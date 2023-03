BSV Stans: Gréta Grandjean kann auch anders, wenn sie will

Handball Sie ist ein Engel mit «teuflischen» Zügen: Stanser Trainerin Gréta Grandjean kann auch anders, wenn sie will Die Stanser Handballerinnen holen mit dem 23:23-Remis einen Punkt in Zug. Trainerin Gréta Grandjean befindet sich auf persönlicher Abschiedstournee. Stephan Santschi 13.03.2023, 20.00 Uhr

Gréta Grandjean, hier im 2018 noch als Spielerin des BSV Stans. Philipp Schmidli / PHILIPP SCHMIDLI | Fotografie

«Gegen Zug oder die Spono Eagles zu punkten, ist immer ein Highlight. Diese Teams treten jeweils mit viel breiteren Kadern gegen uns an.» Die Stanser Trainerin Gréta Grandjean sicherte sich am Sonntag mit ihrem Team beim LK Zug II ein 23:23-Remis.

«Wir spielten zwar nicht wirklich gut, doch die Leistung freut mich. Es ist schön zu sehen, dass die Girls kämpfen können.»

Der Vorsprung auf den einzigen Relegationsplatz in der SPL2-Abstiegsrunde beträgt komfortable acht Punkte. «Gewinnen wir am kommenden Wochenende zu Hause gegen Olten, ist der Ligaerhalt gesichert.»

Damit hätte Grandjean mit den Nidwaldnerinnen das Primärziel erreicht. Doch die 32-jährige Ungarin, die 2016 als Spielerin nach Stans kam und seit 2019 an der Seitenlinie die Hauptverantwortung trägt, hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie mehr will. Trotz dem Abgang von routinierten Spielerinnen, trotz jungem Kader mit schmaler Breite sieht sie in Stans Aufstiegs-Potenzial. «Weder Team noch Verein wollen aber mehr. Der Abschied fällt mir deshalb leichter, als ich gedacht hätte», sagt Grandjean. Im Sommer wird sie weiterziehen, zu SPL1-Klub Yellow Winterthur, wo sie einen Zweijahresvertrag als Assistenztrainerin unterschrieben hat.

Gréta Grandjean kommt aus Szeged, stieg mit ihrem Stammklub in die höchste Liga auf und war Nachwuchs-Internationale. Früh stellte die Tochter eines Handballtrainers jedoch fest, dass auch ihre Berufung in der Ausbildung liegt. Bereits mit 23 übernahm sie ein Juniorinnen-Team und hatte auf Anhieb Erfolg. 2016 zog sie in die Schweiz zum BSV Stans, war zunächst linke Flügelspielerin, später Co-Trainerin von Ike Cotrina und wurde schliesslich Chefcoach. «Ike und ich sind noch immer Best Friends, von ihm habe ich viel profitiert», sagt Grandjean.

Wenn sie im Sommer in Budapest ihren langjährigen Freund Balazs Pozsgai heiratet, wird Cotrina zu den Gästen zählen. Der Spanier machte sich ebenfalls in Stans einen Namen, zog dann weiter zu GC Amicitia Zürich und den Spono Eagles in die SPL 1, mit Letzteren gewann er 2020 den Supercup. Heute trainiert er die Männer des QHL-Teams RTV Basel, im Sommer wechselt er fix zum internationalen Verband IHF in die Bildungsabteilung. Auch Grandjean hat grosse Ziele:

«Ich hoffe, dass Yellow schon in dieser Saison eine Medaille gewinnt und in Zukunft mit mir weitere holen wird.»

Grandjean führt mit Zuckerbrot und Peitsche

Aufgrund ihres Aussehens ist sie dabei auch schon falsch eingeschätzt worden. Eine neue Spielerin meinte einst, sie wirke wie ein Engel, «ich bin halt eine kleine, blonde Frau», bemerkt Grandjean mit einem Schmunzeln. Dass sie auch anders kann, bekam Ende Januar beim 28:27-Sieg in Olten das Schiedsrichter-Duo und der gegnerische Trainer André Bichsel zu spüren. Den Referees warf sie Parteilichkeit vor, wofür sie zwei Spielsperren erhielt. Und sie wies Bichsel daraufhin, dass man dem Sieger beim Handshake gratuliere, woraufhin er sie beleidigte und es zu einem Handgemenge kam.

Darauf angesprochen, schmunzelt Gréta Grandjean und hält fest: «Ich bin ein Engel, kann aber auch ein Devil sein.» Den Teufel in ihr wecken fehlender Respekt oder mangelhafte Disziplin. Als Weihnachtsgeschenk erhielt sie beim BSV Stans jüngst ein Paket, auf dem Zuckerbrot und Peitsche abgebildet waren, die Symbole für den Mix aus Milde und Strenge in ihrer Trainingsarbeit. Grandjean, die auch als Coach in einem Personal-Training-Studio ihre Klientel zu fordern weiss, will noch in diesem Jahr die A-Lizenz erwerben. «Dereinst möchte ich Cheftrainerin in der SPL 1 ein.»

SPL 2

Abstiegsrunde: Zug II – Stans 23:23. Nottwil II – Leimental 36:30. Olten – Brühl II 31:29. – Rangliste: 1. Zug II 18/26. 2. Brühl II 18/20. 3. Stans 17/16. 4. Nottwil II 18/14. 5. Leimental 18/8. 6. Olten 17/8.