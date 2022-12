Mit dem Weihnachtslanglauf in Unterschächen startet die Saison

Ski Nordisch Elena Frei ist in zwei Sportarten schnell unterwegs Die Urnerin Elena Frei (14) ist ein Multitalent. Sowohl im Langlauf als auch im Biken gehört sie in ihrer Kategorie zur nationalen Elite. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 19.12.2022, 15.11 Uhr

Am Weihnachtslanglauf läuft Elena Frei in der U16-Kategorie auf den zweiten Rang. Die Athletin des SC Unterschächen ist froh, dass die Saison begonnen hat. Bild: Urs Hanhart (Unterschächen, 18. Dezember 2022)

Nach der Absage des Bürer-Langlaufs in Folge Schneemangels in Realp wurde die regionale Saison mit einer knappen Woche Verspätung am Samstag mit der 45. Auflage des Weihnachtslanglaufs lanciert. Dank einer soliden Kunstschneeunterlage und etwas Neuschnee in den Tagen vor dem Wettkampf fanden die rund 130 Teilnehmenden in Unterschächen sehr gute Bedingungen vor. Die Skatingstrecke präsentierte sich kompakt und in optimalem Zustand. Zur Freude der wenigen Zaungäste, die sich bei klirrender Kälte entlang der Loipe tummelten, konnten sich auch einige einheimische Athletinnen und Athleten hervorragend in Szene setzen. In der U16-Kategorie der Mädchen gab es für den SC Unterschächen, der jeweils für die Organisation des traditionsreichen Events verantwortlich zeichnet, gar einen Doppelsieg.

Allerdings kam es bei der Reihenfolge zu einer kleinen Überraschung. Dunja Walker setzte sich auf der 5 Kilometer langen Strecke mit 8 Sekunden Vorsprung auf ihre favorisierte Klubkollegin Elena Frei durch. Trotz der knappen Niederlage zeigte sich die amtierende Vize-Schweizer-Meisterin Frei keineswegs enttäuscht. Sie betonte nach dem ersten Durchschnaufen:

«Mit meiner Leistung bin ich eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte einen guten Ski und konnte das Rennen gut durchziehen. Das Laufen machte Spass. Ich bin froh, dass die Saison jetzt endlich losgegangen ist.»

Einzig die unmittelbare Wettkampfvorbereitung verlief für die 14-jährige Urnerin nicht ganz optimal. Dies, weil sie eine strenge Schulwoche hatte und dadurch im Training etwas zurückschrauben musste.

Die Abwechslung als wichtiger Motivationsfaktor

Elena Frei gehört zweifellos zu den hoffnungsvollsten Talenten in der Region – und zwar nicht nur im Langlauf, sondern auch im Mountainbiken. Die Erstfelderin fährt schon seit einigen Jahren zweigleisig. In beiden Sportarten ist sie sehr erfolgreich: Sowohl beim Biken als auch im Langlauf erkämpfte sie sich bei Schweizer Meisterschaften schon mehrfach Medaillen. Zudem liess sie im Cross-Country mit dem Bike auch schon auf internationaler Ebene mit starken Resultaten aufhorchen. «Beide Sportarten machen mir gleich viel Spass. Ich möchte so lange wie möglich so weiterfahren», verrät das Multitalent. «Momentan ergänzen sich die beiden Sportarten sehr gut. Ich liebe die Abwechslung. Allerdings muss ich schon etwas aufpassen, dass mein Wettkampfprogramm nicht überladen und entsprechend dosiert wird.»

Elena Frei besucht seit dem vergangenen Sommer die Sportmittelschule in Engelberg. «Dort sind die Bedingungen ideal für mich. Ich kann beide Disziplinen sehr gut trainieren. Für mich ist es perfekt», so die Ausnahmekönnerin. Ihre Trainingsumfänge konnte sie seit dem Umzug nach Obwalden deutlich steigern. Fast täglich stehen Einheiten von 1,5 bis zwei Stunden auf dem Programm. In diesem Winter sind die U16-Schweizer-Meisterschaften im Langlauf, die in Eriz stattfinden, ihr Hauptziel: «Dort möchte ich mir wiederum einen Podestplatz erkämpfen.» Im Biken hat Elena Frei neu den Sprung in die U17-Nationalmannschaft geschafft, womit sie von einer noch besseren Unterstützung profitieren darf. Im Sommer will sie wiederum in der nationalen Mountainbike-Rennserie vorne mitmischen, an der Schweizer Meisterschaft ein Wörtchen bei der Vergabe der Medaillen mitreden und sich für die Jugend-EM qualifizieren.

Schwyzer Ricky Steinauer siegt überlegen

Den Tagessieg beim Weihnachtslanglauf riss sich in überlegener Manier Ricky Steinauer, SC Einsiedeln, unter den Nagel. Der 22-jährige Schwyzer skatete völlig entfesselt und knöpfte seinem zweitplatzieren Vereinskollegen Yanis Keller auf der 12 Kilometer messenden Strecke nicht weniger als 1:40 Minuten ab. Bei den Frauen (7,5 Kilometer) setzte sich Zoe Felder, SC Schwendi Langis, mit einem denkbar knappen Vorsprung von 1,3 Sekunden vor Eliane Deininger, SAS Bern, durch.

