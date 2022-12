Alina Inderbitzin von Stans geht durch Lücken, die es nicht gibt

Handball Unerwartet unerschrocken: Alina Inderbitzin geht durch Lücken, die es nicht gibt Nach fünfwöchiger Pause verliert Alina Inderbitzin mit den Stanser SPL2-Handballerinnen gegen Brühl II. Die Ziele bleiben aber gross. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 05.12.2022, 16.25 Uhr

«Man erwartet nicht, dass ein 1,64-Meter-Zwerg in jeden Zweikampf geht»: Alina Inderbitzin vom BSV Stans wird von zwei Gegenspielerinnen in die Mangel genommen. Bild: Dominik Wunderli (Stans, 3. Dezember 2022)

Nein, zufrieden war sie nicht, konnte sie nicht sein, zu vieles lief schief im Heimspiel gegen die zweite Auswahl des LC Brühl. «Unsere Wurfquote und die Abwehrquote des Goalies waren um rund 10 Prozent besser als jene des Gegners. Wer aber so viele technische Fehler macht, kann nicht gewinnen», haderte die Stanser Trainerin Gréta Grandjean.

«Wir haben uns das Leben selber schwer gemacht.»

Tatsächlich standen am Ende 25 technische Fehler zu Buche, Brühl II hatte nur deren 11, und so war die 29:32-Niederlage nicht zu verhindern.

Fünf Wochen ruhte der Meisterschaftsbetrieb in der SPL 2 wegen der Frauen-EM, die erstmals überhaupt mit dem Schweizer Nationalteam stattfand. Auf diese Pause und die mangelhafte Spielpraxis mochte Grandjean das missglückte Comeback aber nicht zurückführen. «Wir haben Testspiele und zwei Trainings mit dem SPL1-Team von GC Amicitia Zürich ausgetragen. Bei uns waren aber nicht alle Spielerinnen mit dem Kopf bei der Sache. Vor dem Spiel gegen Brühl haben wir viel analysiert, nicht alles sehe ich dann aber auf dem Platz.»

Eine, die immer Vollgas gibt, ist Alina Inderbitzin. Auch der 20-jährigen Brunnerin missriet einiges, doch ihre Einsatzbereitschaft und der Wille, sich zu verbessern, sind gross. Ihre angestammte Position zu erraten, ist nicht einfach, wohl auch deshalb, weil es sie nicht gibt. Gegen Brühl II begann die 1,64 Meter grosse Rechtshänderin am rechten Flügel, wechselte in den rechten Aufbau und verschob sich später an den Kreis. «Im Tor war ich noch nie, sonst habe ich schon überall gespielt», erzählt Inderbitzin und lacht. Macht ihr das nichts aus? «Nein, ich freue mich einfach, wenn ich spiele.»

Viel Handball-Power im Hause Inderbitzin

Vielleicht hat der Handball-Gott bei der Vergabe der Qualitäten im Hause Inderbitzin etwas die Übersicht verloren, mit Marco (22), Carlo (19), Franco (17) und Sergio (15) spielen nämlich auch ihre vier Brüder Handball. So unterschiedlich ihre Skills sind, eines haben sie laut eines früheren Trainers gemein: «Ein Inderbitzin geht durch eine Lücke, die es gar nicht gibt.» Mit ihrer Unerschrockenheit überrascht Alina zuweilen die Konkurrenz, «man erwartet nicht, dass ein 1,64-Meter-Zwerg in jeden Zweikampf geht», erläutert sie auf erfrischende Art.

In der Nachwuchszeit schoss Alina Inderbitzin auf diese Weise Tore en masse. Dass der Vorwärtsdrang im Aktivhandball auch kontraproduktiv sein kann, weiss ihre Trainerin Grandjean:

«Alina ist eine sehr harte Arbeiterin, die ich fast überall einsetzen kann. Ab und zu muss sie aber stoppen können und nicht nur immer gehen. Sonst verliert sie viel Energie.»

Auch im Alltag schont sich Inderbitzin nicht, beim Pendeln zwischen Brunnen, Stans und Zürich, wo sie Biomedizin studiert, vergeht viel Zeit: «Es gibt Tage, da verlasse ich das Haus vor 6 Uhr und kehre um 23.30 Uhr zurück.»

Ihr Einsatzwille im Handball ist allerdings ungebrochen, die Niederlage gegen Brühl II bringt die Schwyzerin in Nidwaldner Diensten nicht aus dem Konzept. «Manchmal braucht es ein schmerzhaftes Erlebnis, um sich ins Füdli zu kneifen. In unserem Team steckt enorm viel Potenzial, auch die Chemie stimmt.» Sechs Spieltage sind in der Qualifikation noch ausstehend, drei Punkte beträgt der Rückstand auf einen Platz in der Aufstiegsrunde zur SPL 1. «Wir können alle schlagen», betont Alina Inderbitzin. Die nächste Gelegenheit bietet sich am kommenden Sonntag, im Heimspiel gegen SPL2-Leader Arbon.

Stans – Brühl II 29:32 (16:16)

Eichli. – 150 Zuschauende. – Strafen: 5-mal 2 Minuten gegen Stans, 7-mal 2 Minuten gegen Brühl II. – Stans: Hofstetter (15 Paraden); Von Matt (1 Tor), Baroti (8/2), Bosshard (2), Lussi (5), Inderbitzin (2), Fernandes (5), Berchtold (6), Kretz. – Bemerkungen: Fernandes verwirft Penalty (55./25:27). Hofstetter pariert Penalties von Arpagaus (14./5:8) und Schnider (34./18:17).

