran. Die Russinnen sind nicht dabei, aber Tschechien, Schweden und Japan haben auch gute Teams.»

Was muss passieren, um den Effort zu schaffen? «Wir müssen einfach noch mehr daran glauben.»

Seit vergangenem Freitag bereitete sich das gesamte Team in Esbjerg vor, zuvor wurde im OYM in Cham mehrmals pro Woche intensiv trainiert. Der Job mit den Frauen macht dem inzwischen 58-Jährigen Spass: «Sie spielen aus Freude und Leidenschaft, nicht des Geldes wegen. Ich war von Anfang an begeistert: Wie sie für das Eishockey leben und fast alles aufgeben dafür.» Auch seien Fortschritte in den letzten paar Jahren erkennbar:

«Wir spielen schneller, sind kräftiger, trainieren besser. Auch das Tempo, die Schüsse und Pässe haben sich verbessert.»

Die Zukunft des weiblichen Eishockeys sieht er indes zwiespältig, es müssten viel mehr Mädchen im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren mit diesem Sport beginnen. Derzeit verfügt Muller über eine Auswahl an 25 Spielerinnen, wünschenswert wären 40. Zwar rücken einige Talente nach, aber ausreichend sei das nicht.

Colin Muller gibt Anweisungen im Training. Dominik Wunderli (Cham, 13. August2022)

Wie lange er diese Beschäftigung noch ausübt, weiss Muller nicht.

«Ich bin glücklich mit diesem Job. Es muss aber alles in die richtige Richtung laufen, denn es ist ein immerwährender Kampf.»

Ein Kampf, um noch bessere Bedingungen zu erreichen. Die Frauenteams müssen sich im Eishockey immer noch vieles mühselig erkämpfen, was bei den Männerprofis längst selbstverständlich ist. Mit Colin Muller hat das Frauen-Nationalteam immerhin einen Coach zur Seite, der weiss, wie kämpfen geht. Eine WM-Medaille könnte für die hiesige Eishockey-Szene hilfreich sein.

Herning ist ein Ort, an den die Schweizer Männer gute Erinnerungen haben. An der WM 2018 bezwangen sie Finnland im Viertelfinal mit 3:2 und holten später in Kopenhagen Silber – ein gutes Omen für die Frauen?

WM in Dänemark. In Herning. Freitag. 18.30: Schweiz – Japan. – Samstag. 19.00: Kanada – Schweiz. – Montag. 19.00: USA – Schweiz. – Dienstag. 16.00: Schweiz – Finnland. – Donnerstag, 1. September: Viertelfinals. – Samstag, 3. September: Halbfinals. – Sonntag, 4. September: Bronzespiel und Final.

Aufgebot. Tor: Andrea Brändli (1997), Ohio State University/USA. Alexandra Lehmann (2000), Bomo Thun. Saskia Maurer (2001), University of St.Thomas/USA. – Verteidigung: Alessia Baechler (2005), GCK/ZSC Lions. Lara Christen (2002), Langenthal. Janine Hauser (2001), GCK/ZSC Lions. Nadine Hofstetter (1994), Langenthal. Shannon Sigrist (1999), Thurgau Indien. Nicole Vallario (2001), University of St.Thomas/USA. Stefanie Wetli (2000), Thurgau Indien. – Sturm: Mara Frey (2002), Langenthal. Emma Ingold (2002), Langenthal. Sinja Leemann (2002), GCK/ZSC Lions. Lena Marie Lutz (2001), Lugano. Alina Marti (2004), GCK/ZSC Lions. Alina Müller (1998), Northeastern University/USA. Kaleigh Quennec (1998), University of Montreal/CAN. Evelina Raselli (1992), Boston Pride/USA. Lisa Rüedi (2000), GCK/ZSC Lions. Dominique Rüegg (1996), GCK/ZSC Lions. Noemi Ryhner (2000), Leksands IF/SWE. Lara Stalder (1994), Brynäs IF/SWE. Laura Zimmermann (2003), St.Cloud State University/USA.

